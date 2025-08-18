"وجهتكم الأفضل!".. اللغة العربية و"الدلة" تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250818/وجهتكم-الأفضل-اللغة-العربية-والدلة-تزين-شوارع-موسكو-ترحيبا-بالزوار-العرب--1103891616.html
"وجهتكم الأفضل!".. اللغة العربية و"الدلة" تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب
"وجهتكم الأفضل!".. اللغة العربية و"الدلة" تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب
سبوتنيك عربي
أطلقت هيئة النقل في مدينة موسكو وقناة "آر تي عربي" حملة إعلامية جديدة تستهدف السياح من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "وجهتكم الأفضل!". 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T15:02+0000
2025-08-18T15:12+0000
مجتمع
روسيا
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103891177_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_168973a8505f496e58fea58ffc58a631.jpg
باتت العاصمة الروسية وجهة مفضلة للسائح العربي، لما تتمتع به من تاريخ عريق وجمال لا يضاهى ومعالم سياحية مميزة، لذلك بادرت قناة "آر تي عربي" للتعاون مع هيئة نقل موسكو وإطلاق حملة للترحيب بالسياح من الدول العربية، كملصقات بلغة الضاد تزين محطات النقل العام في قلب العاصمة التاريخية موسكو، بخط مميز ورموز تعبر عن الثقافتين الروسية والعربية. وإلى جانب الدمية الروسية الشهيرة "ماتريوشكا"، تظهر الدلة التي ترمز لكرم الضيافة العربية.مشروع التعاون المشترك بين قناة "آر تي عربي" وهيئة النقل في العاصمة الروسية تخطى ذلك ليشمل إصدار بطاقات "ترويكا" حصرية بتصميم إبداعي، وهي بطاقات لا غنى عنها لاستخدام وسائل النقل العام في المدينة.وفي سبيل تسهيل زيارة السائح العربي للمدينة، انطلقت حملة "وجهتكم الأفضل!" لتعريفه بأهم المعالم السياحية وطرق زيارتها عبر منظومة النقل العام، التي تعتبر إحدى أبرز سمات العاصمة الروسية، وتتربع على عرش أحدث أنظمة النقل وأكثرها تطورا في العالم.وفي إطار التعاون هذا، بات بإمكان السياح الناطقين بالعربية الاطلاع على كافة أخبار النقل في موسكو من خلال القسم الخاص بوزارة النقل على موقع "آر تي عربي" تحت عنوان "مرحبا، موسكو!".وفي هذا السياق، صرح مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة قائلا: "تعد العاصمة الروسية من أهم الوجهات السياحية في العالم، ولذلك، وتماشيا مع توجيهات عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، نسعى جاهدين لجعل التنقل في المدينة أكثر سهولة وراحة، بما في ذلك للضيوف الأجانب. وللمرة الثانية، وبالتعاون مع قناة "آر تي عربي"، أطلقنا مشروعا يُعرّف المسافرين الناطقين بالعربية على وسائل النقل المريحة والموثوقة في موسكو".ومن المفترض أن تزين الملصقات شوارع العاصمة الروسية موسكو ترحيبا بالزوار الناطقين بالعربية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، أي حتى انتهاء موسم السياحة الصيفية، وحتى انعقاد قمة "روسيا-العالم العربي" المقررة في 14-15 أكتوبر 2025.تحفة تحت الأرض... موسكو تحتفل بـ90 عاما على تأسيس مترو الأنفاق... فيديومهرجان "مواسم موسكو" يفتح أبوابه في دولة عربية لأول مرة
https://sarabic.ae/20250219/موسكو-تكشف-عن-خريطة-مترو-مخصصة-للسياح-العرب-صور-1097952940.html
https://sarabic.ae/20240919/خبير-موسكو-لديها-أكثر-أنظمة-المترو-تقدما-في-العالم----1092879139.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103891177_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c96c7ef12eb339e661fa670d2056885f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"وجهتكم الأفضل!".. اللغة العربية و"الدلة" تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب

