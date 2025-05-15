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بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
10:33 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:43 GMT
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https://sarabic.ae/20250515/تحفة-تحت-الأرض-موسكو-تحتفل-بـ90-عاما-على-تأسيس-مترو-الأنفاق-فيديو----1100566790.html
تحفة تحت الأرض... موسكو تحتفل بـ90 عاما على تأسيس مترو الأنفاق... فيديو
تحفة تحت الأرض... موسكو تحتفل بـ90 عاما على تأسيس مترو الأنفاق... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفالات في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس مترو موسكو. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T11:36+0000
2025-05-15T11:36+0000
مجتمع
نادي الفيديو
روسيا
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شهدت العاصمة الروسية موسكو احتفالات بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيس مترو موسكو، وذلك في محطة "سوكولنيكي"، أول محطة افتتحت ضمن شبكة المترو عام 1935.كما يظهر الفيديو لقطات من عدد من المحطات الشهيرة المعروفة بجمال تصميمها المعماري.مشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان... فيديو مطاردة لأسماك القرش في شواطئ دهب... والحكومة المصرية تحذر
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نادي الفيديو, روسيا

تحفة تحت الأرض... موسكو تحتفل بـ90 عاما على تأسيس مترو الأنفاق... فيديو

11:36 GMT 15.05.2025
© Photo / Xاحتفالات بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس مترو موسكو، روسيا
احتفالات بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس مترو موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفالات في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس مترو موسكو.
شهدت العاصمة الروسية موسكو احتفالات بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيس مترو موسكو، وذلك في محطة "سوكولنيكي"، أول محطة افتتحت ضمن شبكة المترو عام 1935.
كما يظهر الفيديو لقطات من عدد من المحطات الشهيرة المعروفة بجمال تصميمها المعماري.
مشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان... فيديو
مطاردة لأسماك القرش في شواطئ دهب... والحكومة المصرية تحذر
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