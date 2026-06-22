https://sarabic.ae/20260622/غيران-الروسية-تدك-مركزا-لوجستيا-لقوات-نظام-كييف-في-مقاطعة-خاركوف---وزارة-الدفاع-1114582426.html
"غيران" الروسية تدك مركزا لوجستيا لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
"غيران" الروسية تدك مركزا لوجستيا لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، استهداف مركز لوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف باستخدام مسيرات "غيران"، كان يحتوي على أسلحة وطائرات... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T06:08+0000
2026-06-22T06:08+0000
2026-06-22T06:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لعمليات استطلاع نفذتها القوات المسلحة الروسية بالقرب من قرية نوفى كوروتيتش في مقاطعة خاركوف في 20 يونيو/حزيران، تم اكتشاف مركز لوجستي كبير يُدعى "نوفا بوشتا"، تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لتخزين الأسلحة والطائرات المسيرة والمكونات".وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر لـ"سبوتنيك": المسيرات الروسية دمرت أكثر من 50 مستودعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
https://sarabic.ae/20260622/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ301-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--1114581991.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
"غيران" الروسية تدك مركزا لوجستيا لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، استهداف مركز لوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف باستخدام مسيرات "غيران"، كان يحتوي على أسلحة وطائرات مسيرة.
وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لعمليات استطلاع نفذتها القوات المسلحة الروسية بالقرب من قرية نوفى كوروتيتش في مقاطعة خاركوف في 20 يونيو/حزيران، تم اكتشاف مركز لوجستي كبير يُدعى "نوفا بوشتا"، تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لتخزين الأسلحة والطائرات المسيرة والمكونات".
وأضافت أنه تم استهداف المستودع بمسيرات "غيران" ما أدى لإصابته إصابة مباشرة.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.