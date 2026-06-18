https://sarabic.ae/20260618/أوشاكوف-لا-توجد-أي-نجاحات-دبلوماسية-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-في-مسار-التسوية-الأوكرانية-حتى-الآن-1114473566.html
أوشاكوف: لا توجد أي نجاحات دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في مسار التسوية الأوكرانية حتى الآن
أوشاكوف: لا توجد أي نجاحات دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في مسار التسوية الأوكرانية حتى الآن
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه لا توجد أي نجاحات دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في مسار التسوية الأوكرانية حتى الآن. 18.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال أوشاكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين "للنجاحات الدبلوماسية" في حل النزاع الأوكراني: "لم تحرز أي نجاحات حتى الآن".وأشار إلى أن زيارتهما إلى موسكو قد تتم في المستقبل القريب، لافتًا إلى أن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، استمر لمدة 55 دقيقة.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرح في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن واشنطن مهتمة بإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.وأضاف أوشاكوف: "ناقش الرئيسان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".الخارجية الروسية: نظام كييف لا يعلن السلام إلا بأشكال غير مقبولة للتفاوضروسيا تزيد إمدادات الطاقة إلى دول "آسيان" بنسبة 40%
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
أوشاكوف: لا توجد أي نجاحات دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في مسار التسوية الأوكرانية حتى الآن
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه لا توجد أي نجاحات دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في مسار التسوية الأوكرانية حتى الآن.
وقال أوشاكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين "للنجاحات الدبلوماسية" في حل النزاع الأوكراني: "لم تحرز أي نجاحات حتى الآن".
وأضاف: "عندما يأتي ويتكوف وكوشنر إلى موسكو، فسيتم بلا شك مناقشة الملف الأوكراني".
وأشار إلى أن زيارتهما إلى موسكو قد تتم في المستقبل القريب، لافتًا إلى أن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرح في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن واشنطن مهتمة بإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين عقب المحادثة: "اتسمت المحادثة بطابع ودي وصريح، واستمرت نحو ساعة. وإذا أردتم التوقيت الدقيق، فقد استمرت 55 دقيقة بالضبط".
وأضاف أوشاكوف: "ناقش الرئيسان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".