15:02 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 15:12 GMT 18.08.2025)
© Photo / RT Arabic"وجهتكم الأفضل!".. اللغة العربية والدلة تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب
وجهتكم الأفضل!.. اللغة العربية والدلة تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© Photo / RT Arabic
تابعنا عبر
أطلقت هيئة النقل في مدينة موسكو وقناة "آر تي عربي" حملة إعلامية جديدة تستهدف السياح من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "وجهتكم الأفضل!".
باتت العاصمة الروسية وجهة مفضلة للسائح العربي، لما تتمتع به من تاريخ عريق وجمال لا يضاهى ومعالم سياحية مميزة، لذلك بادرت قناة "آر تي عربي" للتعاون مع هيئة نقل موسكو وإطلاق حملة للترحيب بالسياح من الدول العربية، كملصقات بلغة الضاد تزين محطات النقل العام في قلب العاصمة التاريخية موسكو، بخط مميز ورموز تعبر عن الثقافتين الروسية والعربية. وإلى جانب الدمية الروسية الشهيرة "ماتريوشكا"، تظهر الدلة التي ترمز لكرم الضيافة العربية.
© Photo / RT Arabic"وجهتكم الأفضل!".. اللغة العربية والدلة تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب
وجهتكم الأفضل!.. اللغة العربية والدلة تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
"وجهتكم الأفضل!".. اللغة العربية والدلة تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب
© Photo / RT Arabic
مشروع التعاون المشترك بين قناة "آر تي عربي" وهيئة النقل في العاصمة الروسية تخطى ذلك ليشمل إصدار بطاقات "ترويكا" حصرية بتصميم إبداعي، وهي بطاقات لا غنى عنها لاستخدام وسائل النقل العام في المدينة.
وفي سبيل تسهيل زيارة السائح العربي للمدينة، انطلقت حملة "وجهتكم الأفضل!" لتعريفه بأهم المعالم السياحية وطرق زيارتها عبر منظومة النقل العام، التي تعتبر إحدى أبرز سمات العاصمة الروسية، وتتربع على عرش أحدث أنظمة النقل وأكثرها تطورا في العالم.
مترو موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
موسكو تكشف عن خريطة "مترو" مخصصة للسياح العرب... صور
19 فبراير, 11:43 GMT
وفي إطار التعاون هذا، بات بإمكان السياح الناطقين بالعربية الاطلاع على كافة أخبار النقل في موسكو من خلال القسم الخاص بوزارة النقل على موقع "آر تي عربي" تحت عنوان "مرحبا، موسكو!".
© Photo / RT Arabic"وجهتكم الأفضل!".. اللغة العربية والدلة تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب
وجهتكم الأفضل!.. اللغة العربية والدلة تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
"وجهتكم الأفضل!".. اللغة العربية والدلة تزين شوارع موسكو ترحيبا بالزوار العرب
© Photo / RT Arabic
وفي هذا السياق، صرح مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة قائلا: "تعد العاصمة الروسية من أهم الوجهات السياحية في العالم، ولذلك، وتماشيا مع توجيهات عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، نسعى جاهدين لجعل التنقل في المدينة أكثر سهولة وراحة، بما في ذلك للضيوف الأجانب. وللمرة الثانية، وبالتعاون مع قناة "آر تي عربي"، أطلقنا مشروعا يُعرّف المسافرين الناطقين بالعربية على وسائل النقل المريحة والموثوقة في موسكو".
مشهد يطل على مدينة موسكو - المجمع التجاري موسكو سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
مجتمع
خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالم
19 سبتمبر 2024, 08:46 GMT

من جانبها، علقت مايا مناع، مديرة قناة "آر تي عربي"، على المشروع الهام قائلة: "أشعر بالسعادة عند التجول في شوارع العاصمة، وأسمع حديث السياح بالعربية، وأرى ملامح الانبهار على وجوههم بجمال المدينة، وشعورهم المفعم بالفرح عند رؤيتهم ترحيب موسكو بهم بأحرف عربية في شوارع العاصمة. زملاؤنا في هيئة النقل يعملون، مثل "آر تي عربي"، على جعل زيارة موسكو متاحة لكل السياح من الشرق الأوسط وجعل تجربتهم مريحة وممتعة. وهنا وجدنا فرصة للتعاون؛ فنظام النقل في موسكو يسهل التنقل بين أجمل المواقع والمعالم السياحية، بينما يقدم موقعنا توضيحا باللغة العربية حول كيفية القيام بذلك".

ومن المفترض أن تزين الملصقات شوارع العاصمة الروسية موسكو ترحيبا بالزوار الناطقين بالعربية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، أي حتى انتهاء موسم السياحة الصيفية، وحتى انعقاد قمة "روسيا-العالم العربي" المقررة في 14-15 أكتوبر 2025.
تحفة تحت الأرض... موسكو تحتفل بـ90 عاما على تأسيس مترو الأنفاق... فيديو
مهرجان "مواسم موسكو" يفتح أبوابه في دولة عربية لأول مرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала