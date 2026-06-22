https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-القيادة-الأوروبية-تتجاوز-الرايخ-الثالث-في-مستوى-العداء-لروسيا-1114606044.html
الخارجية الروسية: القيادة الأوروبية تتجاوز الرايخ الثالث في مستوى العداء لروسيا
الخارجية الروسية: القيادة الأوروبية تتجاوز الرايخ الثالث في مستوى العداء لروسيا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، بأن القيادة الأوروبية الموحدة قد تجاوزت ألمانيا النازية بمستوى كراهيتها لروسيا. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T19:53+0000
2026-06-22T19:53+0000
2026-06-22T19:53+0000
روسيا
الخارجية الروسية
العالم
ماريا زاخاروفا
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وكتبت زاخاروفا في مقال نشرته وزارة الخارجية للمؤتمر العلمي والعملي "الدبلوماسية السوفييتية في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945: دروس واستنتاجات": "لقد تجاوزت قيادة أوروبا الموحدة الرايخ الثالث بكراهية روسيا من نواحٍ عديدة، حيث أعلنت صراحةً بدء الاستعدادات للحرب مع روسيا لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بنا".وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في مقالها: "إذا نظرنا إلى أوكرانيا، نجد أن نظام كييف قد اعتمد بالفعل رموزًا نازية لوحداته العسكرية. جميع المظاهر الخارجية موجودة، وهناك شعورٌ مُريعٌ بالديجافو (نفس المشاعر القديمة)". وتحتفل روسيا سنويًا بيوم الذكرى والحزن في 22 حزيران/يونيو، إحياءً لذكرى واحدة من أكثر التواريخ مأساوية في تاريخ البلاد، ألا وهي بداية الحرب الوطنية العظمى التي راح ضحيتها ما يقرب من 27 مليون سوفييتي.
https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-السعي-لمساواة-ألمانيا-النازية-بالاتحاد-السوفياتي-أمر-غير-مقبول-1114583528.html
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روسيا, الخارجية الروسية, العالم, ماريا زاخاروفا
روسيا, الخارجية الروسية, العالم, ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية: القيادة الأوروبية تتجاوز الرايخ الثالث في مستوى العداء لروسيا
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، بأن القيادة الأوروبية الموحدة قد تجاوزت ألمانيا النازية بمستوى كراهيتها لروسيا.
وكتبت زاخاروفا في مقال نشرته وزارة الخارجية للمؤتمر العلمي والعملي "الدبلوماسية السوفييتية في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945: دروس واستنتاجات": "لقد تجاوزت قيادة أوروبا الموحدة الرايخ الثالث بكراهية روسيا من نواحٍ عديدة، حيث أعلنت صراحةً بدء الاستعدادات للحرب مع روسيا لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بنا".
وأكدت الدبلوماسية أن روسيا تواجه اليوم تقريبًا نفس الخصم الذي واجهته خلال الحرب الوطنية العظمى.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في مقالها: "إذا نظرنا إلى أوكرانيا، نجد أن نظام كييف قد اعتمد بالفعل رموزًا نازية لوحداته العسكرية. جميع المظاهر الخارجية موجودة، وهناك شعورٌ مُريعٌ بالديجافو (نفس المشاعر القديمة)".
وتحتفل روسيا سنويًا بيوم الذكرى والحزن في 22 حزيران/يونيو، إحياءً لذكرى واحدة من أكثر التواريخ مأساوية في تاريخ البلاد، ألا وهي بداية الحرب الوطنية العظمى
التي راح ضحيتها ما يقرب من 27 مليون سوفييتي.