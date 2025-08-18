https://sarabic.ae/20250818/وجهتكم-الأفضل-اللغة-العربية-والدلة-تزين-شوارع-موسكو-ترحيبا-بالزوار-العرب--1103891616.html

"وجهتكم الأفضل!".. اللغة العربية و"الدلة" تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب

"وجهتكم الأفضل!".. اللغة العربية و"الدلة" تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب

سبوتنيك عربي

أطلقت هيئة النقل في مدينة موسكو وقناة "آر تي عربي" حملة إعلامية جديدة تستهدف السياح من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "وجهتكم الأفضل!". 18.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-18T15:02+0000

2025-08-18T15:02+0000

2025-08-18T15:12+0000

مجتمع

روسيا

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103891177_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_168973a8505f496e58fea58ffc58a631.jpg

باتت العاصمة الروسية وجهة مفضلة للسائح العربي، لما تتمتع به من تاريخ عريق وجمال لا يضاهى ومعالم سياحية مميزة، لذلك بادرت قناة "آر تي عربي" للتعاون مع هيئة نقل موسكو وإطلاق حملة للترحيب بالسياح من الدول العربية، كملصقات بلغة الضاد تزين محطات النقل العام في قلب العاصمة التاريخية موسكو، بخط مميز ورموز تعبر عن الثقافتين الروسية والعربية. وإلى جانب الدمية الروسية الشهيرة "ماتريوشكا"، تظهر الدلة التي ترمز لكرم الضيافة العربية.مشروع التعاون المشترك بين قناة "آر تي عربي" وهيئة النقل في العاصمة الروسية تخطى ذلك ليشمل إصدار بطاقات "ترويكا" حصرية بتصميم إبداعي، وهي بطاقات لا غنى عنها لاستخدام وسائل النقل العام في المدينة.وفي سبيل تسهيل زيارة السائح العربي للمدينة، انطلقت حملة "وجهتكم الأفضل!" لتعريفه بأهم المعالم السياحية وطرق زيارتها عبر منظومة النقل العام، التي تعتبر إحدى أبرز سمات العاصمة الروسية، وتتربع على عرش أحدث أنظمة النقل وأكثرها تطورا في العالم.وفي إطار التعاون هذا، بات بإمكان السياح الناطقين بالعربية الاطلاع على كافة أخبار النقل في موسكو من خلال القسم الخاص بوزارة النقل على موقع "آر تي عربي" تحت عنوان "مرحبا، موسكو!".وفي هذا السياق، صرح مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة قائلا: "تعد العاصمة الروسية من أهم الوجهات السياحية في العالم، ولذلك، وتماشيا مع توجيهات عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، نسعى جاهدين لجعل التنقل في المدينة أكثر سهولة وراحة، بما في ذلك للضيوف الأجانب. وللمرة الثانية، وبالتعاون مع قناة "آر تي عربي"، أطلقنا مشروعا يُعرّف المسافرين الناطقين بالعربية على وسائل النقل المريحة والموثوقة في موسكو".ومن المفترض أن تزين الملصقات شوارع العاصمة الروسية موسكو ترحيبا بالزوار الناطقين بالعربية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، أي حتى انتهاء موسم السياحة الصيفية، وحتى انعقاد قمة "روسيا-العالم العربي" المقررة في 14-15 أكتوبر 2025.تحفة تحت الأرض... موسكو تحتفل بـ90 عاما على تأسيس مترو الأنفاق... فيديومهرجان "مواسم موسكو" يفتح أبوابه في دولة عربية لأول مرة

https://sarabic.ae/20250219/موسكو-تكشف-عن-خريطة-مترو-مخصصة-للسياح-العرب-صور-1097952940.html

https://sarabic.ae/20240919/خبير-موسكو-لديها-أكثر-أنظمة-المترو-تقدما-في-العالم----1092879139.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي