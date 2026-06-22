الخارجية: روسيا لن تسمح لألمانيا بالتستر على الاعتراف بالإبادة الجماعية للشعب السوفيتي

وشددت زاخاروفا في مقابلة مع "سبوتنيك" على أن برلين ترفض الاعتراف بحصار لينينغراد والجرائم النازية الأخرى ضد السكان المدنيين كإبادة جماعية للشعب السوفيتي، وبدلاً من ذلك، تستخدم السلطات الألمانية صياغات عامة حول "الفظائع" النازية و"معاناة" ضحاياهم.وقالت زاخاروفا: "لن تتمكن السلطات الألمانية من التستر على هذه المسألة بهذه الطريقة. سنواصل على جميع المستويات، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، السعي للحصول على اعتراف رسمي من السلطات الألمانية والمجتمع الدولي بجرائم النازيين ضد السكان المدنيين في الاتحاد السوفيتي كإبادة جماعية، فضلاً عن دفع تعويضات فردية لجميع المحاصرين".يُذكر أن روسيا تحيي سنويًا في 22 حزيران/يونيو "يوم الذاكرة والحزن"، المخصص لواحد من أكثر التواريخ مأساوية في تاريخ البلاد، وهو بدء الحرب الوطنية العظمى، التي أودت بحياة نحو 27 مليون مواطن سوفيتي.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا لن تسمح لألمانيا بالتستر على مسألة الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون بحق الشعب السوفيتي خلال سنوات الحرب، بما في ذلك ما يتعلق بحصار لينينغراد.
وقالت زاخاروفا: "لن تتمكن السلطات الألمانية من التستر على هذه المسألة بهذه الطريقة. سنواصل على جميع المستويات، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، السعي للحصول على اعتراف رسمي من السلطات الألمانية والمجتمع الدولي بجرائم النازيين ضد السكان المدنيين في الاتحاد السوفيتي كإبادة جماعية، فضلاً عن دفع تعويضات فردية لجميع المحاصرين".