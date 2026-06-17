https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-بأشد-العبارات-هجوم-كييف-على-حافلة-تقل-أطفالا-من-بيلاروسيا-1114439921.html

الخارجية الروسية: موسكو تدين بأشد العبارات هجوم كييف على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا

الخارجية الروسية: موسكو تدين بأشد العبارات هجوم كييف على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تدين بشدة هجوم القوات الأوكرانية على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا. مؤكدة... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T14:19+0000

2026-06-17T14:19+0000

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وقالت زاخاروفا في تصريح نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "إننا ندين بشدة هذه الجريمة الشنيعة التي ارتكبها نظام زيلينسكي، والذي على الرغم من تصريحاته المنافقة حول التزامه المزعوم بحماية الأطفال، يعرضهم للخطر عمدًا ودون تردد، كما كان الحال في ستاروبيلسك، ويجعلهم هدفًا لضربات مخططة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأكملت: "نطالب المؤسسات الدولية والحكومات الوطنية والرأي العام العالمي، بإصدار تقييم صادق للأعمال الإجرامية لنظام زيلينسكي وإدانة هذا العمل الإرهابي بحزم".وأضافت: "الصمت سيكون بمثابة إجازة لهذا العمل الإرهابي، وتشجيع للإرهابيين في كييف على ارتكاب جرائم دموية جديدة".وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن نظام كييف ارتكب هجومًا إرهابيًا باستخدام طائرة مسيرة لضرب حافلة أطفال تقل فريق كرة قدم في مقاطعة بريانسك.وقال بيسكوف: "اتصل فلاديمير بوتين بوزير الصحة موراشكو، وأمره باتخاذ جميع التدابير العاجلة اللازمة لتقديم المساعدة للمصابين في الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف في مقاطعة بريانسك، والذي تضمن هجومًا بطائرة مسيرة على حافلة أطفال تقل فريق كرة قدم".وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق أشبال من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمد.وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج الطبي. وسيعود باقي الركاب إلى ديارهم قريبًا.وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

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https://sarabic.ae/20260617/قوات-كييف-تستهدف-حافلة-لفريق-رياضي-بيلاروسي-للأطفال-بمقاطعة-بريانسك-الروسية-1114426917.html

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