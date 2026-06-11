https://sarabic.ae/20260611/بغداد-تحتفي-بـيوم-روسيا-مسؤولون-عراقيون-يشددون-على-تطوير-الشراكة-مع-موسكو--1114255768.html

بغداد تحتفي بـ"يوم روسيا"... مسؤولون عراقيون يشددون على تطوير الشراكة مع موسكو

بغداد تحتفي بـ"يوم روسيا"... مسؤولون عراقيون يشددون على تطوير الشراكة مع موسكو

سبوتنيك عربي

أقامت السفارة الروسية لدى العراق، احتفالية بمناسبة "يوم روسيا" في العاصمة العراقية بغداد، بحضور مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية ودبلوماسية وإعلامية. 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T12:00+0000

2026-06-11T12:00+0000

2026-06-11T12:00+0000

العراق

روسيا

يوم روسيا

تقارير سبوتنيك

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وشهدت الاحتفالية كلمات أكدت عمق العلاقات العراقية الروسية، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلًا عن بحث آفاق تطوير الشراكة بين البلدين.وقال كوتراشيف، في كلمة له خلال الاحتفالية التي حضرها مراسل "سبوتنيك"، إن "روسيا بذلت منذ عام 2003، ومع انطلاق المرحلة الجديدة في العراق، كل ما بوسعها لدعم البلاد والمساهمة في تحقيق الاستقرار"، مؤكدا أن "موسكو وقفت إلى جانب العراق خلال معاركه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا ودول عدة).وشدد السفير الروسي على حرص بلاده على "مواصلة تعزيز التعاون مع العراق بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة".وفي السياق، قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي لـ "سبوتنيك"، "العلاقات العراقية الروسية تمتد لعقود طويلة، وتعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي، حيث شهدت تعاونا واسعا واتفاقيات شملت المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها".من جانبه، هنأ رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق سليم الجبوري، الشعب الروسي بمناسبة يومه الوطني، معربا عن تمنياته له بمزيد من التقدم والازدهار.وفي حديث لـ "سبوتينك"، أشار الجبوري، إلى أن "روسيا لعبت دورًا متوازنًا في الكثير من القضايا الإقليمية، ولها علاقات وثيقة مع العراق"، مؤكدا "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح شعوب المنطقة".بدوره، قال عضو مجلس النواب العراقي السابق عباس البياتي، إن "العلاقات بين العراق وروسيا اتسمت بالتعاون والدعم المتبادل منذ تأسيس الدولة العراقية، ولم تشهد نقاط خلاف جوهرية"، لافتا إلى أن "بغداد ما زالت تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع موسكو، ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والبناء والاستثمار".وتابع البياتي: "روسيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي وتمتلك حق النقض (الفيتو)، تؤدي دورا مؤثرا في رسم ملامح النظام الدولي"، معربا عن أمله في أن "تسهم القوى الكبرى في بناء منظومة دولية أكثر توازنا، وقدرة على حماية الشعوب، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام العالمي".

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

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