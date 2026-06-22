الخارجية الروسية: القيادة الأوروبية تتجاوز الرايخ الثالث في مستوى العداء لروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترقب لإجراء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران وإمريكا في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-القيادة-الأوروبية-تتجاوز-الرايخ-الثالث-في-مستوى-العداء-لروسيا-1114606044.html
الخارجية الروسية: القيادة الأوروبية تتجاوز الرايخ الثالث في مستوى العداء لروسيا
الخارجية الروسية: القيادة الأوروبية تتجاوز الرايخ الثالث في مستوى العداء لروسيا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، بأن القيادة الأوروبية الموحدة قد تجاوزت ألمانيا النازية بمستوى كراهيتها لروسيا. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T19:53+0000
2026-06-22T19:53+0000
روسيا
الخارجية الروسية
العالم
ماريا زاخاروفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وكتبت زاخاروفا في مقال نشرته وزارة الخارجية للمؤتمر العلمي والعملي "الدبلوماسية السوفييتية في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945: دروس واستنتاجات": "لقد تجاوزت قيادة أوروبا الموحدة الرايخ الثالث بكراهية روسيا من نواحٍ عديدة، حيث أعلنت صراحةً بدء الاستعدادات للحرب مع روسيا لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بنا".وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في مقالها: "إذا نظرنا إلى أوكرانيا، نجد أن نظام كييف قد اعتمد بالفعل رموزًا نازية لوحداته العسكرية. جميع المظاهر الخارجية موجودة، وهناك شعورٌ مُريعٌ بالديجافو (نفس المشاعر القديمة)". وتحتفل روسيا سنويًا بيوم الذكرى والحزن في 22 حزيران/يونيو، إحياءً لذكرى واحدة من أكثر التواريخ مأساوية في تاريخ البلاد، ألا وهي بداية الحرب الوطنية العظمى التي راح ضحيتها ما يقرب من 27 مليون سوفييتي.
https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-السعي-لمساواة-ألمانيا-النازية-بالاتحاد-السوفياتي-أمر-غير-مقبول-1114583528.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الخارجية الروسية, العالم, ماريا زاخاروفا
روسيا, الخارجية الروسية, العالم, ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية: القيادة الأوروبية تتجاوز الرايخ الثالث في مستوى العداء لروسيا

19:53 GMT 22.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، بأن القيادة الأوروبية الموحدة قد تجاوزت ألمانيا النازية بمستوى كراهيتها لروسيا.
وكتبت زاخاروفا في مقال نشرته وزارة الخارجية للمؤتمر العلمي والعملي "الدبلوماسية السوفييتية في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945: دروس واستنتاجات": "لقد تجاوزت قيادة أوروبا الموحدة الرايخ الثالث بكراهية روسيا من نواحٍ عديدة، حيث أعلنت صراحةً بدء الاستعدادات للحرب مع روسيا لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بنا".

وأكدت الدبلوماسية أن روسيا تواجه اليوم تقريبًا نفس الخصم الذي واجهته خلال الحرب الوطنية العظمى.

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
الخارجية الروسية: السعي لمساواة ألمانيا النازية بالاتحاد السوفياتي أمر غير مقبول
08:12 GMT
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في مقالها: "إذا نظرنا إلى أوكرانيا، نجد أن نظام كييف قد اعتمد بالفعل رموزًا نازية لوحداته العسكرية. جميع المظاهر الخارجية موجودة، وهناك شعورٌ مُريعٌ بالديجافو (نفس المشاعر القديمة)".
وتحتفل روسيا سنويًا بيوم الذكرى والحزن في 22 حزيران/يونيو، إحياءً لذكرى واحدة من أكثر التواريخ مأساوية في تاريخ البلاد، ألا وهي بداية الحرب الوطنية العظمى التي راح ضحيتها ما يقرب من 27 مليون سوفييتي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала