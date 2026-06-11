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https://sarabic.ae/20260611/الخارجية-الروسية-واشنطن-لم-توجه-بعد-دعوة-لبوتين-لحضور-قمة-مجموعة-العشرين-1114275798.html
الخارجية الروسية: واشنطن لم توجه بعد دعوة لبوتين لحضور قمة مجموعة العشرين
الخارجية الروسية: واشنطن لم توجه بعد دعوة لبوتين لحضور قمة مجموعة العشرين
سبوتنيك عربي
أعلن سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، مارات بيردييف، اليوم الجمعة،... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T22:08+0000
2026-06-11T22:08+0000
الخارجية الروسية
مجموعة العشرين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "وفقًا للتقاليد الراسخة في مجموعة العشرين، يتم إرسال مثل هذه الدعوات في موعد أقرب إلى موعد انعقاد القمة، قبل نحو شهر إلى شهر ونصف تقريبًا".وأضاف أن مثل هذه الدعوات في مجموعة العشرين تؤدي دورًا بروتوكوليًا، إذ يُعبر من خلالها عن الاحترام للشركاء في هذا الإطار، وتنقل عبرها تفاصيل الاجتماع المقبل، لافتًا إلى أن "الهدف منها يكمن في تثبيت الفعالية في الجدول الدولي للقادة".يُذكر أن قمة مجموعة العشرين ستُعقد في مدينة ميامي يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
https://sarabic.ae/20260424/دميترييف-روسيا-كانت-دائما-جزءا-من-مجموعة-العشرين-1112828305.html
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الخارجية الروسية, مجموعة العشرين, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية, مجموعة العشرين, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية: واشنطن لم توجه بعد دعوة لبوتين لحضور قمة مجموعة العشرين

22:08 GMT 11.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
أعلن سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، مارات بيردييف، اليوم الجمعة، أن روسيا لم تتلقَّ بعد دعوة من الولايات المتحدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة في البلاد.
وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "وفقًا للتقاليد الراسخة في مجموعة العشرين، يتم إرسال مثل هذه الدعوات في موعد أقرب إلى موعد انعقاد القمة، قبل نحو شهر إلى شهر ونصف تقريبًا".
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
دميترييف: روسيا كانت دائما جزءا من مجموعة "العشرين"
24 أبريل, 06:50 GMT
وأضاف أن مثل هذه الدعوات في مجموعة العشرين تؤدي دورًا بروتوكوليًا، إذ يُعبر من خلالها عن الاحترام للشركاء في هذا الإطار، وتنقل عبرها تفاصيل الاجتماع المقبل، لافتًا إلى أن "الهدف منها يكمن في تثبيت الفعالية في الجدول الدولي للقادة".
يُذكر أن قمة مجموعة العشرين ستُعقد في مدينة ميامي يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
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