https://sarabic.ae/20260619/بث-مباشر-لافروف-ووزيرة-خارجية-مدغشقر-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثات-في-موسكو-1114508157.html
لافروف: روسيا تشعر بأن الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية
لافروف: روسيا تشعر بأن الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع وزيرة خارجية مدغشقر أليس ندياي، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا عقب محادثات في العاصمة موسكو. 19.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأكد لافروف أن روسيا تسعى إلى تطوير العلاقات بين البلدين في محتلف المجالات، وترغب برفع دور أفريقيا في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.وصرح وزير الخارجية الروسي بأن رئيس مدغشقر ميكائيل راندريانيرينا، سيشارك في القمة الروسية الأفريقية الثالثة المقبلة.وقال لافروف، خلال المؤتمر الصحفي: "سعدنا بأن السيدة الوزيرة أكدت مشاركة رئيس جمهورية مدغشقر في هذه القمة".وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تسعى بشكل دائم إلى إزالة مختلف الإجراءات الاستعمارية في الدول الأفريقية.وأفاد لافروف بأنه قدّم تقييمه للوضع المحيط بأوكرانيا إلى وزيرة خارجية مدغشقر وشكرها على موقفها من الصراع الأوكراني.وحول الصراع الإيراني، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمل روسيا في أن تمنع مذكرة التفاهم الموقّعة بين الولايات المتحدة وإيران، استئناف الأعمال العدائية في منطقة الشرق الأوسط. وقال لافروف، عقب محادثاته مع وزيرة خارجية مدغشقر أليس ندياي: "نتفق على تقييم مشترك للوضع في الشرق الأوسط، وتحديدًا فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونأمل أن تمنع مذكرة التفاهم الموقّعة بين واشنطن وطهران استئناف العنف".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنه على اتصال بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بشكل دوري.وأكد أن "الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وتمديد العقوبات القائمة، واعتماد برامج خاصة لدعم المجمع الصناعي العسكري في كييف". ولم يُحدد وزير الخارجية الروسي، موعدًا لزيارة المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، إلى روسيا.وقال لافروف للصحفيين: "فيما يتعلق بالمواعيد، فقد أدلى كل من ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، ويوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بتصريحاتهما. لم يُحدد موعد بعد".كما صرّح لافروف، بأن روسيا تشعر بأن الولايات المتحدة قد تُغيّر نهجها مجددًا تجاه التسوية الأوكرانية.الكرملين: مخطئ من يعتقد أن روسيا يمكن مخاطبتها من موقع القوة
https://sarabic.ae/20260618/لافروف-أوروبا-لا-تبحث-عن-السلام-في-أوكرانيا-بل-عن-استمرار-المواجهة-مع-روسيا-1114484155.html
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لافروف ووزير خارجية مدغشقر يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاتهما في موسكو
سبوتنيك عربي
لافروف ووزير خارجية مدغشقر يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاتهما في موسكو
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روسيا, العالم
لافروف: روسيا تشعر بأن الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية
11:28 GMT 19.06.2026 (تم التحديث: 12:18 GMT 19.06.2026)
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع وزيرة خارجية مدغشقر أليس ندياي، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا عقب محادثات في العاصمة موسكو.
وأكد لافروف أن روسيا تسعى إلى تطوير العلاقات بين البلدين في محتلف المجالات، وترغب برفع دور أفريقيا في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وصرح وزير الخارجية الروسي بأن رئيس مدغشقر ميكائيل راندريانيرينا، سيشارك في القمة الروسية الأفريقية الثالثة المقبلة.
وقال لافروف، خلال المؤتمر الصحفي: "سعدنا بأن السيدة الوزيرة أكدت مشاركة رئيس جمهورية مدغشقر في هذه القمة".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تسعى بشكل دائم إلى إزالة مختلف الإجراءات الاستعمارية في الدول الأفريقية.
وأفاد لافروف بأنه قدّم تقييمه للوضع المحيط بأوكرانيا إلى وزيرة خارجية مدغشقر وشكرها على موقفها من الصراع الأوكراني.
وأضاف لافروف: "قدّمنا تقييماتنا لما يجري حاليًا في أوكرانيا، وشكرنا زملاءنا على موقفهم المتوازن من هذا الوضع وتداعياته، وعلى رفضهم دعم القرارات المعادية لروسيا، التي تروج لها كييف والغرب في الأمم المتحدة".
وحول الصراع الإيراني، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمل روسيا في أن تمنع مذكرة التفاهم الموقّعة بين الولايات المتحدة وإيران، استئناف الأعمال العدائية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال لافروف، عقب محادثاته مع وزيرة خارجية مدغشقر أليس ندياي: "نتفق على تقييم مشترك للوضع في الشرق الأوسط، وتحديدًا فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونأمل أن تمنع مذكرة التفاهم الموقّعة بين واشنطن وطهران استئناف العنف".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنه على اتصال بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بشكل دوري.
وأكد أن "الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وتمديد العقوبات القائمة، واعتماد برامج خاصة لدعم المجمع الصناعي العسكري في كييف".
وقال لافروف، ردًا على سؤال من وسائل إعلام روسية: "إنهم يدعمون أوكرانيا حقًا، ليس فقط بتمديد عقوبات بايدن، بل أيضًا بفرض عقوباتهم الخاصة، واعتماد برامج خاصة من البنتاغون لمساعدة القطاع الصناعي العسكري التابع لنظام كييف".
ولم يُحدد وزير الخارجية الروسي، موعدًا لزيارة المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، إلى روسيا.
وقال لافروف للصحفيين: "فيما يتعلق بالمواعيد، فقد أدلى كل من ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، ويوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بتصريحاتهما. لم يُحدد موعد بعد".
كما صرّح لافروف، بأن روسيا تشعر بأن الولايات المتحدة قد تُغيّر نهجها مجددًا تجاه التسوية الأوكرانية.