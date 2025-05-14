مشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان... فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
جرائم بريطانية في أفغانستان.. استمرار العقلية الاستعمارية؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رغم الأزمة اليمنية والتهديدات الإسرائيلية "أنصار الله" تستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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120 د
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https://sarabic.ae/20250514/مشهد-صادم-للحظة-سقوط-شاب-أثناء-التحليق-الشراعي-في-لبنان-فيديو---1100539189.html
مشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان... فيديو
مشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادماً، يظهر لحظة سقوط شاب أثناء ممارسته رياضة الطيران الشراعي في منطقة جونية في لبنان. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T16:30+0000
2025-05-14T16:30+0000
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وروعت الصور والمقاطع التي انتشرت على مواقع التواصل وأظهرت لحظة السقوط وبقايا الطائرة الشراعية على الأرض، العديد من اللبنانيين.وقال خال الضحية: "الغالي راح لكن شقيقتي وزوجها يصرّون على متابعة التحقيقات حتى النهاية ومعاقبة سائق المظلة الشراعية الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار حتى الآن".وتابع: "لو كان بريئاً لماذا هرب؟"، مضيفا: "أرواح العالم ليست لعبة بأيدي أحد. وابن شقيقتي مات بسبب الإهمال".مطاردة لأسماك القرش في شواطئ دهب... والحكومة المصرية تحذرأنثى فيل تنتقم بعد مصرع صغيرها بحادث دهس في ماليزيا.. فيديو
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مشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان... فيديو

16:30 GMT 14.05.2025
© Photo / xمشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان
مشهد صادم للحظة سقوط شاب أثناء التحليق الشراعي في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادماً، يظهر لحظة سقوط شاب أثناء ممارسته رياضة الطيران الشراعي في منطقة جونية في لبنان.
وروعت الصور والمقاطع التي انتشرت على مواقع التواصل وأظهرت لحظة السقوط وبقايا الطائرة الشراعية على الأرض، العديد من اللبنانيين.
وقال خال الضحية: "الغالي راح لكن شقيقتي وزوجها يصرّون على متابعة التحقيقات حتى النهاية ومعاقبة سائق المظلة الشراعية الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار حتى الآن".
وتابع: "لو كان بريئاً لماذا هرب؟"، مضيفا: "أرواح العالم ليست لعبة بأيدي أحد. وابن شقيقتي مات بسبب الإهمال".
مطاردة لأسماك القرش في شواطئ دهب... والحكومة المصرية تحذر
أنثى فيل تنتقم بعد مصرع صغيرها بحادث دهس في ماليزيا.. فيديو
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