https://sarabic.ae/20260622/سلوفاكيا-تعلن-تأييد-فكرة-رئيس-المجلس-الأوروبي-بإقامة-اتصالات-مع-روسيا-1114583072.html
سلوفاكيا تعلن تأييد فكرة رئيس المجلس الأوروبي بإقامة اتصالات مع روسيا
سلوفاكيا تعلن تأييد فكرة رئيس المجلس الأوروبي بإقامة اتصالات مع روسيا
سبوتنيك عربي
أيّد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو جهود رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لإقامة اتصالات مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذا الرأي يتبناه عدد من رؤساء الوزراء. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T07:05+0000
2026-06-22T07:05+0000
2026-06-22T07:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101453/86/1014538628_0:275:2667:1775_1920x0_80_0_0_7a1d52198dab3cb917e11b7451b5af1d.jpg
وقال فيكو خلال إحاطة صحفية، متحدثًا عن التواصل مع روسيا: "أؤيد رئيس المجلس الأوروبي وأرحب بتحرك فريقه في هذا الاتجاه... يتبنى هذا الرأي عدد من رؤساء الوزراء، وأنا على الأرجح من أكثرهم نشاطًا".وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، صرّح بأنه لن يفوت فرصة واحدة لإجراء حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أنه يدعم الحوار ومستعد للمشاركة فيه مع فلاديمير زيلينسكي أيضًا، على الرغم من اختلاف وجهات نظرهما حول العديد من القضايا."غيران" الروسية تدك مركزا لوجستيا لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاعالخارجية الروسية: روسيا لن تسمح لألمانيا بالتستر على الاعتراف بالإبادة الجماعية للشعب السوفيتي
https://sarabic.ae/20260514/ش-1113391339.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101453/86/1014538628_0:25:2667:2025_1920x0_80_0_0_cb8877e1e65d6d5ae6a9682fac06bb26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
سلوفاكيا تعلن تأييد فكرة رئيس المجلس الأوروبي بإقامة اتصالات مع روسيا
أيّد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو جهود رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لإقامة اتصالات مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذا الرأي يتبناه عدد من رؤساء الوزراء.
وقال فيكو خلال إحاطة صحفية، متحدثًا عن التواصل مع روسيا: "أؤيد رئيس المجلس الأوروبي وأرحب بتحرك فريقه في هذا الاتجاه... يتبنى هذا الرأي عدد من رؤساء الوزراء، وأنا على الأرجح من أكثرهم نشاطًا".
ولم يحدد فيكو قادة الدول التي كان يشير إليها.
وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، صرّح بأنه لن يفوت فرصة واحدة لإجراء حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال في رسالة عبر الفيديو نُشرت على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لن أفوت أي فرصة للمشاركة في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أنه يدعم الحوار ومستعد للمشاركة فيه مع فلاديمير زيلينسكي أيضًا، على الرغم من اختلاف وجهات نظرهما حول العديد من القضايا.