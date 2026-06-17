https://sarabic.ae/20260617/بيلاروسيا-نطالب-كييف-بتقديم-تفسير-شامل-حول-الهجوم-على-أطفال-من-مواطنينا-في-بريانسك-1114432636.html
بيلاروسيا: نطالب كييف بتقديم تفسير شامل حول الهجوم على أطفال من مواطنينا في بريانسك
بيلاروسيا: نطالب كييف بتقديم تفسير شامل حول الهجوم على أطفال من مواطنينا في بريانسك
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، بشدة الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تُقل مواطنين بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T12:22+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية البيلاروسية، روسلان فارانكوف، خلال إحاطة إعلامية: "ندين بشدة الهجوم على الحافلة التي كانت تُقل مواطنين بيلاروس، من بينهم أطفال، في مقاطعة بريانسك الروسية".وأوضخ فارانكوف أن الوزارة تطالب الجانب الأوكراني بتقديم توضيح شامل، بشأن الهجوم الذي استهدف مواطنين بيلاروسيين في منطقة بريانسك، وقال: "نطالب الجانب الأوكراني بتقديم توضيح شامل".وفي السياق ذاته، صرّح رئيس لجنة التحقيق البيلاروسية، كونستانتين بيتشيك، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة فتحت تحقيقًا جنائيًا وتتواصل مع المحققين الروس بشأن الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة أوكرانية على حافلة تقل أطفالًا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق أشبال من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمد.وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج الطبي. وسيعود باقي الركاب إلى ديارهم قريبًا.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.
https://sarabic.ae/20260617/قوات-كييف-تستهدف-حافلة-لفريق-رياضي-بيلاروسي-للأطفال-بمقاطعة-بريانسك-الروسية-1114426917.html
https://sarabic.ae/20260616/وزير-الدفاع-الأوكراني-يقر-بتصاعد-الغضب-الشعبي-بسبب-التعبئة-القسرية-1114418321.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم
بيلاروسيا: نطالب كييف بتقديم تفسير شامل حول الهجوم على أطفال من مواطنينا في بريانسك
أدانت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، بشدة الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تُقل مواطنين بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية البيلاروسية، روسلان فارانكوف، خلال إحاطة إعلامية: "ندين بشدة الهجوم على الحافلة التي كانت تُقل مواطنين بيلاروس، من بينهم أطفال، في مقاطعة بريانسك الروسية".
وأكمل البيان: "نعتبر هذا عملًا إرهابيًا آخر ضد المدنيين".
وأوضخ فارانكوف أن الوزارة تطالب الجانب الأوكراني بتقديم توضيح شامل، بشأن الهجوم الذي استهدف مواطنين بيلاروسيين في منطقة بريانسك، وقال: "نطالب الجانب الأوكراني بتقديم توضيح شامل".
وفي السياق ذاته، صرّح رئيس لجنة التحقيق البيلاروسية، كونستانتين بيتشيك، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة فتحت تحقيقًا جنائيًا وتتواصل مع المحققين الروس بشأن الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة أوكرانية على حافلة تقل أطفالًا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد القائم بأعمال حاكم مدينة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال.
وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق أشبال من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمد.
وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج الطبي. وسيعود باقي الركاب إلى ديارهم قريبًا.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية
. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.