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لافروف: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أي وقت
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أوشاكوف: الأوروبيون في إيفيان بذلوا كل ما في وسعهم لمواصلة الصراع في أوكرانيا
أوشاكوف: الأوروبيون في إيفيان بذلوا كل ما في وسعهم لمواصلة الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الأوروبيين بذلوا قصارى جهدهم في قمة مجموعة السبع لإعادة تأكيد دعم الغرب لاستمرار الصراع في أوكرانيا، حتى "تغمر... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال خلال المنتدى العلمي الدولي الثاني عشر للخبراء "قراءات بريماكوف": "لقد بذل الأوروبيون كل ما في وسعهم لضمان أن يعزز الغرب مرة أخرى دعمه لمواصلة الحرب حتى آخر أوكراني، حتى يتم نسيان أنكوريج وتطغى عليها نكهة إيفيان".وتابع: "إننا نشهد محاولات مستمرة من قبل أنصار النظام القائم على القواعد، لمهاجمة جمعيات الاندماج التي تشارك فيها بلادنا بشكل مباشر. وفي الوقت نفسه، يروجون للفكرة الوهمية القائلة بإمكانية إعادة كتابة تاريخ وجغرافيا الشعوب التي عاشت جنبًا إلى جنب لقرون وساعدت بعضها البعض دائماً".وتابع أن "الأمريكيين في عهد ترامب، وبملاحظات معينة، اتبعوا نهجًا مختلفًا وتبنوا جهود وساطة ساهمت في عقد جولات من المفاوضات في إسطنبول وجنيف".وقال أوشاكوف، ردًا على سؤال حول استئناف الحوار بين البلدين: "هناك تفاهمات حول ضرورة هذه الاتصالات".عُقدت قمة مجموعة السبع في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران في مدينة إيفيان لي بان الفرنسية السياحية.لافروف: ترامب أكد خلال محادثته مع بوتين أن أمريكا مهتمة بإيجاد حل للأزمة الأوكرانيةترامب: الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الصراع الأوكرانيأوشاكوف: لا توجد أي نجاحات دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في مسار التسوية الأوكرانية حتى الآن
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روسيا, الدول السبع, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, الدول السبع, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

أوشاكوف: الأوروبيون في إيفيان بذلوا كل ما في وسعهم لمواصلة الصراع في أوكرانيا

08:42 GMT 23.06.2026 (تم التحديث: 09:01 GMT 23.06.2026)
© POOLيوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي
يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© POOL
تابعنا عبر
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الأوروبيين بذلوا قصارى جهدهم في قمة مجموعة السبع لإعادة تأكيد دعم الغرب لاستمرار الصراع في أوكرانيا، حتى "تغمر أنكوريج بمذاق مياه إيفيان".
وقال خلال المنتدى العلمي الدولي الثاني عشر للخبراء "قراءات بريماكوف": "لقد بذل الأوروبيون كل ما في وسعهم لضمان أن يعزز الغرب مرة أخرى دعمه لمواصلة الحرب حتى آخر أوكراني، حتى يتم نسيان أنكوريج وتطغى عليها نكهة إيفيان".

وأضاف: "شجعت مجموعة السبع نفسها على مواصلة فرض نظامها القائم على القواعد على الجميع بشكل أكثر فعالية، إن جاز التعبير، وبشكل أكثر وقاحة. أولاً وقبل كل شيء، فيما يتعلق بالدعم المطلق لنظام كييف".

وتابع: "إننا نشهد محاولات مستمرة من قبل أنصار النظام القائم على القواعد، لمهاجمة جمعيات الاندماج التي تشارك فيها بلادنا بشكل مباشر. وفي الوقت نفسه، يروجون للفكرة الوهمية القائلة بإمكانية إعادة كتابة تاريخ وجغرافيا الشعوب التي عاشت جنبًا إلى جنب لقرون وساعدت بعضها البعض دائماً".

وقال أوشاكوف: "الإدارة الأمريكية فور بدء العملية العسكرية الخاصة كانت هي المحرك الرئيسي لتقديم الدعم السياسي والعسكري لكييف"، مضيفًا أن "ذلك جرى في عهد الرئيس بايدن، الذي قادت إدارته مستوى الخطاب المعادي لروسيا، وهو أمر معروف للجميع".

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وتابع أن "الأمريكيين في عهد ترامب، وبملاحظات معينة، اتبعوا نهجًا مختلفًا وتبنوا جهود وساطة ساهمت في عقد جولات من المفاوضات في إسطنبول وجنيف".

وأشار أوشاكوف إلى أنه في فترة لاحقة "اضطرت الدول الأوروبية، بل وبحماس، إلى تولي زمام المبادرة في مسار السعي لتحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا".

وقال أوشاكوف، ردًا على سؤال حول استئناف الحوار بين البلدين: "هناك تفاهمات حول ضرورة هذه الاتصالات".
عُقدت قمة مجموعة السبع في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران في مدينة إيفيان لي بان الفرنسية السياحية.
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