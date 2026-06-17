https://sarabic.ae/20260617/روسيا-تزيد-إمدادات-الطاقة-إلى-دول-آسيان-بنسبة-40-1114425914.html
روسيا تزيد إمدادات الطاقة إلى دول "آسيان" بنسبة 40%
روسيا تزيد إمدادات الطاقة إلى دول "آسيان" بنسبة 40%
سبوتنيك عربي
أعلن وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، أن روسيا زادت إمداداتها من المعادن والنفط إلى دول "آسيان" بنسبة 40% في الربع الأول من عام 2026، وتعتزم إبرام... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T09:25+0000
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وقال ريشيتنيكوف في منتدى الأعمال الروسي الآسيوي الذي يعقد في مدينة "قازان" الروسية: "لا تزال بلادنا مورداً موثوقاً لموارد الطاقة لدول "آسيان". وفي خضم الأزمة التي شهدها مضيق هرمز في الربع الأول من هذا العام، زادت روسيا من إمداداتها من الموارد المعدنية والنفط بنسبة 40%".وأكد الوزير قائلاً: "سيضمن ذلك أمن الطاقة وأسعاراً تنافسية لشركاء الآسيان على المدى الطويل".وإلى جانب موارد الطاقة، تعمل روسيا على زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية، حيث ارتفعت صادرات اللحوم 50 ضعفاً خلال السنوات العشر الماضية، بينما تضاعفت صادرات الأسمدة أكثر من ثلاث مرات.وسيشارك بوتين في قمة "روسيا-آسيان" يومي17 و18 حزيران/يونيو. وسيكون يوم الخميس هو اليوم الرئيس للقمة. ومن المتوقع أن يواصل رؤساء الوفود مناقشاتهم خلال إفطار عمل بعد الاجتماع.وقد تأسست آسيان عام 1967، وتضم 11 دولة: بروناي، وتيمور الشرقية، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين. ويعتزم المشاركون في قازان تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا وآسيان.أوشاكوف: بوتين سيشارك في أعمال قمة "روسيا - آسيان" المقرر عقدها في مدينة قازانبوتين: روسيا ودول رابطة "آسيان" نجحوا في حشد خبرات واسعة من التعاون المشترك
https://sarabic.ae/20260613/موسكو-روسيا-لن-تسمح-للولايات-المتحدة-بالهيمنة-على-قطاع-الطاقة-العالمي-1114308830.html
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روسيا تزيد إمدادات الطاقة إلى دول "آسيان" بنسبة 40%
أعلن وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، أن روسيا زادت إمداداتها من المعادن والنفط إلى دول "آسيان" بنسبة 40% في الربع الأول من عام 2026، وتعتزم إبرام عقود طويلة الأجل مع هذه الدول، مؤكدا أن روسيا مورداً موثوقاً لموارد الطاقة لدول الآسيان.
وقال ريشيتنيكوف في منتدى الأعمال الروسي الآسيوي الذي يعقد في مدينة "قازان" الروسية: "لا تزال بلادنا مورداً موثوقاً لموارد الطاقة لدول "آسيان". وفي خضم الأزمة التي شهدها مضيق هرمز في الربع الأول من هذا العام، زادت روسيا من إمداداتها من الموارد المعدنية والنفط بنسبة 40%".
وأشار إلى أن الخطوة التالية تتضمن في عقود إمداد الطاقة الطويلة الأجل والتطوير المشترك للبنية التحتية للتخزين والتوزيع.
وأكد الوزير قائلاً: "سيضمن ذلك أمن الطاقة وأسعاراً تنافسية لشركاء الآسيان على المدى الطويل".
وأضاف ريشيتنيكوف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول الآسيان قد نما بنسبة 58% ليصل إلى 21 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر الماضية، في حين زادت الصادرات الروسية بنسبة 44%.
وإلى جانب موارد الطاقة، تعمل روسيا على زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية، حيث ارتفعت صادرات اللحوم 50 ضعفاً خلال السنوات العشر الماضية، بينما تضاعفت صادرات الأسمدة أكثر من ثلاث مرات.
وسيشارك بوتين في قمة "روسيا-آسيان" يومي17 و18 حزيران/يونيو. وسيكون يوم الخميس هو اليوم الرئيس للقمة. ومن المتوقع أن يواصل رؤساء الوفود مناقشاتهم خلال إفطار عمل بعد الاجتماع.
وستُعقد القمة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين للعلاقات بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مدينة قازان في الفترة من 17 إلى 19 حزيران/ يونيو. وسيُعقد منتدى الأعمال الروسي الآسيوي في 17 حزيران/يونيو على هامش القمة.
وقد تأسست آسيان عام 1967، وتضم 11 دولة: بروناي، وتيمور الشرقية، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين. ويعتزم المشاركون في قازان تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا وآسيان.