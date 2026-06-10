باحث في الشأن الدولي: النفقات التسليحية للاتحاد الأوروبي مبالغ فيها وغير متوازنة
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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أكد الباحث في الشأن الدولي من الجزائر، الدكتور جلّة اسماعين، "وجود ارتفاع ملحوظ وتصاعد تدريجي للتسلح في كل دول العالم وهذا يعود إلى بنية النظام الدولي الذي أصبح نظاما هشا لطبيعة الديناميكية الرأسمالية التي تدخل في أزمات وبالتالي تشتد الصراعات ونفقات الدفاع والأمن".
اسماعين، وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال: إن "الصراعات تشتد ومعها نفقات الدفاع والأمن ويرتبط ذلك ببروز تهديدات جديدة غير تقليدية، ولكن الاتحاد الأوروبي فيه نفقات مبالغ فيها وغير متوازنة، كما أن الحليف التقليدي وهو الولايات المتحدة مزاجي ولم يعد مدرك بشكل تام ومطلق ان كان سيبقى داخل أوروبا، وهل سيحميها أم سينسحب لتوجهات أخرى، وبالتالي هذه التخوفات الأوروبية هي التي تسيطر كشبح يخيم على هذه النفقات".
وكشف أن "مسألة الصناعات الأوروبية المشتركة تم طرحها ولكنها لم تتقدم كثيراً، كما أن هناك مستويين داخلي وخارجي في دول أوروبا، والشعوب الأوروبية الآن لديها اهتمامات أخرى، لذلك خروج هذا المال الكبير نحو آسيا أرهق أوروبا وكذلك عدم التوجه شرقا نحو الصين وروسيا أرهق الخزينة الأوروبية".
وتابع اسماعين: "مبالغ كبيرة جدا في دول أوروبا الشرقية تذهب للتسلح وهذا ما سيضعفها اقتصاديا ليس على الخريطة العالمية وكذلك داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، كما أن غسيل الدماغ الذي يمارسه الإعلام بقوله إن روسيا هي التي تسببت في ارتفاع تكاليف الكهرباء، مؤشر على وجود ضخ لهذا الحقد عبر سنوات منذ الحرب العالمية الثانية، وهناك مجموعة من القادة السياسيين والقادة العسكريين يحاولون تبرير بعض السياسات والنفقات التسليحية".
وختم قائلا: "هذه النفقات الـ 868 مليار دولار وخطة إعادة تسليح أوروبا ستكون لأجيال وأجيال قادمة، لأن أكلاف الحروب لا تنتهي إذا انتهت تحت الأكلاف المادية ولكن يوجد أكلاف نفسية".