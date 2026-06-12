https://sarabic.ae/20260612/بوتين-بمناسبة-يوم-روسيا-التلاحم-والروح-الوطنية-كانا-دائما-من-القيم-الأساسية-للمواطنين-الروس-1114282320.html
بوتين بمناسبة "يوم روسيا": التلاحم والروح الوطنية كانا دائما من القيم الأساسية للمواطنين الروس
بوتين بمناسبة "يوم روسيا": التلاحم والروح الوطنية كانا دائما من القيم الأساسية للمواطنين الروس
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن التلاحم والروح الوطنية كانا دائمًا من القيم الأساسية والأسمى للمواطنين الروس. 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T10:29+0000
2026-06-12T10:29+0000
2026-06-12T10:58+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
يوم روسيا
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وقال بوتين خلال حفل بمناسبة "يوم روسيا": "المفهوم الخاص العميق لروسيا يكمن في طابع شعبنا، الذي كان التلاحم والوطنية بالنسبة له دائمًا من القيم الأساسية الأسمى".وأضاف الرئيس الروسي: "نحتفل بهذا العيد بموقف دافئ وصادق تجاه وطننا، وبفخر بالإنجازات الهائلة في العمل والجيش، التي حققتها أجيال عديدة من أسلافنا، وباحترام للأحداث الرئيسية في تاريخ أمتنا، وبالطبع، بإدراك أن جميع مراحل رحلة أمتنا، التي امتدت لأكثر من ألف عام هي وحدة متكاملة".ويُكرّم الرئيس الروسي تقليديًا في "يوم روسيا" نخبة من الشخصيات الروسية البارزة تقديرًا لإسهاماتهم الاستثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، الآداب والفنون، حقوق الإنسان، والأعمال الإنسانية والخيرية وحقوق الإنسان.وفي 12 يونيو/ حزيران من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا".
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روسيا, فلاديمير بوتين, يوم روسيا
روسيا, فلاديمير بوتين, يوم روسيا
بوتين بمناسبة "يوم روسيا": التلاحم والروح الوطنية كانا دائما من القيم الأساسية للمواطنين الروس
10:29 GMT 12.06.2026 (تم التحديث: 10:58 GMT 12.06.2026)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن التلاحم والروح الوطنية كانا دائمًا من القيم الأساسية والأسمى للمواطنين الروس.
وقال بوتين خلال حفل بمناسبة "يوم روسيا": "المفهوم الخاص العميق لروسيا يكمن في طابع شعبنا، الذي كان التلاحم والوطنية بالنسبة له دائمًا من القيم الأساسية الأسمى".
وأشار بوتين إلى أن روسيا تستقبل "يوم روسيا" بفخر واعتزاز بالإنجازات العمالية والبطولات العسكرية لأسلافنا.
وأضاف الرئيس الروسي: "نحتفل بهذا العيد بموقف دافئ وصادق تجاه وطننا، وبفخر بالإنجازات الهائلة في العمل والجيش، التي حققتها أجيال عديدة من أسلافنا، وباحترام للأحداث الرئيسية في تاريخ أمتنا، وبالطبع، بإدراك أن جميع مراحل رحلة أمتنا، التي امتدت لأكثر من ألف عام هي وحدة متكاملة".
ونوّه بوتين، في كلمته، إلى أن دعم المجتمع الروسي بأكمله للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، يمثّل ركيزة روحية راسخة لأبطال الوطن.
وتابع الرئيس بوتين، خلال المراسم الرسمية المخصصة لمنح وتكريم شخصيات روسية بالأوسمة والجوائز الحكومية الرفيعة بمناسبة العيد الوطني " يوم روسيا" في قصر الكرملين الكبير: "إن المشاعر الصادقة بالمسؤولية تجاه الوطن قريبة من كل فرد منا، وهي تمثل ركيزة روحية راسخة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، تمامًا كدعم أبطالنا من قبل الشعب الروسي بأسره والمجتمع ككل، فجميعنا نملك أهدافًا مشتركة".
ويُكرّم الرئيس الروسي تقليديًا في "يوم روسيا" نخبة من الشخصيات الروسية البارزة تقديرًا لإسهاماتهم الاستثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، الآداب والفنون، حقوق الإنسان، والأعمال الإنسانية والخيرية وحقوق الإنسان.
وفي 12 يونيو/ حزيران من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا".