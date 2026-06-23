https://sarabic.ae/20260623/أوشاكوف-الأوروبيون-في-إيفيان-بذلو-كل-ما-في-وسعهم-لمواصلة-الصراع-في-أوكرانيا-1114614154.html

أوشاكوف: الأوروبيون في إيفيان بذلوا كل ما في وسعهم لمواصلة الصراع في أوكرانيا

أوشاكوف: الأوروبيون في إيفيان بذلوا كل ما في وسعهم لمواصلة الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الأوروبيين بذلوا قصارى جهدهم في قمة مجموعة السبع لإعادة تأكيد دعم الغرب لاستمرار الصراع في أوكرانيا، حتى "تغمر... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T08:42+0000

2026-06-23T08:42+0000

2026-06-23T09:01+0000

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وقال خلال المنتدى العلمي الدولي الثاني عشر للخبراء "قراءات بريماكوف": "لقد بذل الأوروبيون كل ما في وسعهم لضمان أن يعزز الغرب مرة أخرى دعمه لمواصلة الحرب حتى آخر أوكراني، حتى يتم نسيان أنكوريج وتطغى عليها نكهة إيفيان".وتابع: "إننا نشهد محاولات مستمرة من قبل أنصار النظام القائم على القواعد، لمهاجمة جمعيات الاندماج التي تشارك فيها بلادنا بشكل مباشر. وفي الوقت نفسه، يروجون للفكرة الوهمية القائلة بإمكانية إعادة كتابة تاريخ وجغرافيا الشعوب التي عاشت جنبًا إلى جنب لقرون وساعدت بعضها البعض دائماً".وتابع أن "الأمريكيين في عهد ترامب، وبملاحظات معينة، اتبعوا نهجًا مختلفًا وتبنوا جهود وساطة ساهمت في عقد جولات من المفاوضات في إسطنبول وجنيف".وقال أوشاكوف، ردًا على سؤال حول استئناف الحوار بين البلدين: "هناك تفاهمات حول ضرورة هذه الاتصالات".عُقدت قمة مجموعة السبع في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران في مدينة إيفيان لي بان الفرنسية السياحية.لافروف: ترامب أكد خلال محادثته مع بوتين أن أمريكا مهتمة بإيجاد حل للأزمة الأوكرانيةترامب: الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الصراع الأوكرانيأوشاكوف: لا توجد أي نجاحات دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في مسار التسوية الأوكرانية حتى الآن

https://sarabic.ae/20260619/بث-مباشر-لافروف-ووزيرة-خارجية-مدغشقر-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثات-في-موسكو-1114508157.html

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