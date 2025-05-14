https://sarabic.ae/20250514/مشهد-صادم-للحظة-سقوط-شاب-أثناء-التحليق-الشراعي-في-لبنان-فيديو---1100539189.html
مشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان... فيديو
مشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادماً، يظهر لحظة سقوط شاب أثناء ممارسته رياضة الطيران الشراعي في منطقة جونية في لبنان. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T16:30+0000
2025-05-14T16:30+0000
2025-05-14T16:30+0000
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وروعت الصور والمقاطع التي انتشرت على مواقع التواصل وأظهرت لحظة السقوط وبقايا الطائرة الشراعية على الأرض، العديد من اللبنانيين.وقال خال الضحية: "الغالي راح لكن شقيقتي وزوجها يصرّون على متابعة التحقيقات حتى النهاية ومعاقبة سائق المظلة الشراعية الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار حتى الآن".وتابع: "لو كان بريئاً لماذا هرب؟"، مضيفا: "أرواح العالم ليست لعبة بأيدي أحد. وابن شقيقتي مات بسبب الإهمال".مطاردة لأسماك القرش في شواطئ دهب... والحكومة المصرية تحذرأنثى فيل تنتقم بعد مصرع صغيرها بحادث دهس في ماليزيا.. فيديو
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نادي الفيديو
مشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادماً، يظهر لحظة سقوط شاب أثناء ممارسته رياضة الطيران الشراعي في منطقة جونية في لبنان.
وروعت الصور والمقاطع التي انتشرت على مواقع التواصل وأظهرت لحظة السقوط وبقايا الطائرة الشراعية على الأرض، العديد من اللبنانيين.
وقال خال الضحية: "الغالي راح لكن شقيقتي وزوجها يصرّون على متابعة التحقيقات حتى النهاية ومعاقبة سائق المظلة الشراعية الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار حتى الآن".
وتابع: "لو كان بريئاً لماذا هرب؟"، مضيفا: "أرواح العالم ليست لعبة بأيدي أحد. وابن شقيقتي مات بسبب الإهمال".