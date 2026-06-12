https://sarabic.ae/20260612/موسكو-مستوى-تمثيلنا-في-قمة-مجموعة-العشرين-مرهون-بمدى-الالتزام-بحسن-الضيافة-1114289866.html

موسكو: مستوى تمثيلنا في قمة "مجموعة العشرين" مرهون بمدى الالتزام بحسن الضيافة

موسكو: مستوى تمثيلنا في قمة "مجموعة العشرين" مرهون بمدى الالتزام بحسن الضيافة

سبوتنيك عربي

صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية لشؤون "مجموعة العشرين" ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، مارات بيردييف، بأن روسيا لم... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T13:19+0000

2026-06-12T13:19+0000

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وقال بيردييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق برئيس وفدنا، فإن الاختيار سيعتمد بالطبع على كيفية تطور الظروف. وسننظر في مدى استعداد الولايات المتحدة لإبداء حسن الضيافة، وتهيئة الظروف لإجراء نقاش موضوعي والوصول إلى نتائج قائمة على توازن المصالح وفي سياق التفويض الاقتصادي للمجموعة".وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد صرّح علنا سابقا، بأنه يعتبر مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة مفيدة.وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "وفقًا للتقاليد الراسخة في مجموعة العشرين، يتم إرسال مثل هذه الدعوات في موعد أقرب إلى موعد انعقاد القمة، قبل نحو شهر إلى شهر ونصف تقريبًا".يذكر أن قمة مجموعة العشرين ستُعقد في مدينة ميامي يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

https://sarabic.ae/20260611/الخارجية-الروسية-واشنطن-لم-توجه-بعد-دعوة-لبوتين-لحضور-قمة-مجموعة-العشرين-1114275798.html

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