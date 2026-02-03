https://sarabic.ae/20260203/الكرملين-اللجنة-الروسية-المعنية-بمجموعة-الـ-20-تؤكد-أهمية-التنسيق-مع-الولايات-المتحدة-1109952414.html
الكرملين: اللجنة الروسية المعنية بمجموعة الـ 20 تؤكد أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة
الكرملين: اللجنة الروسية المعنية بمجموعة الـ 20 تؤكد أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة الروسية المعنية بشؤون مجموعة الـ 20 بحثت تحديات ضمان مصالح روسيا في المفاوضات المتعلقة بقضايا التجارة وأمن الطاقة. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T16:04+0000
2026-02-03T16:04+0000
2026-02-03T16:04+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للكرملين في ختام اجتماع اللجنة الروسية المشتركة بين الوزارات المعنية بشؤون مجموعة الـ 20، بأنه "تم إيلاء اهتمام خاص لمهام ضمان المصالح الروسية في عملية التفاوض بشأن قضايا التجارة والاستقرار المالي وأمن الطاقة والمعادن الحيوية، وتذليل العقبات أمام الاقتصاد والاستثمار وأسواق العمل، وكذلك تطوير الذكاء الاصطناعي".كما جاء في بيان الكرملين عن اجتماع اللجنة الذي ترأسته ممثلة روسيا بصيغة "الشيربا" في مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش: "ناقشنا بالتفصيل أولويات وبرنامج الرئاسة الأمريكية لهذا المنتدى الدولي الرائد للتعاون الاقتصادي، المقرر عقده عام 2026، والذي يتمحور حول ضمان النمو الاقتصادي، وتخفيف الأعباء التنظيمية، وتوفير الطاقة، والتنمية الابتكارية".وقال أوريشكين، ردًا على سؤال "سبوتنيك" على هامش مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "نعتقد أن التجارة العادلة والفعالة لا تفيد روسيا فحسب، بل العالم أجمع. ما نواجهه حاليًا هو أن منظمة التجارة العالمية، المصممة لتعزيز التجارة العادلة، هي، للأسف، مؤسسة معطلة إلى حد كبير، مما يحول دون تجاوز هذه العقبات والقيود".
https://sarabic.ae/20260203/الخارجية-الروسية-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-بالغة-التعقيد-وتجري-في-ظروف-صعبة-للغاية--1109947434.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: اللجنة الروسية المعنية بمجموعة الـ 20 تؤكد أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة
أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة الروسية المعنية بشؤون مجموعة الـ 20 بحثت تحديات ضمان مصالح روسيا في المفاوضات المتعلقة بقضايا التجارة وأمن الطاقة.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للكرملين في ختام اجتماع اللجنة الروسية المشتركة بين الوزارات المعنية بشؤون مجموعة الـ 20، بأنه "تم إيلاء اهتمام خاص لمهام ضمان المصالح الروسية في عملية التفاوض بشأن قضايا التجارة والاستقرار المالي وأمن الطاقة والمعادن الحيوية، وتذليل العقبات أمام الاقتصاد والاستثمار وأسواق العمل، وكذلك تطوير الذكاء الاصطناعي".
كما أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن اللجنة الروسية المعنية بشؤون "مجموعة الـ20" ناقشت أولويات وبرنامج الرئاسة الأمريكية للمجموعة في عام 2026.
كما جاء في بيان الكرملين عن اجتماع اللجنة الذي ترأسته ممثلة روسيا بصيغة "الشيربا" في مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش: "ناقشنا بالتفصيل أولويات وبرنامج الرئاسة الأمريكية لهذا المنتدى الدولي الرائد للتعاون الاقتصادي، المقرر عقده عام 2026، والذي يتمحور حول ضمان النمو الاقتصادي، وتخفيف الأعباء التنظيمية، وتوفير الطاقة، والتنمية الابتكارية".
ورأى نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية ورئيس الوفد الروسي المشاركة بقمة "مجموعة العشرين"، مكسيم أوريشكين، يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن منظمة التجارة العالمية بات أداؤها ضعيفًا ولم تعد قادرة على التغلب على القيود التجارية.
وقال أوريشكين، ردًا على سؤال "سبوتنيك" على هامش مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "نعتقد أن التجارة العادلة والفعالة لا تفيد روسيا فحسب، بل العالم أجمع. ما نواجهه حاليًا هو أن منظمة التجارة العالمية، المصممة لتعزيز التجارة العادلة، هي، للأسف، مؤسسة معطلة إلى حد كبير، مما يحول دون تجاوز هذه العقبات والقيود".