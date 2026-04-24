عربي
ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان
بث مباشر
دميترييف: روسيا كانت دائما جزءا من مجموعة "العشرين"
سبوتنيك عربي
علّق كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، على احتمال توجيه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "لطالما كانت روسيا جزءًا من مجموعة العشرين".وخلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، أكد ترامب أن حضور الرئيس الروسي للقمة سيكون مفيداً للغاية.في وقت سابق، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا قد دُعيت للمشاركة في قمة مجموعة "العشرين" في الولايات المتحدة على أعلى مستوى.من جهته، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن قرار مشاركة الرئيس الروسي في قمة مجموعة "العشرين" في الولايات المتحدة لم يُتخذ بعد، وأن شكل تمثيل موسكو سيتحدد مع اقتراب موعد المنتدى.الكرملين: لم نناقش عمل مجموعة "العشرين" مع الولايات المتحدة
دميترييف: روسيا كانت دائما جزءا من مجموعة "العشرين"

06:50 GMT 24.04.2026
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
علّق كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، على احتمال توجيه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة "العشرين" في ميامي.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "لطالما كانت روسيا جزءًا من مجموعة العشرين".

وجاء تعليق رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي على مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" حول نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة بوتين لحضور قمة مجموعة "العشرين" في ميامي. وقد أفاد بذلك مسؤولون في الإدارة الأمريكية يوم الخميس.

وخلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، أكد ترامب أن حضور الرئيس الروسي للقمة سيكون مفيداً للغاية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2026
ترامب: حضور بوتين قمة مجموعة العشرين سيكون "مفيدا للغاية"
23 أبريل, 22:13 GMT
في وقت سابق، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا قد دُعيت للمشاركة في قمة مجموعة "العشرين" في الولايات المتحدة على أعلى مستوى.

وفي وقت سابق، أشارت ممثلة روسيا في مجموعة "العشرين"، سفيتلانا لوكاش، إلى أن الرئاسة الأمريكية تعوّل كثيرًا على مشاركة جميع قادة دول المجموعة في القمة المقبلة، مضيفة أن الولايات المتحدة تستعد لاحتمال حضور فلاديمير بوتين.

من جهته، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن قرار مشاركة الرئيس الروسي في قمة مجموعة "العشرين" في الولايات المتحدة لم يُتخذ بعد، وأن شكل تمثيل موسكو سيتحدد مع اقتراب موعد المنتدى.
الكرملين: لم نناقش عمل مجموعة "العشرين" مع الولايات المتحدة
