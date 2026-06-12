https://sarabic.ae/20260612/موسكو-مستوى-تمثيلنا-في-قمة-مجموعة-العشرين-مرهون-بمدى-الالتزام-بحسن-الضيافة-1114289866.html
موسكو: مستوى تمثيلنا في قمة "مجموعة العشرين" مرهون بمدى الالتزام بحسن الضيافة
موسكو: مستوى تمثيلنا في قمة "مجموعة العشرين" مرهون بمدى الالتزام بحسن الضيافة
سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية لشؤون "مجموعة العشرين" ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، مارات بيردييف، بأن روسيا لم... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T13:19+0000
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وقال بيردييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق برئيس وفدنا، فإن الاختيار سيعتمد بالطبع على كيفية تطور الظروف. وسننظر في مدى استعداد الولايات المتحدة لإبداء حسن الضيافة، وتهيئة الظروف لإجراء نقاش موضوعي والوصول إلى نتائج قائمة على توازن المصالح وفي سياق التفويض الاقتصادي للمجموعة".وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد صرّح علنا سابقا، بأنه يعتبر مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة مفيدة.وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "وفقًا للتقاليد الراسخة في مجموعة العشرين، يتم إرسال مثل هذه الدعوات في موعد أقرب إلى موعد انعقاد القمة، قبل نحو شهر إلى شهر ونصف تقريبًا".يذكر أن قمة مجموعة العشرين ستُعقد في مدينة ميامي يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
https://sarabic.ae/20260611/الخارجية-الروسية-واشنطن-لم-توجه-بعد-دعوة-لبوتين-لحضور-قمة-مجموعة-العشرين-1114275798.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو: مستوى تمثيلنا في قمة "مجموعة العشرين" مرهون بمدى الالتزام بحسن الضيافة
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية لشؤون "مجموعة العشرين" ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، مارات بيردييف، بأن روسيا لم تحدد بعد مستوى مشاركتها في قمة "مجموعة العشرين" في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن القرار سيعتمد على آفاق التوصل إلى قرارات متوازنة ومدى استعداد واشنطن لإبداء حسن الضيافة.
وقال بيردييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق برئيس وفدنا، فإن الاختيار سيعتمد بالطبع على كيفية تطور الظروف. وسننظر في مدى استعداد الولايات المتحدة لإبداء حسن الضيافة، وتهيئة الظروف لإجراء نقاش موضوعي والوصول إلى نتائج قائمة على توازن المصالح وفي سياق التفويض الاقتصادي للمجموعة".
وأوضح أن التحضيرات لزيارة الوفد الروسي تجري بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، لافتًا إلى أنه "لا يمكن وصف العملية بالسلسة، لكن هناك تقدما ملموسا في المسائل اللوجستية".
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد صرّح علنا سابقا، بأنه يعتبر مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة مفيدة.
وفي وقت سابق، أعلن بيردييف، أن روسيا لم تتلقَّ بعد دعوة من الولايات المتحدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة في البلاد.
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "وفقًا للتقاليد الراسخة في مجموعة العشرين
، يتم إرسال مثل هذه الدعوات في موعد أقرب إلى موعد انعقاد القمة، قبل نحو شهر إلى شهر ونصف تقريبًا".
يذكر أن قمة مجموعة العشرين ستُعقد في مدينة ميامي يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.