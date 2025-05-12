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https://sarabic.ae/20250512/مشهد-ساحر-البرازيل-تحتفل-بـيوم-الأم-بعرض-جوي-مذهل-1100440775.html
مشهد ساحر... البرازيل تحتفل بـ"يوم الأم" بعرض جوي مذهل
مشهد ساحر... البرازيل تحتفل بـ"يوم الأم" بعرض جوي مذهل
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مذهل لطائرات مسيرة تؤدي عروضا فنية رائعة في البرازيل. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T13:15+0000
2025-05-12T13:15+0000
مجتمع
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أخبار البرازيل
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شهدت مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، عرضًا جويًا مذهلًا نفذته طائرات مسيرة، وذلك احتفالًا بـ"يوم الأم"، الذي صادف 11 مايو/ أيار الجاري.وتزينت سماء مدينة ريو دي جانيرو بأشكال ورسومات ضوئية أبهرت الحضور بعروض ضوئية واستعراضات فنية.بين الحقيقة والخيال... أول سيارة طائرة تحلق في سماء سلوفاكيا... فيديومحللة سياسية أمريكية تفقد وعيها على الهواء مباشرة وتسقط على الأرض... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار البرازيل
نادي الفيديو, أخبار البرازيل

مشهد ساحر... البرازيل تحتفل بـ"يوم الأم" بعرض جوي مذهل

13:15 GMT 12.05.2025
© Photo / Xعرض مذهل للطائرات المسيرة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل احتفالا بيوم الأم
عرض مذهل للطائرات المسيرة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل احتفالا بيوم الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مذهل لطائرات مسيرة تؤدي عروضا فنية رائعة في البرازيل.
شهدت مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، عرضًا جويًا مذهلًا نفذته طائرات مسيرة، وذلك احتفالًا بـ"يوم الأم"، الذي صادف 11 مايو/ أيار الجاري.
وتزينت سماء مدينة ريو دي جانيرو بأشكال ورسومات ضوئية أبهرت الحضور بعروض ضوئية واستعراضات فنية.
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