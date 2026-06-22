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سلوفاكيا تعلن تأييد فكرة رئيس المجلس الأوروبي بإقامة اتصالات مع روسيا
سلوفاكيا تعلن تأييد فكرة رئيس المجلس الأوروبي بإقامة اتصالات مع روسيا
سبوتنيك عربي
أيّد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو جهود رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لإقامة اتصالات مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذا الرأي يتبناه عدد من رؤساء الوزراء. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T07:05+0000
2026-06-22T07:05+0000
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وقال فيكو خلال إحاطة صحفية، متحدثًا عن التواصل مع روسيا: "أؤيد رئيس المجلس الأوروبي وأرحب بتحرك فريقه في هذا الاتجاه... يتبنى هذا الرأي عدد من رؤساء الوزراء، وأنا على الأرجح من أكثرهم نشاطًا".وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، صرّح بأنه لن يفوت فرصة واحدة لإجراء حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أنه يدعم الحوار ومستعد للمشاركة فيه مع فلاديمير زيلينسكي أيضًا، على الرغم من اختلاف وجهات نظرهما حول العديد من القضايا."غيران" الروسية تدك مركزا لوجستيا لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاعالخارجية الروسية: روسيا لن تسمح لألمانيا بالتستر على الاعتراف بالإبادة الجماعية للشعب السوفيتي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

سلوفاكيا تعلن تأييد فكرة رئيس المجلس الأوروبي بإقامة اتصالات مع روسيا

07:05 GMT 22.06.2026
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أيّد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو جهود رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لإقامة اتصالات مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذا الرأي يتبناه عدد من رؤساء الوزراء.
وقال فيكو خلال إحاطة صحفية، متحدثًا عن التواصل مع روسيا: "أؤيد رئيس المجلس الأوروبي وأرحب بتحرك فريقه في هذا الاتجاه... يتبنى هذا الرأي عدد من رؤساء الوزراء، وأنا على الأرجح من أكثرهم نشاطًا".
ولم يحدد فيكو قادة الدول التي كان يشير إليها.
رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
رئيس وزراء سلوفاكيا يتهم سلطات الاتحاد الأوروبي بـ"الغباء" بسبب موقفها من روسيا
14 مايو, 02:16 GMT
وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، صرّح بأنه لن يفوت فرصة واحدة لإجراء حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال في رسالة عبر الفيديو نُشرت على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لن أفوت أي فرصة للمشاركة في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أنه يدعم الحوار ومستعد للمشاركة فيه مع فلاديمير زيلينسكي أيضًا، على الرغم من اختلاف وجهات نظرهما حول العديد من القضايا.
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