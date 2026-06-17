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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-بأشد-العبارات-هجوم-كييف-على-حافلة-تقل-أطفالا-من-بيلاروسيا-1114439921.html
الخارجية الروسية: موسكو تدين بأشد العبارات هجوم كييف على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا
الخارجية الروسية: موسكو تدين بأشد العبارات هجوم كييف على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تدين بشدة هجوم القوات الأوكرانية على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا. مؤكدة... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T14:19+0000
2026-06-17T14:19+0000
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وقالت زاخاروفا في تصريح نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "إننا ندين بشدة هذه الجريمة الشنيعة التي ارتكبها نظام زيلينسكي، والذي على الرغم من تصريحاته المنافقة حول التزامه المزعوم بحماية الأطفال، يعرضهم للخطر عمدًا ودون تردد، كما كان الحال في ستاروبيلسك، ويجعلهم هدفًا لضربات مخططة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأكملت: "نطالب المؤسسات الدولية والحكومات الوطنية والرأي العام العالمي، بإصدار تقييم صادق للأعمال الإجرامية لنظام زيلينسكي وإدانة هذا العمل الإرهابي بحزم".وأضافت: "الصمت سيكون بمثابة إجازة لهذا العمل الإرهابي، وتشجيع للإرهابيين في كييف على ارتكاب جرائم دموية جديدة".وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن نظام كييف ارتكب هجومًا إرهابيًا باستخدام طائرة مسيرة لضرب حافلة أطفال تقل فريق كرة قدم في مقاطعة بريانسك.وقال بيسكوف: "اتصل فلاديمير بوتين بوزير الصحة موراشكو، وأمره باتخاذ جميع التدابير العاجلة اللازمة لتقديم المساعدة للمصابين في الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف في مقاطعة بريانسك، والذي تضمن هجومًا بطائرة مسيرة على حافلة أطفال تقل فريق كرة قدم".وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق أشبال من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمد.وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج الطبي. وسيعود باقي الركاب إلى ديارهم قريبًا.وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.
https://sarabic.ae/20260617/بيلاروسيا-نطالب-كييف-بتقديم-تفسير-شامل-حول-الهجوم-على-أطفال-من-مواطنينا-في-بريانسك-1114432636.html
https://sarabic.ae/20260617/قوات-كييف-تستهدف-حافلة-لفريق-رياضي-بيلاروسي-للأطفال-بمقاطعة-بريانسك-الروسية-1114426917.html
https://sarabic.ae/20260617/الكرملين-يصف-هجوم-نظام-كييف-على-حافلة-تقل-أطفالاً-في-مقاطعة-بريانسك-بهجوم-إرهابي-1114437827.html
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الخارجية الروسية: موسكو تدين بأشد العبارات هجوم كييف على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا

14:19 GMT 17.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تدين بشدة هجوم القوات الأوكرانية على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا. مؤكدة أن زيلينسكي يتعمد استهداف الأطفال في ضرباته المخطط لها.
وقالت زاخاروفا في تصريح نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "إننا ندين بشدة هذه الجريمة الشنيعة التي ارتكبها نظام زيلينسكي، والذي على الرغم من تصريحاته المنافقة حول التزامه المزعوم بحماية الأطفال، يعرضهم للخطر عمدًا ودون تردد، كما كان الحال في ستاروبيلسك، ويجعلهم هدفًا لضربات مخططة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابعت: "نحن على اتصال مباشر مع وزارة الخارجية البيلاروسية والسفارة البيلاروسية في موسكو. نتضامن مع أصدقائنا البيلاروسيين، ونحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة لهم".

وأكملت: "نطالب المؤسسات الدولية والحكومات الوطنية والرأي العام العالمي، بإصدار تقييم صادق للأعمال الإجرامية لنظام زيلينسكي وإدانة هذا العمل الإرهابي بحزم".
الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تُقل مواطنين بيلاروس في مقاطعة بريانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاروسيا: نطالب كييف بتقديم تفسير شامل حول الهجوم على أطفال من مواطنينا في بريانسك
12:22 GMT
وأضافت: "الصمت سيكون بمثابة إجازة لهذا العمل الإرهابي، وتشجيع للإرهابيين في كييف على ارتكاب جرائم دموية جديدة".

وأشارت إلى أن موسكو واثقة من أن جميع المسؤولين عن هجوم القوات الأوكرانية على الحافلة التي كانت تقل أطفالا من بيلاروسيا سينالون عقابهم، وقالت: "نحن واثقون من أن جميع المذنبين والمسؤولين عن هذا العمل سينالون عقابهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن نظام كييف ارتكب هجومًا إرهابيًا باستخدام طائرة مسيرة لضرب حافلة أطفال تقل فريق كرة قدم في مقاطعة بريانسك.
الهجوم الذي استهدف حافلة تقل مدنيين في مدينة ينكييفو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
قوات كييف تستهدف حافلة لفريق رياضي بيلاروسي للأطفال بمقاطعة بريانسك الروسية
09:52 GMT
وقال بيسكوف: "اتصل فلاديمير بوتين بوزير الصحة موراشكو، وأمره باتخاذ جميع التدابير العاجلة اللازمة لتقديم المساعدة للمصابين في الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف في مقاطعة بريانسك، والذي تضمن هجومًا بطائرة مسيرة على حافلة أطفال تقل فريق كرة قدم".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد القائم بأعمال حاكم مدينة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال.

وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق أشبال من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمد.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
الكرملين يصف هجوم نظام كييف على حافلة تقل أطفالا في مقاطعة بريانسك بهجوم إرهابي
13:29 GMT
وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج الطبي. وسيعود باقي الركاب إلى ديارهم قريبًا.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.
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