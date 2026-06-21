https://sarabic.ae/20260621/القوات-الروسية-تستهدف-مصافي-النفط-ومنشآت-الطاقة-الداعمة-للجيش-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1114554855.html

القوات الروسية تستهدف مصافي النفط ومنشآت الطاقة الداعمة للجيش الأوكراني- وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف مصافي النفط ومنشآت الطاقة الداعمة للجيش الأوكراني- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها استهدفت، خلال الليلة الماضية، مصافي النفط ومستودعات الوقود ومنشآت الطاقة التي تدعم الجيش الأوكراني، إضافة... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T09:44+0000

2026-06-21T09:44+0000

2026-06-21T10:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وأصدرت الوازرة بيانا قالت فيه: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومصافي النفط، والبنية التحتية للوقود والطاقة والنقل في أوكرانيا، ومستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز الدعم اللوجستي، ومراكز إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع تخزينها، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة".وتابعت الوزارة في البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي ثماني قنابل موجهة و483 طائرة دون طيار".وأضافت الوزارة أن طائرات هجومية تابعة للجيش الخامس والعشرين التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية تتقدم في الجزء الشمالي الغربي من مدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وكشفت الوزارة أنه، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سيطرت القوات الروسية على 12 معقلاً وطهرت 53 مبنىً تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية.وأشار التقرير إلى تدمير أكثر من 30 مسلحًا في المدينة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى مركبة مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع تقلّ أفرادًا، وشاحنة صغيرة، وأربعة أنظمة روبوتية أرضية.وقالت الوزارة الروسية: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت القوى البشرية، ودمرت معدات الألوية الآلية والهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية".ويُشار إلى أن تشكيلات أوكرانية تعرضت للضرب في مناطق ماليفكا وغروشيفكا ونوفي مير في مقاطعة خاركوف، وروبتسي وفولشي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" حررت 104 مبانٍ في كونستانتينوفكا، بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال 24 ساعة، وبلغت خسائر قوات نظام كييف 85 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و16 سيارة، ومدفع ميدان، و24 نظامًا آليًا أرضيًا، و25 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة.وجاء في البيان: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب"، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 185 جنديًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، وراجمة غراد".وجاء في بيان الوزارة اليومي حول نتائج العمليات العسكرية أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 215 عسكريا".وأشار التقرير إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 280 عسكريا"، موضحا أن مجموعة قوات "الشرق" واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 عسكريا".وأضافت الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" قضت على نحو 60 عسكريا أوكرانيا، خلال يوم واحد.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260621/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-تتصدى-لـ239-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-في-عدة-مقاطعات-1114551783.html

https://sarabic.ae/20260621/القوات-الروسية-تدمر-مراكز-التحكم-بالطائرات-الأوكرانية-المسيرة-في-كونستانتينوفكا--وزارة-الدفاع-1114552354.html

https://sarabic.ae/20260621/مصدر-لـسبوتنيك-المسيرات-الروسية-دمرت-أكثر-من-50-مستودعا-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1114552839.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم