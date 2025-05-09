https://sarabic.ae/20250509/محللة-سياسية-أمريكية-تفقد-وعيها-على-الهواء-مباشرة-وتسقط-على-الأرض-فيديو----1100353040.html
محللة سياسية أمريكية تفقد وعيها على الهواء مباشرة وتسقط على الأرض... فيديو
محللة سياسية أمريكية تفقد وعيها على الهواء مباشرة وتسقط على الأرض... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحللة سياسية أمريكية وقد فقدت وعيها على الهواء مباشرة، وسقطت أرضا. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T12:35+0000
2025-05-09T12:35+0000
2025-05-09T12:35+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100352884_0:22:1271:737_1920x0_80_0_0_940d9b72e35483256845c1d07404c8b7.png
في واقعة صادمة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقدت المحللة السياسية الأمريكية كامرين كينسي، وعيها بشكل مفاجئ خلال مقابلة مباشرة على قناة "فوكس نيوز".يذكر أن المذيع جوناثان هانت، كان يستضيف كينسي كمحللة ضمن فقرة تناقش الظهور الإعلامي الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن، حين بدأت تتلعثم في الحديث قبل أن تنقلب عيناها وتسقط عن كرسيها على الهواء مباشرة.وفي وقت لاحق، أكد المذيع هانت أن كينسي استعادت وعيها، وأنها تتلقى العناية من قبل المسعفين، في حين لم تكن هناك مؤشرات سابقة على إصابة كينسي بأي وعكة صحية."أوروس" تتصدر المشهد وتسرق الأضواء خلال احتفال "عيد النصر"... فيديوحصان شارد يتسبب بحادث مروري في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100352884_118:0:1266:861_1920x0_80_0_0_ec697066e8293b5aabd28605e39f73a0.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
محللة سياسية أمريكية تفقد وعيها على الهواء مباشرة وتسقط على الأرض... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحللة سياسية أمريكية وقد فقدت وعيها على الهواء مباشرة، وسقطت أرضا.
في واقعة صادمة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقدت المحللة السياسية الأمريكية كامرين كينسي، وعيها بشكل مفاجئ خلال مقابلة مباشرة على قناة "فوكس نيوز".
يذكر أن المذيع جوناثان هانت، كان يستضيف كينسي كمحللة ضمن فقرة تناقش الظهور الإعلامي الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن، حين بدأت تتلعثم في الحديث قبل أن تنقلب عيناها وتسقط عن كرسيها على الهواء مباشرة.
وفي وقت لاحق، أكد المذيع هانت أن كينسي استعادت وعيها، وأنها تتلقى العناية من قبل المسعفين، في حين لم تكن هناك مؤشرات سابقة على إصابة كينسي بأي وعكة صحية.