https://sarabic.ae/20260611/ترامب-يزعم-أن-أمريكا-قادرة-على-السيطرة-على-إيران-بالكامل-لكنه-لا-يريد-إرسال-قوات-برية-1114259845.html
ترامب يزعم أن أمريكا قادرة على السيطرة على إيران بالكامل لكنه لا يريد إرسال قوات برية
ترامب يزعم أن أمريكا قادرة على السيطرة على إيران بالكامل لكنه لا يريد إرسال قوات برية
سبوتنيك عربي
زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن واشنطن قادرة على السيطرة الكاملة على طهران، لكنه أضاف أنه لا يرغب في نشر قوات برية. 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T13:36+0000
2026-06-11T13:36+0000
2026-06-11T13:36+0000
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وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "بإمكاننا دخول إيران غدا، بإمكاننا إرسال جنود، لكني لا أرغب في وجود قوات برية، ولكن إذا أردت، فبإمكاننا إرسال مجموعة صغيرة من الجنود والسيطرة على البلاد بأكملها". وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحاته الإعلامية، أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في مفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق، إلا أنه أشار إلى أنه يفضّل السيطرة على جزيرة خرج، التي تُعد مركزا رئيسيا للبنية التحتية النفطية الإيرانية. وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصعيدا عسكريا مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن الليلة قد تشهد المزيد من الغارات "الأكبر والأقوى"، على حد تعبيره. كما وصف المفاوضات مع طهران بأنها مستمرة، لكنه اعتبر أن الجانب الإيراني يتعامل معها بدافع "الكبرياء"، وفق قوله. يأتي هذا بعدما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة شديدة الليلة" وستسيطر قريبا على البنية التحتية للنفط والغاز والأسواق في طهران.وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، بتنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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https://sarabic.ae/20260611/الكرملين-روسيا-تحث-الولايات-المتحدة-وإيران-على-ضبط-النفس-والعودة-إلى-المفاوضات-1114252487.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
ترامب يزعم أن أمريكا قادرة على السيطرة على إيران بالكامل لكنه لا يريد إرسال قوات برية
زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن واشنطن قادرة على السيطرة الكاملة على طهران، لكنه أضاف أنه لا يرغب في نشر قوات برية.
وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "بإمكاننا دخول إيران غدا، بإمكاننا إرسال جنود، لكني لا أرغب في وجود قوات برية، ولكن إذا أردت، فبإمكاننا إرسال مجموعة صغيرة من الجنود والسيطرة على البلاد بأكملها".
وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحاته الإعلامية، أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في مفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق، إلا أنه أشار إلى أنه يفضّل السيطرة على جزيرة خرج، التي تُعد مركزا رئيسيا للبنية التحتية النفطية الإيرانية.
وتابع أنه لا يفضّل استهداف الجسور أو محطات الطاقة داخل إيران، موضحا أن مثل هذه الهجمات قد تؤثر على المدنيين وتؤدي إلى أزمات في الخدمات الأساسية، بما في ذلك إمدادات المياه.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصعيدا عسكريا مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن الليلة قد تشهد المزيد من الغارات "الأكبر والأقوى"، على حد تعبيره.
كما وصف المفاوضات مع طهران بأنها مستمرة، لكنه اعتبر أن الجانب الإيراني يتعامل معها بدافع "الكبرياء"، وفق قوله.
يأتي هذا بعدما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة شديدة الليلة" وستسيطر قريبا على البنية التحتية للنفط والغاز والأسواق في طهران.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية
، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، بتنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي
".
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.