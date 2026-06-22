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الخارجية الروسية: السعي لمساواة ألمانيا النازية بالاتحاد السوفياتي أمر غير مقبول
الخارجية الروسية: السعي لمساواة ألمانيا النازية بالاتحاد السوفياتي أمر غير مقبول
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن محاولات مساواة ألمانيا النازية بالاتحاد السوفيتي وإلقاء اللوم على الاتحاد... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية مع وكالة "سبوتانيك": "إن محاولات بعض الدول مساواة ألمانيا النازية بالاتحاد السوفيتي خاطئة تاريخيًا، ولا أساس لها من الصحة، وغير مقبولة أخلاقيًا".وأشارت إلى أن "الادعاءات بوجود ما يسمى بـ"التطابق" بين النازية والشيوعية، ومحاولات إعادة كتابة التاريخ، وتحميل ألمانيا والاتحاد السوفيتي المسؤولية نفسها عن اندلاع الحرب، أمور مرفوضة رفضًا قاطعًا، لأنها تتنافى مع الحقائق التاريخية".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صرّحت بأن روسيا لن تسمح لألمانيا بالتستر على مسألة الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون بحق الشعب السوفيتي، خلال سنوات الحرب، بما في ذلك ما يتعلق بحصار لينينغراد.وشددت زاخاروفا في مقابلة مع "سبوتنيك" على أن برلين ترفض الاعتراف بحصار لينينغراد، والجرائم النازية الأخرى ضد السكان المدنيين كإبادة جماعية للشعب السوفيتي، وبدلاً من ذلك، تستخدم السلطات الألمانية صياغات عامة حول "الفظائع" النازية و"معاناة" ضحاياهم.وقالت: "لن تتمكن السلطات الألمانية من التستر على هذه المسألة بهذه الطريقة. سنواصل على جميع المستويات، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، السعي للحصول على اعتراف رسمي من السلطات الألمانية والمجتمع الدولي بجرائم النازيين ضد السكان المدنيين في الاتحاد السوفيتي كإبادة جماعية، فضلاً عن دفع تعويضات فردية لجميع المحاصرين".سلوفاكيا تعلن تأييد فكرة رئيس المجلس الأوروبي بإقامة اتصالات مع روسياالدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ301 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الخارجية الروسية: السعي لمساواة ألمانيا النازية بالاتحاد السوفياتي أمر غير مقبول
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن محاولات مساواة ألمانيا النازية بالاتحاد السوفيتي وإلقاء اللوم على الاتحاد السوفيتي في اندلاع الحرب العالمية الثانية أمر غير مقبول.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية مع وكالة "سبوتانيك": "إن محاولات بعض الدول مساواة ألمانيا النازية بالاتحاد السوفيتي خاطئة تاريخيًا، ولا أساس لها من الصحة، وغير مقبولة أخلاقيًا".
وأكدت على دور الجيش الأحمر في دحر النازية وأنه كان حاسمًا، وهو من حرّر أوروبا.
وأشارت إلى أن "الادعاءات بوجود ما يسمى بـ"التطابق" بين النازية والشيوعية، ومحاولات إعادة كتابة التاريخ، وتحميل ألمانيا والاتحاد السوفيتي المسؤولية نفسها عن اندلاع الحرب، أمور مرفوضة رفضًا قاطعًا، لأنها تتنافى مع الحقائق التاريخية".
ووفقًا لها، فإن محاولات إخفاء مساهمة الاتحاد السوفيتي في الانتصار على الرايخ الثالث، محكوم عليها بالفشل.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صرّحت بأن روسيا لن تسمح لألمانيا بالتستر على مسألة الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون بحق الشعب السوفيتي، خلال سنوات الحرب، بما في ذلك ما يتعلق بحصار لينينغراد.
وشددت زاخاروفا في مقابلة مع "سبوتنيك" على أن برلين ترفض الاعتراف بحصار لينينغراد، والجرائم النازية الأخرى ضد السكان المدنيين كإبادة جماعية للشعب السوفيتي، وبدلاً من ذلك، تستخدم السلطات الألمانية صياغات عامة حول "الفظائع" النازية و"معاناة" ضحاياهم.
وقالت: "لن تتمكن السلطات الألمانية من التستر على هذه المسألة بهذه الطريقة. سنواصل على جميع المستويات، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، السعي للحصول على اعتراف رسمي من السلطات الألمانية والمجتمع الدولي بجرائم النازيين ضد السكان المدنيين في الاتحاد السوفيتي كإبادة جماعية، فضلاً عن دفع تعويضات فردية لجميع المحاصرين".