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أوشاكوف: بوتين سيشارك في أعمال قمة "روسيا - آسيان" المقرر عقدها في مدينة قازان

أوشاكوف: بوتين سيشارك في أعمال قمة "روسيا - آسيان" المقرر عقدها في مدينة قازان

سبوتنيك عربي

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر قمة "روسيا -آسيان" في مدينة قازان يومي 17 و18 حزيران/ يونيو... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T15:47+0000

2026-06-16T15:47+0000

2026-06-16T15:47+0000

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وقال أوشاكوف للصحفيين: "يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 حزيران/يونيو الجاري، سيشارك رئيسنا في "القمة اليوبيلية" لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في قازان".وأضاف أوشاكوف: "سيشارك رئيس الوزراء الماليزي والأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في منتدى الأعمال، سيجمع المنتدى ممثلين عن قطاع الأعمال من أكثر من 15 دولة، بالإضافة إلى دول آسيان، سيحضر أيضا رجال أعمال من بنغلاديش وكازاخستان وقرغيزستان والصين وتركيا والإمارات".وأكمل: "يتضمن جدول الأعمال موضوعين رئيسيين، الأول هو تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، والثاني هو استعراض 35 عاما من العمل المشترك لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ووضع أهداف جديدة في مجالات السياسة والأمن والتجارة والاستثمار والتعاون الإنساني".وأكمل: "بطبيعة الحال، كما هو الحال في جميع الفعاليات الدولية من هذا النوع، ستكون هناك اتصالات ثنائية ولقاءات ثنائية عديدة. رئيسنا سيلتقي بجميع القادة تقريباً. وستبدأ هذه اللقاءات غدا فور وصول الرئيس إلى قازان، حتى قبل حفل الاستقبال الرسمي".وفي السياق ذاته، أشار أوشاكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لم يناقشا خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة، إمكانية تنظيم لقاء مع فلاديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة، وقال: "لا، لم يتم مناقشة مثل هذه الإمكانية".وأوضح أن روسيا تعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، وقال: "نعلم أن الرئيس الأمريكي يشارك في قمة مجموعة السبع. وسيجري هناك اتصالات مختلفة، بما في ذلك لقاء مع زعيم نظام كييف". وأشار مساعد الرئيس الروسي، إلى أن الكرملين غير متأكد من قدرة الممثلين الدبلوماسيين لمجموعة السبع على إقناع ترامب بعدم الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالتسوية الأوكرانية التي تم التوصل إليها خلال القمة الرئاسية الروسية الأمريكية في ألاسكا.ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء غد الأربعاء، في مدينة قازان، وقال: "كما تعلمون، يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موسكو حاليا، وقد طلب عقد لقاء مع رئيس البلاد فلاديمير بوتين، وتمت الموافقة على هذا الطلب".يذكر أن القمة التذكارية بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس العلاقات بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ستعقد في قازان خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري، وسيعقد منتدى الأعمال "روسيا-آسيان" يوم 17 يونيو/ حزيران على هامش القمة. وتأسست آسيان في عام 1967، وتضم 11 دولة، بروناي، تيمور الشرقية، فيتنام، إندونيسيا، كمبوديا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، سنغافورة، تايلاند والفلبين. ومن المقرر أن يتبادل المشاركون في قازان الآراء حول القضايا الأكثر إلحاحًا على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا وآسيان.

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