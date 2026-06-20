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القوات الروسية تسيطر على معاقل عسكرية أوكرانية وعشرات المباني في كراسني ليمان

القوات الروسية تسيطر على معاقل عسكرية أوكرانية وعشرات المباني في كراسني ليمان

سبوتنيك عربي

سيطر مقاتلون من قوات مجموعة "الغرب" الروسية على 7 معاقل عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وحرروا 46 مبنى في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T06:07+0000

2026-06-20T06:07+0000

2026-06-20T06:07+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال إيفان بيغما، رئيس المركز الإعلامي لقوات المجموعة، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "في كراسني ليمان، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين المشترك، تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية والتقدم غربًا".وأضاف: "خلال الـ24 ساعة الماضية، سيطرت وحدات من الفرقة 67 المؤللة، المتقدمة في الجزء الشمالي الغربي من المدينة، على 7 معاقل و46 مبنى".وأضاف بيغما: "في يوم واحد فقط، تم تحييد ما يصل إلى 30 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير 8 قطع من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك شاحنة ومركبة رباعية الدفع و6 منظومات روبوتية يتم التحكم فيها عن بُعد، في كراسني ليمان".كما دمرت فرق الدفاع الجوي وفرق النيران المتنقلة التابعة للمجموعة مخزنين للذخائر، و78 طائرة مسيرة و104 طائرات ثقيلة سداسية المراوح.بالإضافة إلى ذلك، رصدت قوات مجموعة "الغرب" الروسية 55 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة ودمرتها، إضافة لثلاث محطات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي، و21 نظامًا روبوتيًا أرضيًا.وتقع كراسني ليمان في الجزء الشمالي من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتُعد مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للقوات المسلحة الأوكرانية. وسيُمكّن تحرير المدينة الجيش الروسي من توسيع تقدمه على محور على سلوفيانسك وكراماتورسك.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260614/تحرير-117-مبنى-في-بلدة-كونستانتينوفكا-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-خلال-24-ساعة--الدفاع-الروسية-1114331905.html

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