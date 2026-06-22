https://sarabic.ae/20260622/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ301-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--1114581991.html

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ301 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ301 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 301 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T05:29+0000

2026-06-22T05:29+0000

2026-06-22T05:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

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وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 21 حزيران/يونيو من هذا العام إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 22 يونيو من هذا العام، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 301 طائرة دون طيار أوكرانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد في بيان لها، أن "منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت ثماني قنابل موجهة و483 طائرة دون طيار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر لـ"سبوتنيك": المسيرات الروسية دمرت أكثر من 50 مستودعا للقوات الأوكرانية في خاركوف

https://sarabic.ae/20260621/القوات-الروسية-تستهدف-مصافي-النفط-ومنشآت-الطاقة-الداعمة-للجيش-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1114554855.html

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