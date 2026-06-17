https://sarabic.ae/20260617/الكرملين-يصف-هجوم-نظام-كييف-على-حافلة-تقل-أطفالاً-في-مقاطعة-بريانسك-بهجوم-إرهابي-1114437827.html
الكرملين يصف هجوم نظام كييف على حافلة تقل أطفالا في مقاطعة بريانسك بهجوم إرهابي
الكرملين يصف هجوم نظام كييف على حافلة تقل أطفالا في مقاطعة بريانسك بهجوم إرهابي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن نظام كييف ارتكب هجومًا إرهابيًا باستخدام طائرة مسيرة لضرب حافلة أطفال تقل فريق كرة قدم في مقاطعة بريانسك. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T13:29+0000
2026-06-17T13:29+0000
2026-06-17T14:03+0000
روسيا
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وقال بيسكوف: "اتصل فلاديمير بوتين بوزير الصحة موراشكو، وأمره باتخاذ جميع التدابير العاجلة اللازمة لتقديم المساعدة للمصابين في الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف في مقاطعة بريانسك، والذي تضمن هجومًا بطائرة مسيرة على حافلة أطفال تقل فريق كرة قدم".وفي السياق ذاته، صرّح رئيس لجنة التحقيق البيلاروسية، كونستانتين بيتشيك، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة فتحت تحقيقًا جنائيًا وتتواصل مع المحققين الروس بشأن الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة أوكرانية على حافلة تقل أطفالًا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق أشبال من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمد.وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج الطبي. وسيعود باقي الركاب إلى ديارهم قريبًا.وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.قوات كييف تستهدف حافلة لفريق رياضي بيلاروسي للأطفال بمقاطعة بريانسك الروسية
https://sarabic.ae/20260617/بيلاروسيا-نطالب-كييف-بتقديم-تفسير-شامل-حول-الهجوم-على-أطفال-من-مواطنينا-في-بريانسك-1114432636.html
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الكرملين يصف هجوم نظام كييف على حافلة تقل أطفالا في مقاطعة بريانسك بهجوم إرهابي
13:29 GMT 17.06.2026 (تم التحديث: 14:03 GMT 17.06.2026)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن نظام كييف ارتكب هجومًا إرهابيًا باستخدام طائرة مسيرة لضرب حافلة أطفال تقل فريق كرة قدم في مقاطعة بريانسك.
وقال بيسكوف: "اتصل فلاديمير بوتين بوزير الصحة موراشكو، وأمره باتخاذ جميع التدابير العاجلة اللازمة لتقديم المساعدة للمصابين في الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف في مقاطعة بريانسك، والذي تضمن هجومًا بطائرة مسيرة على حافلة أطفال تقل فريق كرة قدم".
أدانت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، بشدة الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تُقل مواطنين بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.
وفي السياق ذاته، صرّح رئيس لجنة التحقيق البيلاروسية، كونستانتين بيتشيك، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة فتحت تحقيقًا جنائيًا وتتواصل مع المحققين الروس بشأن الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة أوكرانية على حافلة تقل أطفالًا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد القائم بأعمال حاكم مدينة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال.
وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق أشبال من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمد.
وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج الطبي. وسيعود باقي الركاب إلى ديارهم قريبًا.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية
. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.