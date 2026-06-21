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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260621/القوات-الروسية-تستهدف-مصافي-النفط-ومنشآت-الطاقة-الداعمة-للجيش-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1114554855.html
القوات الروسية تستهدف مصافي النفط ومنشآت الطاقة الداعمة للجيش الأوكراني- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف مصافي النفط ومنشآت الطاقة الداعمة للجيش الأوكراني- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها استهدفت، خلال الليلة الماضية، مصافي النفط ومستودعات الوقود ومنشآت الطاقة التي تدعم الجيش الأوكراني، إضافة... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T09:44+0000
2026-06-21T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأصدرت الوازرة بيانا قالت فيه: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومصافي النفط، والبنية التحتية للوقود والطاقة والنقل في أوكرانيا، ومستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز الدعم اللوجستي، ومراكز إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع تخزينها، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة".وتابعت الوزارة في البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي ثماني قنابل موجهة و483 طائرة دون طيار".وأضافت الوزارة أن طائرات هجومية تابعة للجيش الخامس والعشرين التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية تتقدم في الجزء الشمالي الغربي من مدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وكشفت الوزارة أنه، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سيطرت القوات الروسية على 12 معقلاً وطهرت 53 مبنىً تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية.وأشار التقرير إلى تدمير أكثر من 30 مسلحًا في المدينة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى مركبة مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع تقلّ أفرادًا، وشاحنة صغيرة، وأربعة أنظمة روبوتية أرضية.وقالت الوزارة الروسية: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت القوى البشرية، ودمرت معدات الألوية الآلية والهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية".ويُشار إلى أن تشكيلات أوكرانية تعرضت للضرب في مناطق ماليفكا وغروشيفكا ونوفي مير في مقاطعة خاركوف، وروبتسي وفولشي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" حررت 104 مبانٍ في كونستانتينوفكا، بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال 24 ساعة، وبلغت خسائر قوات نظام كييف 85 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و16 سيارة، ومدفع ميدان، و24 نظامًا آليًا أرضيًا، و25 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة.وجاء في البيان: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب"، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 185 جنديًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، وراجمة غراد".وجاء في بيان الوزارة اليومي حول نتائج العمليات العسكرية أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 215 عسكريا".وأشار التقرير إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 280 عسكريا"، موضحا أن مجموعة قوات "الشرق" واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 عسكريا".وأضافت الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" قضت على نحو 60 عسكريا أوكرانيا، خلال يوم واحد.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260621/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-تتصدى-لـ239-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-في-عدة-مقاطعات-1114551783.html
https://sarabic.ae/20260621/القوات-الروسية-تدمر-مراكز-التحكم-بالطائرات-الأوكرانية-المسيرة-في-كونستانتينوفكا--وزارة-الدفاع-1114552354.html
https://sarabic.ae/20260621/مصدر-لـسبوتنيك-المسيرات-الروسية-دمرت-أكثر-من-50-مستودعا-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1114552839.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تستهدف مصافي النفط ومنشآت الطاقة الداعمة للجيش الأوكراني- وزارة الدفاع

09:44 GMT 21.06.2026 (تم التحديث: 10:31 GMT 21.06.2026)
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© Sputnik . Илья Питалев
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها استهدفت، خلال الليلة الماضية، مصافي النفط ومستودعات الوقود ومنشآت الطاقة التي تدعم الجيش الأوكراني، إضافة لتحقيق تقدم كبير على الأرض في جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوازرة بيانا قالت فيه: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومصافي النفط، والبنية التحتية للوقود والطاقة والنقل في أوكرانيا، ومستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز الدعم اللوجستي، ومراكز إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع تخزينها، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة".
وتابعت الوزارة في البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي ثماني قنابل موجهة و483 طائرة دون طيار".

وأضافت الوزارة أنه بالإضافة إلى ذلك، دمرت قوات أسطول البحر الأسود في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن طائرات هجومية تابعة للجيش الخامس والعشرين التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية تتقدم في الجزء الشمالي الغربي من مدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في تقرير الوزارة: في بلدة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، تتقدم وحدات هجومية تابعة للجيش الخامس والعشرين في الجزء الشمالي الغربي من المدينة.
صواريخ الدفاع الجوي إس-300 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ239 مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات
05:12 GMT
وكشفت الوزارة أنه، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سيطرت القوات الروسية على 12 معقلاً وطهرت 53 مبنىً تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في تقرير الوزارة: سيطرت وحدات من الفوجين 31 و37 التابعين للفرقة 67 الآلية على 12 معقلاً للعدو وطهرت 53 مبنىً تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار التقرير إلى تدمير أكثر من 30 مسلحًا في المدينة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى مركبة مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع تقلّ أفرادًا، وشاحنة صغيرة، وأربعة أنظمة روبوتية أرضية.
وقالت الوزارة الروسية: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت القوى البشرية، ودمرت معدات الألوية الآلية والهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية".
ويُشار إلى أن تشكيلات أوكرانية تعرضت للضرب في مناطق ماليفكا وغروشيفكا ونوفي مير في مقاطعة خاركوف، وروبتسي وفولشي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
مجتمع
القوات الروسية تدمر مراكز التحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع
06:07 GMT

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: في المجموع، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب"، بلغت خسائر العدو أكثر من 210 عسكريين، ودبابة وناقلة جنود مدرعة إم 1117 مصنوعة في الولايات المتحدة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و13 شاحنة صغيرة ومدفع هاوتزر أمريكي إم 114 عيار 155 ملم، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" حررت 104 مبانٍ في كونستانتينوفكا، بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال 24 ساعة، وبلغت خسائر قوات نظام كييف 85 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و16 سيارة، ومدفع ميدان، و24 نظامًا آليًا أرضيًا، و25 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة.
وجاء في البيان: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب"، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 185 جنديًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، وراجمة غراد".
مسيرة غيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": المسيرات الروسية دمرت أكثر من 50 مستودعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
06:35 GMT
وجاء في بيان الوزارة اليومي حول نتائج العمليات العسكرية أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 215 عسكريا".
وأشار التقرير إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 280 عسكريا"، موضحا أن مجموعة قوات "الشرق" واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 عسكريا".
وأضافت الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" قضت على نحو 60 عسكريا أوكرانيا، خلال يوم واحد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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