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الكرملين: الهجوم الأوكراني على حافلة الأطفال في بريانسك كان متعمدا
الكرملين: الهجوم الأوكراني على حافلة الأطفال في بريانسك كان متعمدا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن هجوم القوات الأوكرانية على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك كان... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T17:01+0000
2026-06-17T17:01+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال بيسكوف خلال مقابلة: "من الواضح أن هذا عمل إرهابي لا إنساني آخر. بات واضحًا الآن حتى قبل بدء التحقيق، أن هذا كان هجومًا مُتعمدًا. يُدرك مُشغّلو الطائرات المُسيّرة بوضوح مكان استهدافهم. لم تكن مركبة عسكرية، بل كانت حافلة تقل مدنيين، وفي هذه الحالة، أطفالًا".وأضاف: "أودّ أن أفترض أن العواصم الأوروبية ستتجاهل هذه المأساة مجددًا، وأننا لن نسمع مجددًا أي إدانة من قياداتها. لكن هذا لا يعني أن نستسلم. بل على العكس، يجب أن نواصل إطلاع العالم أجمع على هذه الفظائع".وفي وقت سابق من اليوم، أكد القائم بأعمال حاكم مدينة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال.وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق "أشبال" من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمد.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.
https://sarabic.ae/20260617/بيلاروسيا-نطالب-كييف-بتقديم-تفسير-شامل-حول-الهجوم-على-أطفال-من-مواطنينا-في-بريانسك-1114432636.html
https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-بأشد-العبارات-هجوم-كييف-على-حافلة-تقل-أطفالا-من-بيلاروسيا-1114439921.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

الكرملين: الهجوم الأوكراني على حافلة الأطفال في بريانسك كان متعمدا

17:01 GMT 17.06.2026
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© Sputnik . Alexei Maishev
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صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن هجوم القوات الأوكرانية على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك كان متعمدًا.
وقال بيسكوف خلال مقابلة: "من الواضح أن هذا عمل إرهابي لا إنساني آخر. بات واضحًا الآن حتى قبل بدء التحقيق، أن هذا كان هجومًا مُتعمدًا. يُدرك مُشغّلو الطائرات المُسيّرة بوضوح مكان استهدافهم. لم تكن مركبة عسكرية، بل كانت حافلة تقل مدنيين، وفي هذه الحالة، أطفالًا".

وتابع: "تجري لجنة التحقيق تحقيقًا وبدأت بالفعل إجراءات للتحري، ومن خلال هذه الإجراءات سيتم تحديد مصدر هذه الطائرة المسيرة. ولكن لا شك في هوية من يقف وراءها".

الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تُقل مواطنين بيلاروس في مقاطعة بريانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاروسيا: نطالب كييف بتقديم تفسير شامل حول الهجوم على أطفال من مواطنينا في بريانسك
12:22 GMT
وأضاف: "أودّ أن أفترض أن العواصم الأوروبية ستتجاهل هذه المأساة مجددًا، وأننا لن نسمع مجددًا أي إدانة من قياداتها. لكن هذا لا يعني أن نستسلم. بل على العكس، يجب أن نواصل إطلاع العالم أجمع على هذه الفظائع".

وأشار بيسكوف إلى أن رد روسيا على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على حافلة كانت تقل أطفالاً في مقاطعة بريانسك هو استمرار العملية العسكرية الخاصة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد القائم بأعمال حاكم مدينة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
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الخارجية الروسية: موسكو تدين بأشد العبارات هجوم كييف على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا
14:19 GMT
وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق "أشبال" من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمد.

وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج الطبي. وسيعود باقي الركاب إلى ديارهم قريبًا.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.
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