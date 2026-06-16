https://sarabic.ae/20260616/الكرملين-إذا-كان-زيلينسكي-مستعدا-لحوار-جاد-فبإمكانه-القدوم-إلى-موسكو-1114391008.html
الكرملين: إذا كان زيلينسكي مستعدا لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى موسكو
الكرملين: إذا كان زيلينسكي مستعدا لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى موسكو
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه إذا كان زيلينسكي مستعدا لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى العاصمة موسكو. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T09:55+0000
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وقال خلال إحاطة صحفية: "زيلينسكي، كما تعلمون، فقد قال الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) كل شيء، وعرض كل شيء. لقد قال مرارًا وتكرارًا أنه إذا كان زيلينسكي مستعدًا للتحدث بمسؤولية وجدية، والنظام في كييف يدرك ذلك تمامًا، فبإمكانه دائمًا القدوم إلى موسكو، حيث سيتم استقباله".وعن موعد قدوم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى موسكو، أوضح: "بالفعل، كان هناك حديث عن وصول المفاوضين الأمريكيين قريبا، لكن لم تُحدد مواعيد دقيقة بعد. كما تعلمون، لا يزال الأمريكيون منشغلين بالتحضير لتوقيع مذكرة التفاهم المتفق عليها. ونعلم أن هذا التوقيع مُقرر في نهاية هذا الأسبوع في سويسرا. وبعد ذلك، سنناقش على الأرجح إمكانية سفرهم إلى موسكو".وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "إذا بادر رئيس نظام كييف مجددا بإبداء رغبته في لقاء محتمل مع الزعيم الروسي، كما ذكرنا سابقاً، فليأتِ إلى موسكو".لافروف: ويتكوف وكوشنر سيزوران موسكو في المستقبل القريبالكرملين: بوتين يعرب لترامب عن ثقته في قدرتهما على إضفاء بعد جديد على العلاقات بين البلدين
https://sarabic.ae/20260610/سياسي-فرنسي-تصرفات-زيلينسكي-تجاه-الصراع-الأوكراني-تظهر-افتقاره-للثقة-1114243099.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا, الكرملين
الكرملين: إذا كان زيلينسكي مستعدا لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى موسكو
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه إذا كان زيلينسكي مستعدا لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى العاصمة موسكو.
وقال خلال إحاطة صحفية: "زيلينسكي، كما تعلمون، فقد قال الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) كل شيء، وعرض كل شيء. لقد قال مرارًا وتكرارًا أنه إذا كان زيلينسكي مستعدًا للتحدث بمسؤولية وجدية، والنظام في كييف يدرك ذلك تمامًا، فبإمكانه دائمًا القدوم إلى موسكو، حيث سيتم استقباله".
وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي قد تلقى دعوة للقاء فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع (المقرر عقدها اليوم وغدا في فرنسا) عبر القنوات الرسمية: "كما تعلمون، لا توجد قنوات اتصال رسمية بين موسكو وكييف".
وعن موعد قدوم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى موسكو، أوضح: "بالفعل، كان هناك حديث عن وصول المفاوضين الأمريكيين قريبا، لكن لم تُحدد مواعيد دقيقة بعد. كما تعلمون، لا يزال الأمريكيون منشغلين بالتحضير لتوقيع مذكرة التفاهم المتفق عليها. ونعلم أن هذا التوقيع مُقرر في نهاية هذا الأسبوع في سويسرا. وبعد ذلك، سنناقش على الأرجح إمكانية سفرهم إلى موسكو".
وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، صرّح في وقت سابق، بأنه إذا كان فلاديمير زيلينسكي يرغب في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فليأتِ إلى موسكو.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "إذا بادر رئيس نظام كييف مجددا بإبداء رغبته في لقاء محتمل مع الزعيم الروسي، كما ذكرنا سابقاً، فليأتِ إلى موسكو".