https://sarabic.ae/20250514/مطاردة-لأسماك-القرش-في-شواطئ-دهب-والحكومة-المصرية-تحذر-1100537960.html
مطاردة لأسماك القرش في شواطئ دهب... والحكومة المصرية تحذر
مطاردة لأسماك القرش في شواطئ دهب... والحكومة المصرية تحذر
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المصطافين المصريين وهم يلاحقون سمكة قرش في مياه منطقة لاغونا بمدينة دهب في جنوب سيناء. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T15:50+0000
2025-05-14T15:50+0000
2025-05-14T15:50+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو كيف يقوم المصطافون بمطاردة القرش باستخدام مراكب بحرية دون خوف، وسط متابعة من آخرين على الشاطئ.وأكدت وزارة البيئة المصرية أن الواقعة حدثت قبل أربعة أيام، محذرة من خطورة مثل هذه التصرفات، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والامتناع عن التدخل في البيئة البحرية لضمان سلامتهم وسلامة الكائنات البحرية.وأشارت إلى أن فريق محميات جنوب سيناء قام بتتبع أثر القرش وقد تبين مشاهدته يوم السبت الماضي، وأن نوعه هو القرش الحوتي ولا يشكل خطرًا على الإنسان.أنثى فيل تنتقم بعد مصرع صغيرها بحادث دهس في ماليزيا.. فيديومشهد ساحر... البرازيل تحتفل بـ"يوم الأم" بعرض جوي مذهل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مطاردة لأسماك القرش في شواطئ دهب... والحكومة المصرية تحذر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المصطافين المصريين وهم يلاحقون سمكة قرش في مياه منطقة لاغونا بمدينة دهب في جنوب سيناء.
ويظهر في الفيديو كيف يقوم المصطافون بمطاردة القرش باستخدام مراكب بحرية دون خوف، وسط متابعة من آخرين على الشاطئ.
وأكدت وزارة البيئة المصرية أن الواقعة حدثت قبل أربعة أيام، محذرة من خطورة مثل هذه التصرفات، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والامتناع عن التدخل في البيئة البحرية لضمان سلامتهم وسلامة الكائنات البحرية.
وأشارت إلى أن فريق محميات جنوب سيناء قام بتتبع أثر القرش وقد تبين مشاهدته يوم السبت الماضي، وأن نوعه هو القرش الحوتي ولا يشكل خطرًا على الإنسان.