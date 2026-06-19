https://sarabic.ae/20260619/الكرملين-مخطئ-من-يعتقد-أن-روسيا-يمكن-مخاطبتها-من-موقع-القوة-1114507642.html

الكرملين: مخطئ من يعتقد أن روسيا يمكن مخاطبتها من موقع القوة

الكرملين: مخطئ من يعتقد أن روسيا يمكن مخاطبتها من موقع القوة

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الأوروبيين مخطئون في اعتقادهم أن بإمكانهم التفاوض مع روسيا من موقع قوة. 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T10:29+0000

2026-06-19T10:29+0000

2026-06-19T10:29+0000

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وقال بيسكوف، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لدى الأوروبيين مفهوم خاطئ للغاية، فهم يفترضون أن المفاوضات مع روسيا، يجب أن تُجرى من موقع قوة، انطلاقًا، وفقًا لهم، من ضعف روسيا".وتابع المتحدث باسم الكرملين: "روسيا ستكون منفتحة على الحوار إذا ظهرت في أوروبا قوى تدرك ضرورة التواصل مع موسكو دون توجيه إنذارات".ونوّه إلى أن كييف في وضع صعب، وأن الوضع على جبهات القتال سيصبح كارثيًا تمامًا بالنسبة للجانب الأوكراني، في القريب العاجل.وأكد بيسكوف أن منظومات الدفاع الجوي في موسكو تُظهر أداءً عاليًا، وأن روسيا تتخذ "جميع الإجراءات اللازمة" للتعامل مع تداعيات الهجوم الأخير.لافروف: أوروبا لا تبحث عن السلام في أوكرانيا بل عن استمرار المواجهة مع روسياإعلام: المفاوضات الأوروبية مع روسيا أدت لانقسام قادة الاتحاد إلى معسكرين

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