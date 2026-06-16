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روسيا: يخت بريطاني اقترب من فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" بشكل خطير ولم يستجب لنداءات الاتصال
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روسيا: يخت بريطاني اقترب من فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" بشكل خطير ولم يستجب لنداءات الاتصال
روسيا: يخت بريطاني اقترب من فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" بشكل خطير ولم يستجب لنداءات الاتصال
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طاقم الفرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش" اتخذ إجراءات تحذيرية وفق القواعد الدولية للملاحة البحرية، بعدما واصل يخت... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T17:28+0000
2026-06-16T17:35+0000
روسيا
بريطانيا
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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "طاقم الفرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش" رصد اليوم، في الساعة 12:45 بالتوقيت المحلي، اليخت المدني "برايت فيوتشر" الذي يرفع علم بريطانيا، أثناء إبحاره باستخدام المحركات على مسار اعتبر خطيرا ويؤدي إلى الاقتراب من السفينة الروسية في مضيق المانش".وأضاف البيان أنه ومن أجل لفت انتباه طاقم اليخت، تم إطلاق صواريخ إشارة وإصدار إشارات صوتية تحذيرية، غير أن السفينة المدنية واصلت الاقتراب من الفرقاطة الروسية رغم الإجراءات المتخذة.وأوضح البيان أن قائد الفرقاطة اتخذ قرارا بإطلاق أعيرة تحذيرية من الأسلحة الخفيفة أمام مسار اليخت بعد تقلص المسافة الفاصلة بين السفينتين إلى نحو 150 متراً. وعقب ذلك، غيّر اليخت البريطاني مساره على الفور وواصل الإبحار مبتعداً عن السفينة الروسية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم الفرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش" تصرف في إطار الالتزام الكامل بالقواعد الدولية للملاحة البحرية، واتخذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أي حادث.
https://sarabic.ae/20260611/الخارجية-الروسية-لسفراء-ألمانيا-وفرنسا-وبريطانيا-سياساتكم-تؤجج-الصراع-في-أوكرانيا-1114254880.html
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روسيا, بريطانيا
روسيا, بريطانيا

روسيا: يخت بريطاني اقترب من فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" بشكل خطير ولم يستجب لنداءات الاتصال

17:28 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 17:35 GMT 16.06.2026)
© Sputnik . Igor Mikhalevفرقاطة "الأدميرال غولوفكو"
فرقاطة الأدميرال غولوفكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© Sputnik . Igor Mikhalev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طاقم الفرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش" اتخذ إجراءات تحذيرية وفق القواعد الدولية للملاحة البحرية، بعدما واصل يخت مدني بريطاني الاقتراب من السفينة الحربية الروسية بشكل خطر في مضيق المانش، متجاهلاً نداءات الاتصال والإشارات التحذيرية.
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "طاقم الفرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش" رصد اليوم، في الساعة 12:45 بالتوقيت المحلي، اليخت المدني "برايت فيوتشر" الذي يرفع علم بريطانيا، أثناء إبحاره باستخدام المحركات على مسار اعتبر خطيرا ويؤدي إلى الاقتراب من السفينة الروسية في مضيق المانش".

وذكرت الوزارة أن طاقم الفرقاطة أجرى عدة محاولات للتواصل مع اليخت عبر قناة اللاسلكية الدولية المخصصة للملاحة البحرية، وذلك وفقاً للقواعد الدولية لمنع التصادم في البحر. إلا أن اليخت لم يستجب لنداءات الاتصال ولم يُجرِ أي تعديل على مساره.

وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
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وأضاف البيان أنه ومن أجل لفت انتباه طاقم اليخت، تم إطلاق صواريخ إشارة وإصدار إشارات صوتية تحذيرية، غير أن السفينة المدنية واصلت الاقتراب من الفرقاطة الروسية رغم الإجراءات المتخذة.
وأوضح البيان أن قائد الفرقاطة اتخذ قرارا بإطلاق أعيرة تحذيرية من الأسلحة الخفيفة أمام مسار اليخت بعد تقلص المسافة الفاصلة بين السفينتين إلى نحو 150 متراً. وعقب ذلك، غيّر اليخت البريطاني مساره على الفور وواصل الإبحار مبتعداً عن السفينة الروسية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم الفرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش" تصرف في إطار الالتزام الكامل بالقواعد الدولية للملاحة البحرية، واتخذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أي حادث.
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