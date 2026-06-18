https://sarabic.ae/20260618/إسقاط-992-مسيرة-أوكرانية-و14-هدفا-جويا-آخر-خلال-يوم-واحد--الدفاع-الروسية-1114464457.html

إسقاط 992 مسيرة أوكرانية و14 هدفا جويا خلال يوم واحد- الدفاع الروسية

إسقاط 992 مسيرة أوكرانية و14 هدفا جويا خلال يوم واحد- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 992 طائرة مسيّرة أوكرانية، و14 هدفا جويا، خلال الليلة... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T09:33+0000

2026-06-18T09:33+0000

2026-06-18T10:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي عشر قنابل جوية موجهة، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و4 صواريخ "فلامنغو" بعيدة المدى، و992 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".وأضاف: "وبلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 165 جنديًا، و24 مركبة، ومنظومة إطلاق صواريخ "غراد"، ومدفع ميداني في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".وأكد أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نتيجة لعمليات نشطة وحاسمة، حررت بلدة راي-ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكر أن العدو خسر أكثر من 195 جنديًا و12 مركبة، في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية.وفي مقاطعة خاركوف، هزمت وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي تيرنوفايا وغريغوروفكا.وتابع: "في قرية كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل مجموعات هجومية من مجموعة "الجنوب" الروسية، عملياتها الهجومية النشطة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة، وقد حررت 98 مبنى من أيدي مسلحين أوكرانيين. وتم تحييد أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا و17 مركبة خلال 24 ساعة".وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنّت من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية، ولواءين من الحرس الوطني بالقرب من بلدات سيرغييفكا، وإيفانوفكا، وكراسنويارسكوي، وفيسيلوي، وكوتشيروف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. وقد تكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 285 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 مركبات، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع".وأضاف: "خلال الـ24 الساعة الماضية، استولت وحدات من الفرقة 67، المتقدمة في الجزء الشمالي الغربي من المدينة، على 7 معاقل و48 مبنى، وتم تحييد ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا، و7 وحدات من المعدات العسكرية، و5 أنظمة روبوتية يتم التحكم فيها عن بعد".وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" حيّدت ما يصل إلى 60 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و21 مركبة، ومدفعًا ميدانيًا، و6 محطات حرب إلكترونية".وأشار إلى أن وحدات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي قد تم هزيمتهما أيضًا قرب بلدتي أوريخوف ويوريفكا في مقاطعة زابوروجيه.وأفاد البيان أن مقاتلين من مجموعة "الغرب" الروسية، حاصروا مجموعة من الجنود الأوكرانيين من اللواء 120 للدفاع الإقليمي في كراسني ليمان.وقد وقعت هذه الهزائم في مناطق بلدات ياتسكيفكا، وماياكي، ولوزوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشرفوني أوسكول، وغروشيفكا في مقاطعة خاركوف. ووفقا للبيان فإنه "إجمالًا، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بلغت خسائر العدو 210 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و18 سيارة، ووحدتين من المدفعية ذاتية الدفع".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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