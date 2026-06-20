القوات الروسية تسيطر على معاقل عسكرية أوكرانية وعشرات المباني في كراسني ليمان
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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سيطر مقاتلون من قوات مجموعة "الغرب" الروسية على 7 معاقل عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وحرروا 46 مبنى في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل نحو 30 مسلحًا من قوات نظام كييف.
وقال إيفان بيغما، رئيس المركز الإعلامي لقوات المجموعة، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "في كراسني ليمان، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين المشترك، تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية والتقدم غربًا".
وأضاف: "خلال الـ24 ساعة الماضية، سيطرت وحدات من الفرقة 67 المؤللة، المتقدمة في الجزء الشمالي الغربي من المدينة، على 7 معاقل و46 مبنى".
وأشار إلى أن غارة جوية باستخدام قنبلة "فاب-3000" استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل نحو 20 جنديا أوكرانيا نتيجة الإصابة المباشرة.
وأضاف بيغما: "في يوم واحد فقط، تم تحييد ما يصل إلى 30 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير 8 قطع من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك شاحنة ومركبة رباعية الدفع و6 منظومات روبوتية يتم التحكم فيها عن بُعد، في كراسني ليمان".
كما دمرت فرق الدفاع الجوي وفرق النيران المتنقلة التابعة للمجموعة مخزنين للذخائر، و78 طائرة مسيرة و104 طائرات ثقيلة سداسية المراوح.
بالإضافة إلى ذلك، رصدت قوات مجموعة "الغرب" الروسية 55 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة ودمرتها، إضافة لثلاث محطات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي، و21 نظامًا روبوتيًا أرضيًا.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، بقيام القوات التابعة لها، في الفترة من 13 إلى 19 يونيو/ حزيران (الجاري)، بتكبيد العدو خسائر فادحة في كراسني ليمان، حيث بلغت خسائره أكثر من 185 قتيلًا، وأكثر من 45 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.
وتقع كراسني ليمان في الجزء الشمالي من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتُعد مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للقوات المسلحة الأوكرانية. وسيُمكّن تحرير المدينة الجيش الروسي من توسيع تقدمه على محور على سلوفيانسك وكراماتورسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.