https://sarabic.ae/20260621/مصدر-لـسبوتنيك-المسيرات-الروسية-دمرت-أكثر-من-50-مستودعا-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1114552839.html
مصدر لـ"سبوتنيك": المسيرات الروسية دمرت أكثر من 50 مستودعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
مصدر لـ"سبوتنيك": المسيرات الروسية دمرت أكثر من 50 مستودعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، أن وحدات الطائرات المسيّرة التابعة لمجموعة "الشمال" التابعة للفيلق الحادي عشر في مقاطعة خاركوف دمرت أكثر من 50 هدفًا، من بينها... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T06:35+0000
2026-06-21T06:35+0000
2026-06-21T06:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأفاد الضابط الروسي الملقب بـ"كارتا"، ورئيس قسم التخطيط والتدابير المضادة في قوات مجموعة "الشمال" التابعة للفيلق الحادي عشر: "خلال العمليات القتالية، دمرت وحدات الطائرات المسيّرة التابعة لمجموعة "الشمال" التابعة للفيلق الحادي عشر مواقع تخزين وتفريغ ميدانية للوقود ومواد التشحيم والمؤن والذخيرة".وأضاف: "وبذلك، دمرت أطقم الطائرات المسيّرة أكثر من 50 هدفًا في مقاطعة خاركوف".وأشار الضابط إلى أن الأطقم الروسية تستخدم أنظمة قطع خاصة لتدمير الشحنات التي تحاول طائرات "بابا ياغا" سداسية المراوح إسقاطها على وحداتها في الخطوط الأمامية.وبحسب مصدر الوكالة، فإن التدمير اليومي لعشرات المنشآت اللوجستية يحرم الجنود الأوكرانيين من الإمدادات الأساسية، مؤكدا ن تدمير نظام الإمداد يُضعف بشكل كبير قدرة العدو على الدفاع عن نفسه.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260621/القوات-الروسية-تدمر-مراكز-التحكم-بالطائرات-الأوكرانية-المسيرة-في-كونستانتينوفكا--وزارة-الدفاع-1114552354.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
مصدر لـ"سبوتنيك": المسيرات الروسية دمرت أكثر من 50 مستودعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
صرح مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، أن وحدات الطائرات المسيّرة التابعة لمجموعة "الشمال" التابعة للفيلق الحادي عشر في مقاطعة خاركوف دمرت أكثر من 50 هدفًا، من بينها مستودعات وقود وذخيرة ميدانية، واعترضت طائرات "بابا ياغا" المسيّرة الثقيلة.
وأفاد الضابط الروسي الملقب بـ"كارتا"، ورئيس قسم التخطيط والتدابير المضادة في قوات مجموعة "الشمال" التابعة للفيلق الحادي عشر: "خلال العمليات القتالية، دمرت وحدات الطائرات المسيّرة التابعة لمجموعة "الشمال" التابعة للفيلق الحادي عشر مواقع تخزين وتفريغ ميدانية للوقود ومواد التشحيم والمؤن والذخيرة".
وأضاف: "وبذلك، دمرت أطقم الطائرات المسيّرة أكثر من 50 هدفًا في مقاطعة خاركوف".
ووفقًا له، فإن الاستطلاع الجوي يُحكم السيطرة على طرق الإمداد، ويدمر مركبات العدو والمركبات الآلية فور رصدها.
وأشار الضابط إلى أن الأطقم الروسية تستخدم أنظمة قطع خاصة لتدمير الشحنات التي تحاول طائرات "بابا ياغا" سداسية المراوح إسقاطها على وحداتها في الخطوط الأمامية.
وبحسب مصدر الوكالة، فإن التدمير اليومي لعشرات المنشآت اللوجستية يحرم الجنود الأوكرانيين من الإمدادات الأساسية، مؤكدا ن تدمير نظام الإمداد يُضعف بشكل كبير قدرة العدو على الدفاع عن نفسه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.