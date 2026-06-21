https://sarabic.ae/20260621/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-تتصدى-لـ239-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-في-عدة-مقاطعات-1114551783.html
وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ239 مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات
وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ239 مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 239 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه بحري آزوف والأسود. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T05:12+0000
2026-06-21T05:12+0000
2026-06-21T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت وأنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 239 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وجمهورية أديغيا، وفوق مياه بحري آزوف والأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قاذفات روسية تدمر بقنابل "فاب-500" جسرا ومركز تحكم بالمسيرات تابعا لقوات كييف- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260620/مقاتلة-سو-34-روسية-تدمر-مستودعا-للطائرات-المسيرة-المعادية-على-تخوم-مدينة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1114533411.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ239 مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 239 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه بحري آزوف والأسود.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت وأنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 239 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وجمهورية أديغيا، وفوق مياه بحري آزوف والأسود".
وأعلنت الوزارة، أمس السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية، 740 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخين من طراز "هيمارس".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.