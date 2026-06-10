باحث في الشأن الدولي: النفقات التسليحية للاتحاد الأوروبي مبالغ فيها وغير متوازنة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:29 GMT
26 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تعد خطة بقيمة 295 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي... ما أهمية هذا التوجه؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تريد إنهاء الأزمة مع طهران دبلوماسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260610/باحث-في-الشأن-الدولي-النفقات-التسليحية-للاتحاد-الأوروبي-مبالغ-فيها-وغير-متوازنة-1114240145.html
باحث في الشأن الدولي: النفقات التسليحية للاتحاد الأوروبي مبالغ فيها وغير متوازنة
باحث في الشأن الدولي: النفقات التسليحية للاتحاد الأوروبي مبالغ فيها وغير متوازنة
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الدولي من الجزائر، الدكتور جلّة اسماعين، "وجود ارتفاع ملحوظ وتصاعد تدريجي للتسلح في كل دول العالم وهذا يعود إلى بنية النظام الدولي الذي... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T18:11+0000
2026-06-10T18:11+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068899167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7f10e5da87cb18e6e2b9939b95b7617.jpg
اسماعين، وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال: إن "الصراعات تشتد ومعها نفقات الدفاع والأمن ويرتبط ذلك ببروز تهديدات جديدة غير تقليدية، ولكن الاتحاد الأوروبي فيه نفقات مبالغ فيها وغير متوازنة، كما أن الحليف التقليدي وهو الولايات المتحدة مزاجي ولم يعد مدرك بشكل تام ومطلق ان كان سيبقى داخل أوروبا، وهل سيحميها أم سينسحب لتوجهات أخرى، وبالتالي هذه التخوفات الأوروبية هي التي تسيطر كشبح يخيم على هذه النفقات".وختم قائلا: "هذه النفقات الـ 868 مليار دولار وخطة إعادة تسليح أوروبا ستكون لأجيال وأجيال قادمة، لأن أكلاف الحروب لا تنتهي إذا انتهت تحت الأكلاف المادية ولكن يوجد أكلاف نفسية".
https://sarabic.ae/20260609/الاتحاد-الأوروبي-إلى-كتلة-عسكرية-كيف-يحدث-ذلك-وما-تأثيره-على-سكانه؟-1114203857.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068899167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42b48492a7a58a0b58db9e4afe9020b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم

باحث في الشأن الدولي: النفقات التسليحية للاتحاد الأوروبي مبالغ فيها وغير متوازنة

18:11 GMT 10.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبر
حصري
أكد الباحث في الشأن الدولي من الجزائر، الدكتور جلّة اسماعين، "وجود ارتفاع ملحوظ وتصاعد تدريجي للتسلح في كل دول العالم وهذا يعود إلى بنية النظام الدولي الذي أصبح نظاما هشا لطبيعة الديناميكية الرأسمالية التي تدخل في أزمات وبالتالي تشتد الصراعات ونفقات الدفاع والأمن".
اسماعين، وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال: إن "الصراعات تشتد ومعها نفقات الدفاع والأمن ويرتبط ذلك ببروز تهديدات جديدة غير تقليدية، ولكن الاتحاد الأوروبي فيه نفقات مبالغ فيها وغير متوازنة، كما أن الحليف التقليدي وهو الولايات المتحدة مزاجي ولم يعد مدرك بشكل تام ومطلق ان كان سيبقى داخل أوروبا، وهل سيحميها أم سينسحب لتوجهات أخرى، وبالتالي هذه التخوفات الأوروبية هي التي تسيطر كشبح يخيم على هذه النفقات".

وكشف أن "مسألة الصناعات الأوروبية المشتركة تم طرحها ولكنها لم تتقدم كثيراً، كما أن هناك مستويين داخلي وخارجي في دول أوروبا، والشعوب الأوروبية الآن لديها اهتمامات أخرى، لذلك خروج هذا المال الكبير نحو آسيا أرهق أوروبا وكذلك عدم التوجه شرقا نحو الصين وروسيا أرهق الخزينة الأوروبية".

قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية.. كيف يحدث ذلك وما تأثيره على سكانه؟
أمس, 17:49 GMT

وتابع اسماعين: "مبالغ كبيرة جدا في دول أوروبا الشرقية تذهب للتسلح وهذا ما سيضعفها اقتصاديا ليس على الخريطة العالمية وكذلك داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، كما أن غسيل الدماغ الذي يمارسه الإعلام بقوله إن روسيا هي التي تسببت في ارتفاع تكاليف الكهرباء، مؤشر على وجود ضخ لهذا الحقد عبر سنوات منذ الحرب العالمية الثانية، وهناك مجموعة من القادة السياسيين والقادة العسكريين يحاولون تبرير بعض السياسات والنفقات التسليحية".

وختم قائلا: "هذه النفقات الـ 868 مليار دولار وخطة إعادة تسليح أوروبا ستكون لأجيال وأجيال قادمة، لأن أكلاف الحروب لا تنتهي إذا انتهت تحت الأكلاف المادية ولكن يوجد أكلاف نفسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала