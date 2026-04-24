دميترييف: روسيا كانت دائما جزءا من مجموعة "العشرين"
دميترييف: روسيا كانت دائما جزءا من مجموعة "العشرين"
سبوتنيك عربي
علّق كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، على احتمال توجيه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين...
2026-04-24T06:50+0000
2026-04-24T06:50+0000
2026-04-24T06:50+0000
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "لطالما كانت روسيا جزءًا من مجموعة العشرين".وخلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، أكد ترامب أن حضور الرئيس الروسي للقمة سيكون مفيداً للغاية.في وقت سابق، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا قد دُعيت للمشاركة في قمة مجموعة "العشرين" في الولايات المتحدة على أعلى مستوى.من جهته، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن قرار مشاركة الرئيس الروسي في قمة مجموعة "العشرين" في الولايات المتحدة لم يُتخذ بعد، وأن شكل تمثيل موسكو سيتحدد مع اقتراب موعد المنتدى.الكرملين: لم نناقش عمل مجموعة "العشرين" مع الولايات المتحدة
العالم, روسيا, مجموعة العشرين
العالم, روسيا, مجموعة العشرين
دميترييف: روسيا كانت دائما جزءا من مجموعة "العشرين"
علّق كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، على احتمال توجيه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة "العشرين" في ميامي.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "لطالما كانت روسيا جزءًا من مجموعة العشرين".
وجاء تعليق رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي على مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" حول نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة بوتين لحضور قمة مجموعة "العشرين" في ميامي. وقد أفاد بذلك مسؤولون في الإدارة الأمريكية يوم الخميس.
وخلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، أكد ترامب أن حضور الرئيس الروسي للقمة سيكون مفيداً للغاية.
في وقت سابق، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا قد دُعيت للمشاركة في قمة مجموعة "العشرين" في الولايات المتحدة على أعلى مستوى.
وفي وقت سابق، أشارت ممثلة روسيا في مجموعة "العشرين"، سفيتلانا لوكاش، إلى أن الرئاسة الأمريكية تعوّل كثيرًا على مشاركة جميع قادة دول المجموعة في القمة المقبلة، مضيفة أن الولايات المتحدة تستعد لاحتمال حضور فلاديمير بوتين.
من جهته، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن قرار مشاركة الرئيس الروسي في قمة مجموعة "العشرين
" في الولايات المتحدة لم يُتخذ بعد، وأن شكل تمثيل موسكو سيتحدد مع اقتراب موعد المنتدى.