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الخارجية: روسيا لن تسمح لألمانيا بالتستر على الاعتراف بالإبادة الجماعية للشعب السوفيتي
الخارجية: روسيا لن تسمح لألمانيا بالتستر على الاعتراف بالإبادة الجماعية للشعب السوفيتي
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا لن تسمح لألمانيا بالتستر على مسألة الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون بحق... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T01:26+0000
2026-06-22T01:27+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
أخبار ألمانيا
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وشددت زاخاروفا في مقابلة مع "سبوتنيك" على أن برلين ترفض الاعتراف بحصار لينينغراد والجرائم النازية الأخرى ضد السكان المدنيين كإبادة جماعية للشعب السوفيتي، وبدلاً من ذلك، تستخدم السلطات الألمانية صياغات عامة حول "الفظائع" النازية و"معاناة" ضحاياهم.وقالت زاخاروفا: "لن تتمكن السلطات الألمانية من التستر على هذه المسألة بهذه الطريقة. سنواصل على جميع المستويات، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، السعي للحصول على اعتراف رسمي من السلطات الألمانية والمجتمع الدولي بجرائم النازيين ضد السكان المدنيين في الاتحاد السوفيتي كإبادة جماعية، فضلاً عن دفع تعويضات فردية لجميع المحاصرين".يُذكر أن روسيا تحيي سنويًا في 22 حزيران/يونيو "يوم الذاكرة والحزن"، المخصص لواحد من أكثر التواريخ مأساوية في تاريخ البلاد، وهو بدء الحرب الوطنية العظمى، التي أودت بحياة نحو 27 مليون مواطن سوفيتي.
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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, أخبار ألمانيا
روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, أخبار ألمانيا

الخارجية: روسيا لن تسمح لألمانيا بالتستر على الاعتراف بالإبادة الجماعية للشعب السوفيتي

01:26 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 01:27 GMT 22.06.2026)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا لن تسمح لألمانيا بالتستر على مسألة الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون بحق الشعب السوفيتي خلال سنوات الحرب، بما في ذلك ما يتعلق بحصار لينينغراد.
وشددت زاخاروفا في مقابلة مع "سبوتنيك" على أن برلين ترفض الاعتراف بحصار لينينغراد والجرائم النازية الأخرى ضد السكان المدنيين كإبادة جماعية للشعب السوفيتي، وبدلاً من ذلك، تستخدم السلطات الألمانية صياغات عامة حول "الفظائع" النازية و"معاناة" ضحاياهم.
وقالت زاخاروفا: "لن تتمكن السلطات الألمانية من التستر على هذه المسألة بهذه الطريقة. سنواصل على جميع المستويات، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، السعي للحصول على اعتراف رسمي من السلطات الألمانية والمجتمع الدولي بجرائم النازيين ضد السكان المدنيين في الاتحاد السوفيتي كإبادة جماعية، فضلاً عن دفع تعويضات فردية لجميع المحاصرين".
بمشاركة لافروف... اجتماع وزراء خارجية "آسيان" في كوالالمبور
© Photo / Maria Zakharova/Telegram

لافروف ووزيرالخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يتبادلان أطراف الحديث على هامش أعمال "اَسيان"

 لافروف ووزيرالخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يتبادلان أطراف الحديث على هامش أعمال &quot;اَسيان&quot; - سبوتنيك عربي
1/8
© Photo / Maria Zakharova/Telegram

لافروف ووزيرالخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يتبادلان أطراف الحديث على هامش أعمال "اَسيان"

© AP Photo / Pool/Fazry Ismail

وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون، خلال مساركته في اجتماع "اَسيان"

وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون، خلال مساركته في اجتماع &quot;اَسيان&quot; - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Pool/Fazry Ismail

وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون، خلال مساركته في اجتماع "اَسيان"

© AP Photo / Pool/Mohd Rasfan

أعضاء الوفد التايلاندي يلتقطون صورة تذكارية، قبيل بدء أعمال الاجتماع

أعضاء الوفد التايلاندي يلتقطون صورة تذكارية، قبيل بدء أعمال الاجتماع - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Pool/Mohd Rasfan

أعضاء الوفد التايلاندي يلتقطون صورة تذكارية، قبيل بدء أعمال الاجتماع

© AP Photo / Pool/Mandel Ngan

وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يشارك في اجتماع وزراء خارجية "آسيان"

وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يشارك في اجتماع وزراء خارجية &quot;آسيان&quot; - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Pool/Mandel Ngan

وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يشارك في اجتماع وزراء خارجية "آسيان"

© AP Photo / Pool/Mandel Ngan

وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، خلال حديثه مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، على هامش أعمال الاجتماع

وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، خلال حديثه مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، على هامش أعمال الاجتماع - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Pool/Mandel Ngan

وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، خلال حديثه مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، على هامش أعمال الاجتماع

© Photo / Maria Zakharova/Telegram

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع - سبوتنيك عربي
6/8
© Photo / Maria Zakharova/Telegram

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع

© AP Photo / Vincent Thian

خلال مشاركة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الهندية بابيترا مارغريتا، في اجتماع "آسيان"

خلال مشاركة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الهندية بابيترا مارغريتا، في اجتماع &quot;آسيان&quot; - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Vincent Thian

خلال مشاركة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الهندية بابيترا مارغريتا، في اجتماع "آسيان"

© AP Photo / Pool/Mohd Rasfan

صورة تذكارية تجمع وزراء خارجية رابطة دول "اَسيان"

صورة تذكارية تجمع وزراء خارجية رابطة دول &quot;اَسيان&quot; - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Pool/Mohd Rasfan

صورة تذكارية تجمع وزراء خارجية رابطة دول "اَسيان"

1/8
© Photo / Maria Zakharova/Telegram

لافروف ووزيرالخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يتبادلان أطراف الحديث على هامش أعمال "اَسيان"

2/8
© AP Photo / Pool/Fazry Ismail

وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون، خلال مساركته في اجتماع "اَسيان"

3/8
© AP Photo / Pool/Mohd Rasfan

أعضاء الوفد التايلاندي يلتقطون صورة تذكارية، قبيل بدء أعمال الاجتماع

4/8
© AP Photo / Pool/Mandel Ngan

وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يشارك في اجتماع وزراء خارجية "آسيان"

5/8
© AP Photo / Pool/Mandel Ngan

وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، خلال حديثه مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، على هامش أعمال الاجتماع

6/8
© Photo / Maria Zakharova/Telegram

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع

7/8
© AP Photo / Vincent Thian

خلال مشاركة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الهندية بابيترا مارغريتا، في اجتماع "آسيان"

8/8
© AP Photo / Pool/Mohd Rasfan

صورة تذكارية تجمع وزراء خارجية رابطة دول "اَسيان"

يُذكر أن روسيا تحيي سنويًا في 22 حزيران/يونيو "يوم الذاكرة والحزن"، المخصص لواحد من أكثر التواريخ مأساوية في تاريخ البلاد، وهو بدء الحرب الوطنية العظمى، التي أودت بحياة نحو 27 مليون مواطن سوفيتي.
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