"وجهتكم الأفضل!".. اللغة العربية و"الدلة" تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب
15:02 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 15:12 GMT 18.08.2025)
أطلقت هيئة النقل في مدينة موسكو وقناة "آر تي عربي" حملة إعلامية جديدة تستهدف السياح من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "وجهتكم الأفضل!".
باتت العاصمة الروسية وجهة مفضلة للسائح العربي، لما تتمتع به من تاريخ عريق وجمال لا يضاهى ومعالم سياحية مميزة، لذلك بادرت قناة "آر تي عربي" للتعاون مع هيئة نقل موسكو وإطلاق حملة للترحيب بالسياح من الدول العربية، كملصقات بلغة الضاد تزين محطات النقل العام في قلب العاصمة التاريخية موسكو، بخط مميز ورموز تعبر عن الثقافتين الروسية والعربية. وإلى جانب الدمية الروسية الشهيرة "ماتريوشكا"، تظهر الدلة التي ترمز لكرم الضيافة العربية.
مشروع التعاون المشترك بين قناة "آر تي عربي" وهيئة النقل في العاصمة الروسية تخطى ذلك ليشمل إصدار بطاقات "ترويكا" حصرية بتصميم إبداعي، وهي بطاقات لا غنى عنها لاستخدام وسائل النقل العام في المدينة.
وفي سبيل تسهيل زيارة السائح العربي للمدينة، انطلقت حملة "وجهتكم الأفضل!" لتعريفه بأهم المعالم السياحية وطرق زيارتها عبر منظومة النقل العام، التي تعتبر إحدى أبرز سمات العاصمة الروسية، وتتربع على عرش أحدث أنظمة النقل وأكثرها تطورا في العالم.
وفي إطار التعاون هذا، بات بإمكان السياح الناطقين بالعربية الاطلاع على كافة أخبار النقل في موسكو من خلال القسم الخاص بوزارة النقل على موقع "آر تي عربي" تحت عنوان "مرحبا، موسكو!".
وفي هذا السياق، صرح مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة قائلا: "تعد العاصمة الروسية من أهم الوجهات السياحية في العالم، ولذلك، وتماشيا مع توجيهات عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، نسعى جاهدين لجعل التنقل في المدينة أكثر سهولة وراحة، بما في ذلك للضيوف الأجانب. وللمرة الثانية، وبالتعاون مع قناة "آر تي عربي"، أطلقنا مشروعا يُعرّف المسافرين الناطقين بالعربية على وسائل النقل المريحة والموثوقة في موسكو".
من جانبها، علقت مايا مناع، مديرة قناة "آر تي عربي"، على المشروع الهام قائلة: "أشعر بالسعادة عند التجول في شوارع العاصمة، وأسمع حديث السياح بالعربية، وأرى ملامح الانبهار على وجوههم بجمال المدينة، وشعورهم المفعم بالفرح عند رؤيتهم ترحيب موسكو بهم بأحرف عربية في شوارع العاصمة. زملاؤنا في هيئة النقل يعملون، مثل "آر تي عربي"، على جعل زيارة موسكو متاحة لكل السياح من الشرق الأوسط وجعل تجربتهم مريحة وممتعة. وهنا وجدنا فرصة للتعاون؛ فنظام النقل في موسكو يسهل التنقل بين أجمل المواقع والمعالم السياحية، بينما يقدم موقعنا توضيحا باللغة العربية حول كيفية القيام بذلك".
ومن المفترض أن تزين الملصقات شوارع العاصمة الروسية موسكو ترحيبا بالزوار الناطقين بالعربية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، أي حتى انتهاء موسم السياحة الصيفية، وحتى انعقاد قمة "روسيا-العالم العربي" المقررة في 14-15 أكتوبر 2025.