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11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
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9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
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نبض افريقيا
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
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روسيا والعالم العربي
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نبض افريقيا
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روسيا... أعداد السياح العرب تجاوزت ضعف مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19
روسيا... أعداد السياح العرب تجاوزت ضعف مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19
سبوتنيك عربي
صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري تشيرنيشينكو، اليوم الثلاثاء، بأن تدفق السياح من الدول العربية إلى روسيا قد تجاوز ضعف مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ووصل... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T15:59+0000
2026-06-09T15:59+0000
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وقال تشيرنيشينكو، في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" : "في العام الماضي، زار بلادنا ما يقرب من 6 ملايين سائح أجنبي. أكثر من 10% من إجمالي الرحلات كانت من الدول العربية، من دول الشرق الأوسط وتركيا ومصر، بواقع 660 ألف سائح، أي أكثر من ضعف مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19 البالغ 303 آلاف سائح".تجدر الإشارة إلى أن هيئة النقل في مدينة موسكو، وقناة "آر تي عربي"، أطلقتا العام الماضي، حملة إعلامية تستهدف السياح من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "وجهتكم الأفضل!".باتت العاصمة الروسية وجهة مفضلة للسائح العربي، لما تتمتع به من تاريخ عريق وجمال لا يضاهى ومعالم سياحية مميزة، لذلك بادرت قناة "آر تي عربي" للتعاون مع هيئة نقل موسكو إطلاق حملة للترحيب بالسياح من الدول العربية، كملصقات بلغة الضاد تزين محطات النقل العام في قلب العاصمة التاريخية موسكو، بخط مميز ورموز تعبر عن الثقافتين الروسية والعربية. وإلى جانب الدمية الروسية الشهيرة "ماتريوشكا"، تظهر الدلة (الإبريق التقليدي المستخدم لتحضير وتقديم القهوة العربية) التي ترمز لكرم الضيافة العربية.مهرجان "مواسم موسكو" يفتح أبوابه في دولة عربية لأول مرةمركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري والثقافي
https://sarabic.ae/20250818/وجهتكم-الأفضل-اللغة-العربية-والدلة-تزين-شوارع-موسكو-ترحيبا-بالزوار-العرب--1103891616.html
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روسيا, أخبار روسيا, السياحة, موسكو, أخبار الشرق الأوسط, سياح
روسيا, أخبار روسيا, السياحة, موسكو, أخبار الشرق الأوسط, سياح

روسيا... أعداد السياح العرب تجاوزت ضعف مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19

15:59 GMT 09.06.2026
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورسياح يلتقطون صورة على خلفية نافورة "كاميني تسيفتوك" في حديقة "في دي إن خا" في موسكو
سياح يلتقطون صورة على خلفية نافورة كاميني تسيفتوك في حديقة في دي إن خا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري تشيرنيشينكو، اليوم الثلاثاء، بأن تدفق السياح من الدول العربية إلى روسيا قد تجاوز ضعف مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ووصل إلى 660 ألف سائح في عام 2025.
وقال تشيرنيشينكو، في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" : "في العام الماضي، زار بلادنا ما يقرب من 6 ملايين سائح أجنبي. أكثر من 10% من إجمالي الرحلات كانت من الدول العربية، من دول الشرق الأوسط وتركيا ومصر، بواقع 660 ألف سائح، أي أكثر من ضعف مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19 البالغ 303 آلاف سائح".

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن السياح من الصين والهند ودول رابطة الدول المستقلة يتوافدون إلى روسيا بكثافة أيضًا.

وجهتكم الأفضل!.. اللغة العربية والدلة تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
مجتمع
"وجهتكم الأفضل".. اللغة العربية و"الدلة" تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب
18 أغسطس 2025, 15:02 GMT
تجدر الإشارة إلى أن هيئة النقل في مدينة موسكو، وقناة "آر تي عربي"، أطلقتا العام الماضي، حملة إعلامية تستهدف السياح من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "وجهتكم الأفضل!".
باتت العاصمة الروسية وجهة مفضلة للسائح العربي، لما تتمتع به من تاريخ عريق وجمال لا يضاهى ومعالم سياحية مميزة، لذلك بادرت قناة "آر تي عربي" للتعاون مع هيئة نقل موسكو إطلاق حملة للترحيب بالسياح من الدول العربية، كملصقات بلغة الضاد تزين محطات النقل العام في قلب العاصمة التاريخية موسكو، بخط مميز ورموز تعبر عن الثقافتين الروسية والعربية. وإلى جانب الدمية الروسية الشهيرة "ماتريوشكا"، تظهر الدلة (الإبريق التقليدي المستخدم لتحضير وتقديم القهوة العربية) التي ترمز لكرم الضيافة العربية.
مهرجان "مواسم موسكو" يفتح أبوابه في دولة عربية لأول مرة
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري والثقافي
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