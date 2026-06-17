https://sarabic.ae/20260617/الكرملين-الهجوم-الأوكراني-على-حافلة-الأطفال-في-بريانسك-كان-متعمدا-1114445790.html

الكرملين: الهجوم الأوكراني على حافلة الأطفال في بريانسك كان متعمدا

الكرملين: الهجوم الأوكراني على حافلة الأطفال في بريانسك كان متعمدا

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن هجوم القوات الأوكرانية على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك كان... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T17:01+0000

2026-06-17T17:01+0000

2026-06-17T17:01+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وقال بيسكوف خلال مقابلة: "من الواضح أن هذا عمل إرهابي لا إنساني آخر. بات واضحًا الآن حتى قبل بدء التحقيق، أن هذا كان هجومًا مُتعمدًا. يُدرك مُشغّلو الطائرات المُسيّرة بوضوح مكان استهدافهم. لم تكن مركبة عسكرية، بل كانت حافلة تقل مدنيين، وفي هذه الحالة، أطفالًا".وأضاف: "أودّ أن أفترض أن العواصم الأوروبية ستتجاهل هذه المأساة مجددًا، وأننا لن نسمع مجددًا أي إدانة من قياداتها. لكن هذا لا يعني أن نستسلم. بل على العكس، يجب أن نواصل إطلاع العالم أجمع على هذه الفظائع".وفي وقت سابق من اليوم، أكد القائم بأعمال حاكم مدينة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال.وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق "أشبال" من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمد.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

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