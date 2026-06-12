https://sarabic.ae/20260612/موسكو-تحتج-على-استبعاد-ممثلين-روس-من-فعاليات-مجموعة-العشرين-1114308249.html

موسكو تحتج على استبعاد ممثلين روس من فعاليات مجموعة العشرين

موسكو تحتج على استبعاد ممثلين روس من فعاليات مجموعة العشرين

سبوتنيك عربي

صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، مارات بيردييف، بأن روسيا أجرت... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T22:27+0000

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2026-06-12T22:27+0000

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وبحسب قوله، واجهت روسيا خلال رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة العشرين صعوبات في الوصول إلى فعاليات من هذا النوع، لافتًا إلى أن ممثلي الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال والأكاديمية الروسية للعلوم مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بسبب إدراجهم على قائمة العقوبات الأمريكية.وقال بيردييف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نرفض هذا النهج رفضًا قاطعًا، وأجرينا سلسلة من الاحتجاجات الدبلوماسية في هذا الشأن. ونواصل العمل مع الولايات المتحدة عبر وكالاتنا المعنية بالسياسة الخارجية، وسفاراتنا، وممثلينا في "الشيربا"، ونوابهم، لإزالة هذه العقبات".وأضاف: "نحن صريحون تمامًا: إن انتهاك حقوقنا يُسمّم الأجواء في قمة مجموعة العشرين، ويُشكّك في نجاحها هذا العام".وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "وفقًا للتقاليد الراسخة في مجموعة العشرين، يتم إرسال مثل هذه الدعوات في موعد أقرب إلى موعد انعقاد القمة، قبل نحو شهر إلى شهر ونصف تقريبًا".يذكر أن قمة مجموعة العشرين ستُعقد في مدينة ميامي يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

https://sarabic.ae/20260612/موسكو-مستوى-تمثيلنا-في-قمة-مجموعة-العشرين-مرهون-بمدى-الالتزام-بحسن-الضيافة-1114289866.html

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