الكرملين: لم نناقش عمل مجموعة "العشرين" مع الولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: لم نناقش عمل مجموعة "العشرين" مع الولايات المتحدة
الكرملين: لم نناقش عمل مجموعة "العشرين" مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن أعمال مجموعة "العشرين" لا تتم مناقشتها في سياق الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عمل المجموعة: "لا، هذا الموضوع لم تتم مناقشته".وكان أفاد الكرملين، في 3 فبراير/ شباط، بأن اللجنة الروسية المعنية بشؤون مجموعة العشرين بحثت تحديات ضمان مصالح روسيا في المفاوضات المتعلقة بقضايا التجارة وأمن الطاقة، وناقشت أولويات وبرنامج الرئاسة الأمريكية للمجموعة في عام 2026.كما جاء في بيان الكرملين عن اجتماع اللجنة الذي ترأسته ممثلة روسيا بصيغة "الشيربا" في مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش: "ناقشنا بالتفصيل أولويات وبرنامج الرئاسة الأمريكية لهذا المنتدى الدولي الرائد للتعاون الاقتصادي، المقرر عقده عام 2026، والذي يتمحور حول ضمان النمو الاقتصادي، وتخفيف الأعباء التنظيمية، وتوفير الطاقة، والتنمية الابتكارية".
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن أعمال مجموعة "العشرين" لا تتم مناقشتها في سياق الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عمل المجموعة: "لا، هذا الموضوع لم تتم مناقشته".
وكان أفاد الكرملين، في 3 فبراير/ شباط، بأن اللجنة الروسية المعنية بشؤون مجموعة العشرين بحثت تحديات ضمان مصالح روسيا في المفاوضات المتعلقة بقضايا التجارة وأمن الطاقة، وناقشت أولويات وبرنامج الرئاسة الأمريكية للمجموعة في عام 2026.
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
الكرملين: اللجنة الروسية المعنية بمجموعة الـ 20 تؤكد أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة
3 فبراير, 16:04 GMT
كما جاء في بيان الكرملين عن اجتماع اللجنة الذي ترأسته ممثلة روسيا بصيغة "الشيربا" في مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش: "ناقشنا بالتفصيل أولويات وبرنامج الرئاسة الأمريكية لهذا المنتدى الدولي الرائد للتعاون الاقتصادي، المقرر عقده عام 2026، والذي يتمحور حول ضمان النمو الاقتصادي، وتخفيف الأعباء التنظيمية، وتوفير الطاقة، والتنمية الابتكارية".
