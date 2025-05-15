https://sarabic.ae/20250515/تحفة-تحت-الأرض-موسكو-تحتفل-بـ90-عاما-على-تأسيس-مترو-الأنفاق-فيديو----1100566790.html
تحفة تحت الأرض... موسكو تحتفل بـ90 عاما على تأسيس مترو الأنفاق... فيديو
تحفة تحت الأرض... موسكو تحتفل بـ90 عاما على تأسيس مترو الأنفاق... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفالات في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس مترو موسكو. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T11:36+0000
2025-05-15T11:36+0000
2025-05-15T11:36+0000
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روسيا
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شهدت العاصمة الروسية موسكو احتفالات بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيس مترو موسكو، وذلك في محطة "سوكولنيكي"، أول محطة افتتحت ضمن شبكة المترو عام 1935.كما يظهر الفيديو لقطات من عدد من المحطات الشهيرة المعروفة بجمال تصميمها المعماري.مشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان... فيديو مطاردة لأسماك القرش في شواطئ دهب... والحكومة المصرية تحذر
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نادي الفيديو, روسيا
تحفة تحت الأرض... موسكو تحتفل بـ90 عاما على تأسيس مترو الأنفاق... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفالات في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس مترو موسكو.
شهدت العاصمة الروسية موسكو احتفالات بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيس مترو موسكو، وذلك في محطة "سوكولنيكي"، أول محطة افتتحت ضمن شبكة المترو عام 1935.
كما يظهر الفيديو لقطات من عدد من المحطات الشهيرة المعروفة بجمال تصميمها المعماري.