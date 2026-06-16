https://sarabic.ae/20260616/الكرملين-إذا-كان-زيلينسكي-مستعدا-لحوار-جاد-فبإمكانه-القدوم-إلى-موسكو-1114391008.html

الكرملين: إذا كان زيلينسكي مستعدا لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى موسكو

الكرملين: إذا كان زيلينسكي مستعدا لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى موسكو

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه إذا كان زيلينسكي مستعدا لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى العاصمة موسكو. 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T09:55+0000

2026-06-16T09:55+0000

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وقال خلال إحاطة صحفية: "زيلينسكي، كما تعلمون، فقد قال الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) كل شيء، وعرض كل شيء. لقد قال مرارًا وتكرارًا أنه إذا كان زيلينسكي مستعدًا للتحدث بمسؤولية وجدية، والنظام في كييف يدرك ذلك تمامًا، فبإمكانه دائمًا القدوم إلى موسكو، حيث سيتم استقباله".وعن موعد قدوم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى موسكو، أوضح: "بالفعل، كان هناك حديث عن وصول المفاوضين الأمريكيين قريبا، لكن لم تُحدد مواعيد دقيقة بعد. كما تعلمون، لا يزال الأمريكيون منشغلين بالتحضير لتوقيع مذكرة التفاهم المتفق عليها. ونعلم أن هذا التوقيع مُقرر في نهاية هذا الأسبوع في سويسرا. وبعد ذلك، سنناقش على الأرجح إمكانية سفرهم إلى موسكو".وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "إذا بادر رئيس نظام كييف مجددا بإبداء رغبته في لقاء محتمل مع الزعيم الروسي، كما ذكرنا سابقاً، فليأتِ إلى موسكو".لافروف: ويتكوف وكوشنر سيزوران موسكو في المستقبل القريبالكرملين: بوتين يعرب لترامب عن ثقته في قدرتهما على إضفاء بعد جديد على العلاقات بين البلدين

https://sarabic.ae/20260610/سياسي-فرنسي-تصرفات-زيلينسكي-تجاه-الصراع-الأوكراني-تظهر-افتقاره-للثقة-1114243099.html

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