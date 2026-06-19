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لافروف: روسيا تشعر بأن الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية
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الكرملين: مخطئ من يعتقد أن روسيا يمكن مخاطبتها من موقع القوة
الكرملين: مخطئ من يعتقد أن روسيا يمكن مخاطبتها من موقع القوة
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الأوروبيين مخطئون في اعتقادهم أن بإمكانهم التفاوض مع روسيا من موقع قوة. 19.06.2026, سبوتنيك عربي
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2026-06-19T10:29+0000
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وقال بيسكوف، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لدى الأوروبيين مفهوم خاطئ للغاية، فهم يفترضون أن المفاوضات مع روسيا، يجب أن تُجرى من موقع قوة، انطلاقًا، وفقًا لهم، من ضعف روسيا".وتابع المتحدث باسم الكرملين: "روسيا ستكون منفتحة على الحوار إذا ظهرت في أوروبا قوى تدرك ضرورة التواصل مع موسكو دون توجيه إنذارات".ونوّه إلى أن كييف في وضع صعب، وأن الوضع على جبهات القتال سيصبح كارثيًا تمامًا بالنسبة للجانب الأوكراني، في القريب العاجل.وأكد بيسكوف أن منظومات الدفاع الجوي في موسكو تُظهر أداءً عاليًا، وأن روسيا تتخذ "جميع الإجراءات اللازمة" للتعامل مع تداعيات الهجوم الأخير.لافروف: أوروبا لا تبحث عن السلام في أوكرانيا بل عن استمرار المواجهة مع روسياإعلام: المفاوضات الأوروبية مع روسيا أدت لانقسام قادة الاتحاد إلى معسكرين
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روسيا, الكرملين, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, الكرملين, العالم, أخبار أوكرانيا

الكرملين: مخطئ من يعتقد أن روسيا يمكن مخاطبتها من موقع القوة

10:29 GMT 19.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الأوروبيين مخطئون في اعتقادهم أن بإمكانهم التفاوض مع روسيا من موقع قوة.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لدى الأوروبيين مفهوم خاطئ للغاية، فهم يفترضون أن المفاوضات مع روسيا، يجب أن تُجرى من موقع قوة، انطلاقًا، وفقًا لهم، من ضعف روسيا".

وأضاف: "هذا خطأ فادح، سواء كان نابعًا من عدم كفاءة الأوروبيين أو معلومات مضللة أو غباء. لا نعلم على وجه اليقين، لكنها حقيقة".

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وتابع المتحدث باسم الكرملين: "روسيا ستكون منفتحة على الحوار إذا ظهرت في أوروبا قوى تدرك ضرورة التواصل مع موسكو دون توجيه إنذارات".

وقال بيسكوف للصحفيين: "إذا ظهرت هناك بالفعل قوى تفهم ضرورة استئناف الحوار مع روسيا، ليس لإعطاء دروس في الأخلاق أو محاولة فرض إنذارات، بل لبدء حوار حقيقي يضمن التواصل بين الطرفين، فإن الرئيس بوتين والجانب الروسي سيكونان بالطبع منفتحين على ذلك".

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ونوّه إلى أن كييف في وضع صعب، وأن الوضع على جبهات القتال سيصبح كارثيًا تمامًا بالنسبة للجانب الأوكراني، في القريب العاجل.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من أحد الصحفيين حول ما يشير إليه هجوم الطائرات المسيرة المعادية على موسكو، يوم أمس الخميس، حيث تجاوز عدد الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها منذ بداية اليوم 190 مسيرة: "نظام كييف في وضع صعب للغاية. الوضع على الجبهات سيصبح قريبًا، كارثيًا تمامًا ،بالنسبة للجانب الأوكراني. هذا هو السبب وراء كل ما يحدث".
وأكد بيسكوف أن منظومات الدفاع الجوي في موسكو تُظهر أداءً عاليًا، وأن روسيا تتخذ "جميع الإجراءات اللازمة" للتعامل مع تداعيات الهجوم الأخير.
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