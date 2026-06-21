https://sarabic.ae/20260621/القوات-الروسية-تدمر-مراكز-التحكم-بالطائرات-الأوكرانية-المسيرة-في-كونستانتينوفكا--وزارة-الدفاع-1114552354.html

القوات الروسية تدمر مراكز التحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع

القوات الروسية تدمر مراكز التحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مواقع قيادة الطائرات المسيّرة الأوكرانية في قطاع كونستانتينوفكا. 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T06:07+0000

2026-06-21T06:07+0000

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وأوضحت الوزارة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "خلال عمليات الاستطلاع، اكتشف مشغلو الطائرات الروسية المسيرة نقطةً تُطلق منها طائرات استطلاع وهجوم مسيّرة، ونتيجةً لضربتين دقيقتين، دُمّر موقع القيادة بالكامل، بما في ذلك طاقمه".وحسب الوزارة، عثر المشغلون على موقع إطلاق طائرات مسيّرة ثانٍ، حيث استُهدف بنيران دقيقة من طاقم مدفع هاوتزر من طراز "مستا-ب" عيار 152 ملم، إضافةً إلى ذلك، دمّر الجنود مركبتين.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها أمس السبت، بأن القوات الروسية حررت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 94 مبنى في بلدة كونستانتينوفكا، ما أسفر عن تحييد ما يصل إلى 95 عسكريًا من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.وأوضحت الدفاع الروسية: "في بلدة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، نفّذت مجموعات هجومية تابعة لقوات مجموعة "الجنوب" عمليات هجومية مكثفة، وفي الجزء الجنوبي الغربي من البلدة، تتواصل عمليات القضاء على مجموعات متفرقة من اللواءين الميكانيكيين 28 و100 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وتقع كونستانتينوفكا في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية، على بُعد 55 كيلومترًا من دونيتسك. وتلعب دورًا محوريًا في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراماتورسك-سلافيانسك الحضرية، نظرًا لوجود مركز نقل سككي رئيسي فيها.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260620/القوات-الروسية-تسيطر-على-معاقل-عسكرية-أوكرانية-وعشرات-المباني-في-كراسني-ليمان-1114530998.html

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