https://sarabic.ae/20260610/سياسي-فرنسي-تصرفات-زيلينسكي-تجاه-الصراع-الأوكراني-تظهر-افتقاره-للثقة-1114243099.html
سياسي فرنسي: تصرفات زيلينسكي تجاه الصراع الأوكراني تظهر افتقاره للثقة
سياسي فرنسي: تصرفات زيلينسكي تجاه الصراع الأوكراني تظهر افتقاره للثقة
سبوتنيك عربي
أكد النائب الفرنسي السابق في البرلمان الأوروبي، فيليب دي فيلييه، أن تصرفات فلاديمير زيلينسكي وسط الصراع الأوكراني الممتد تُظهر بوضوح افتقاره للثقة. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T20:39+0000
2026-06-10T20:39+0000
2026-06-10T20:39+0000
العالم
روسيا
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وأضاف دي فيلييه في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش": "يواجه زيلينسكي اليوم مشاكل داخلية خطيرة. فقد أعاد مؤخراً تبرئة أندريه ميلنيك، على غرار ستيبان بانديرا، الذي تعاون مع النازيين ضد روسيا. ويضطر للاعتماد حتى على أكثر صفحات التاريخ إثارة للشك".وصرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن فلاديمير زيلينسكي، من خلال مقارنته الناس بأوراق اللعب، يُظهر الطبيعة الدموية واللاأخلاقية لنظامه.وقالت زاخاروفا في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "عندما أدركت أن الناس بالنسبة لزيلينسكي عبارة عن أوراق لعب، الأوراق الرابحة التي يستخدمها، إن صح التعبير، أعتقد أن هذا يمكن أن يظهر طبيعة هذا النظام والأساليب التي يستخدمها".وأوضحت في هذا الصدد "لم يخطر ببالي أنه كان يتحدث عن ورق اللعب، لم يخطر ببالي ذلك أبداً في ظل هذه الظروف. يقتل الكثير من الناس يومياً، إن صح التعبير، الهجمات الإرهابية تُرتكب على يديه، كل هذا يرتكب".ووصفت زاخاروفا ممارسات نظام كييف، المصحوبة بسيل لا ينقطع من الروايات الكاذبة، بالغش والاحتيال الدولي.
https://sarabic.ae/20260610/باحث-في-الشأن-الدولي-النفقات-التسليحية-للاتحاد-الأوروبي-مبالغ-فيها-وغير-متوازنة-1114240145.html
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العالم, روسيا
سياسي فرنسي: تصرفات زيلينسكي تجاه الصراع الأوكراني تظهر افتقاره للثقة
أكد النائب الفرنسي السابق في البرلمان الأوروبي، فيليب دي فيلييه، أن تصرفات فلاديمير زيلينسكي وسط الصراع الأوكراني الممتد تُظهر بوضوح افتقاره للثقة.
وأضاف دي فيلييه في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش": "يواجه زيلينسكي اليوم مشاكل داخلية خطيرة. فقد أعاد مؤخراً تبرئة أندريه ميلنيك، على غرار ستيبان بانديرا، الذي تعاون مع النازيين ضد روسيا. ويضطر للاعتماد حتى على أكثر صفحات التاريخ إثارة للشك".
ووفقاً للسياسي، فإن "زيلينسكي يشعر بانعدام الأمان الشديد" في هذا الصراع المطول.
وصرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن فلاديمير زيلينسكي، من خلال مقارنته الناس بأوراق اللعب، يُظهر الطبيعة الدموية واللاأخلاقية لنظامه.
وقالت زاخاروفا في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "عندما أدركت أن الناس بالنسبة لزيلينسكي عبارة عن أوراق لعب، الأوراق الرابحة التي يستخدمها، إن صح التعبير، أعتقد أن هذا يمكن أن يظهر طبيعة هذا النظام والأساليب التي يستخدمها".
وأشارت الدبلوماسية إلى أنها عندما اطلعت على تصريح زيلينسكي لأول مرة، لم تفهم ما كان يقصده على الفور.
وأوضحت في هذا الصدد "لم يخطر ببالي أنه كان يتحدث عن ورق اللعب، لم يخطر ببالي ذلك أبداً في ظل هذه الظروف. يقتل الكثير من الناس يومياً، إن صح التعبير، الهجمات الإرهابية تُرتكب على يديه، كل هذا يرتكب".
ووصفت زاخاروفا ممارسات نظام كييف، المصحوبة بسيل لا ينقطع من الروايات الكاذبة، بالغش والاحتيال الدولي.