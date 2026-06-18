إسقاط 992 مسيرة أوكرانية و14 هدفا جويا خلال يوم واحد- الدفاع الروسية
09:33 GMT 18.06.2026 (تم التحديث: 10:03 GMT 18.06.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورقناص في وحدة القوات الخاصة التابعة لقوات "المركز" الروسية
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 992 طائرة مسيّرة أوكرانية، و14 هدفا جويا، خلال الليلة الماضية، في أجواء مناطق روسية عدة.
وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي عشر قنابل جوية موجهة، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و4 صواريخ "فلامنغو" بعيدة المدى، و992 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أوضح: "تم دحر قوات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات نيكولايبولي، وسلافيانسك، ودروجكوفكا، وستارودوبوفكا، ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف: "وبلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 165 جنديًا، و24 مركبة، ومنظومة إطلاق صواريخ "غراد"، ومدفع ميداني في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".
وأكد أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نتيجة لعمليات نشطة وحاسمة، حررت بلدة راي-ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وذكر أن العدو خسر أكثر من 195 جنديًا و12 مركبة، في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية.
وأشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية حسّنت وضعها التكتيكي، حيث تمكنت من إلحاق خسائر في الأفراد والمعدات بفرقة مشاة آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات كراسنوبولي ورادكوفكا ولوزكي في مقاطعة سومي.
وفي مقاطعة خاركوف، هزمت وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي تيرنوفايا وغريغوروفكا.
وتابع: "في قرية كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل مجموعات هجومية من مجموعة "الجنوب" الروسية، عملياتها الهجومية النشطة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة، وقد حررت 98 مبنى من أيدي مسلحين أوكرانيين. وتم تحييد أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا و17 مركبة خلال 24 ساعة".
وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنّت من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية، ولواءين من الحرس الوطني بالقرب من بلدات سيرغييفكا، وإيفانوفكا، وكراسنويارسكوي، وفيسيلوي، وكوتشيروف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. وقد تكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 285 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 مركبات، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع".
وفي كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الـ25 تدمير وحدات متفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف: "خلال الـ24 الساعة الماضية، استولت وحدات من الفرقة 67، المتقدمة في الجزء الشمالي الغربي من المدينة، على 7 معاقل و48 مبنى، وتم تحييد ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا، و7 وحدات من المعدات العسكرية، و5 أنظمة روبوتية يتم التحكم فيها عن بعد".
وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" حيّدت ما يصل إلى 60 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و21 مركبة، ومدفعًا ميدانيًا، و6 محطات حرب إلكترونية".
وأشار إلى أن وحدات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي قد تم هزيمتهما أيضًا قرب بلدتي أوريخوف ويوريفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وأفاد البيان أن مقاتلين من مجموعة "الغرب" الروسية، حاصروا مجموعة من الجنود الأوكرانيين من اللواء 120 للدفاع الإقليمي في كراسني ليمان.
وأضاف: "حققت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تقدمًا ملحوظًا في مواقعها، وألحقت هزائم بالقوى البشرية والمعدات التابعة لألوية المشاة الآلية والهجومية، ولواء الدفاع الإقليمي، ولواء البحرية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وقد وقعت هذه الهزائم في مناطق بلدات ياتسكيفكا، وماياكي، ولوزوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشرفوني أوسكول، وغروشيفكا في مقاطعة خاركوف.
ووفقا للبيان فإنه "إجمالًا، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بلغت خسائر العدو 210 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و18 سيارة، ووحدتين من المدفعية ذاتية الدفع".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.