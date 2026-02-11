https://sarabic.ae/20260211/الكرملين-لم-نناقش-عمل-مجموعة-العشرين-مع-الولايات-المتحدة--1110246238.html
الكرملين: لم نناقش عمل مجموعة "العشرين" مع الولايات المتحدة
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن أعمال مجموعة "العشرين" لا تتم مناقشتها في سياق الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة. 11.02.2026
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عمل المجموعة: "لا، هذا الموضوع لم تتم مناقشته".وكان أفاد الكرملين، في 3 فبراير/ شباط، بأن اللجنة الروسية المعنية بشؤون مجموعة العشرين بحثت تحديات ضمان مصالح روسيا في المفاوضات المتعلقة بقضايا التجارة وأمن الطاقة، وناقشت أولويات وبرنامج الرئاسة الأمريكية للمجموعة في عام 2026.كما جاء في بيان الكرملين عن اجتماع اللجنة الذي ترأسته ممثلة روسيا بصيغة "الشيربا" في مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش: "ناقشنا بالتفصيل أولويات وبرنامج الرئاسة الأمريكية لهذا المنتدى الدولي الرائد للتعاون الاقتصادي، المقرر عقده عام 2026، والذي يتمحور حول ضمان النمو الاقتصادي، وتخفيف الأعباء التنظيمية، وتوفير الطاقة، والتنمية الابتكارية".
