https://sarabic.ae/20260610/باحث-في-الشأن-الدولي-النفقات-التسليحية-للاتحاد-الأوروبي-مبالغ-فيها-وغير-متوازنة-1114240145.html

باحث في الشأن الدولي: النفقات التسليحية للاتحاد الأوروبي مبالغ فيها وغير متوازنة

باحث في الشأن الدولي: النفقات التسليحية للاتحاد الأوروبي مبالغ فيها وغير متوازنة

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشأن الدولي من الجزائر، الدكتور جلّة اسماعين، "وجود ارتفاع ملحوظ وتصاعد تدريجي للتسلح في كل دول العالم وهذا يعود إلى بنية النظام الدولي الذي... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T18:11+0000

2026-06-10T18:11+0000

2026-06-10T18:11+0000

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اسماعين، وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال: إن "الصراعات تشتد ومعها نفقات الدفاع والأمن ويرتبط ذلك ببروز تهديدات جديدة غير تقليدية، ولكن الاتحاد الأوروبي فيه نفقات مبالغ فيها وغير متوازنة، كما أن الحليف التقليدي وهو الولايات المتحدة مزاجي ولم يعد مدرك بشكل تام ومطلق ان كان سيبقى داخل أوروبا، وهل سيحميها أم سينسحب لتوجهات أخرى، وبالتالي هذه التخوفات الأوروبية هي التي تسيطر كشبح يخيم على هذه النفقات".وختم قائلا: "هذه النفقات الـ 868 مليار دولار وخطة إعادة تسليح أوروبا ستكون لأجيال وأجيال قادمة، لأن أكلاف الحروب لا تنتهي إذا انتهت تحت الأكلاف المادية ولكن يوجد أكلاف نفسية".

https://sarabic.ae/20260609/الاتحاد-الأوروبي-إلى-كتلة-عسكرية-كيف-يحدث-ذلك-وما-تأثيره-على-سكانه؟-1114203857.html

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