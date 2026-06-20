https://sarabic.ae/20260620/مقاتلة-سو-34-روسية-تدمر-مستودعا-للطائرات-المسيرة-المعادية-على-تخوم-مدينة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1114533411.html
مقاتلة "سو-34" روسية تدمر مستودعا للطائرات المسيرة الأوكرانية على تخوم مدينة خاركوف... فيديو
مقاتلة "سو-34" روسية تدمر مستودعا للطائرات المسيرة الأوكرانية على تخوم مدينة خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، قيام سلاح الجو الروسي باستهداف مستودع للطائرات المسيرة المعادية ومكونات إنتاجها على مشارف مدينة خاركوف، بواسطة طائرة... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T09:07+0000
2026-06-20T09:07+0000
2026-06-20T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، إن "طاقم طائرة مقاتلة قاذفة متعددة المهام من طراز "سو- 34 إم" تابعة للقوات الجوية الروسية، نفّذ غارة جوية على موقع تخزين طائرات مسيّرة معادية ومكونات تصنيعها، يقع في الضواحي الشمالية الغربية لمدينة خاركوف".وأضاف البيان أن الغارة الجوية دمّرت المستودع، وهو ما أكدته لقطات مصورة عبر طائرة مسيّرة، نشرتها وزارة الدفاع الروسية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260611/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-روسكوشنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---وزارة-الدفاع-1114251177.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
مقاتلة "سو-34" روسية تدمر مستودعا للطائرات المسيرة الأوكرانية على تخوم مدينة خاركوف... فيديو
09:07 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 10:55 GMT 20.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، قيام سلاح الجو الروسي باستهداف مستودع للطائرات المسيرة المعادية ومكونات إنتاجها على مشارف مدينة خاركوف، بواسطة طائرة مقاتلة من طراز "سو- 34".
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، إن "طاقم طائرة مقاتلة قاذفة متعددة المهام من طراز "سو- 34 إم" تابعة للقوات الجوية الروسية، نفّذ غارة جوية على موقع تخزين طائرات مسيّرة معادية ومكونات تصنيعها، يقع في الضواحي الشمالية الغربية لمدينة خاركوف".
وأضاف البيان أن الغارة الجوية دمّرت المستودع، وهو ما أكدته لقطات مصورة عبر طائرة مسيّرة، نشرتها وزارة الدفاع الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.