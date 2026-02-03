الكرملين: اللجنة الروسية المعنية بمجموعة الـ 20 تؤكد أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/الكرملين-اللجنة-الروسية-المعنية-بمجموعة-الـ-20-تؤكد-أهمية-التنسيق-مع-الولايات-المتحدة-1109952414.html
الكرملين: اللجنة الروسية المعنية بمجموعة الـ 20 تؤكد أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة
الكرملين: اللجنة الروسية المعنية بمجموعة الـ 20 تؤكد أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة الروسية المعنية بشؤون مجموعة الـ 20 بحثت تحديات ضمان مصالح روسيا في المفاوضات المتعلقة بقضايا التجارة وأمن الطاقة. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T16:04+0000
2026-02-03T16:04+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للكرملين في ختام اجتماع اللجنة الروسية المشتركة بين الوزارات المعنية بشؤون مجموعة الـ 20، بأنه "تم إيلاء اهتمام خاص لمهام ضمان المصالح الروسية في عملية التفاوض بشأن قضايا التجارة والاستقرار المالي وأمن الطاقة والمعادن الحيوية، وتذليل العقبات أمام الاقتصاد والاستثمار وأسواق العمل، وكذلك تطوير الذكاء الاصطناعي".كما جاء في بيان الكرملين عن اجتماع اللجنة الذي ترأسته ممثلة روسيا بصيغة "الشيربا" في مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش: "ناقشنا بالتفصيل أولويات وبرنامج الرئاسة الأمريكية لهذا المنتدى الدولي الرائد للتعاون الاقتصادي، المقرر عقده عام 2026، والذي يتمحور حول ضمان النمو الاقتصادي، وتخفيف الأعباء التنظيمية، وتوفير الطاقة، والتنمية الابتكارية".وقال أوريشكين، ردًا على سؤال "سبوتنيك" على هامش مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "نعتقد أن التجارة العادلة والفعالة لا تفيد روسيا فحسب، بل العالم أجمع. ما نواجهه حاليًا هو أن منظمة التجارة العالمية، المصممة لتعزيز التجارة العادلة، هي، للأسف، مؤسسة معطلة إلى حد كبير، مما يحول دون تجاوز هذه العقبات والقيود".
https://sarabic.ae/20260203/الخارجية-الروسية-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-بالغة-التعقيد-وتجري-في-ظروف-صعبة-للغاية--1109947434.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: اللجنة الروسية المعنية بمجموعة الـ 20 تؤكد أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة

16:04 GMT 03.02.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة الروسية المعنية بشؤون مجموعة الـ 20 بحثت تحديات ضمان مصالح روسيا في المفاوضات المتعلقة بقضايا التجارة وأمن الطاقة.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للكرملين في ختام اجتماع اللجنة الروسية المشتركة بين الوزارات المعنية بشؤون مجموعة الـ 20، بأنه "تم إيلاء اهتمام خاص لمهام ضمان المصالح الروسية في عملية التفاوض بشأن قضايا التجارة والاستقرار المالي وأمن الطاقة والمعادن الحيوية، وتذليل العقبات أمام الاقتصاد والاستثمار وأسواق العمل، وكذلك تطوير الذكاء الاصطناعي".

كما أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن اللجنة الروسية المعنية بشؤون "مجموعة الـ20" ناقشت أولويات وبرنامج الرئاسة الأمريكية للمجموعة في عام 2026.

كما جاء في بيان الكرملين عن اجتماع اللجنة الذي ترأسته ممثلة روسيا بصيغة "الشيربا" في مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش: "ناقشنا بالتفصيل أولويات وبرنامج الرئاسة الأمريكية لهذا المنتدى الدولي الرائد للتعاون الاقتصادي، المقرر عقده عام 2026، والذي يتمحور حول ضمان النمو الاقتصادي، وتخفيف الأعباء التنظيمية، وتوفير الطاقة، والتنمية الابتكارية".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
الخارجية الروسية: المفاوضات مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظروف صعبة للغاية
14:59 GMT

ورأى نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية ورئيس الوفد الروسي المشاركة بقمة "مجموعة العشرين"، مكسيم أوريشكين، يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن منظمة التجارة العالمية بات أداؤها ضعيفًا ولم تعد قادرة على التغلب على القيود التجارية.

وقال أوريشكين، ردًا على سؤال "سبوتنيك" على هامش مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "نعتقد أن التجارة العادلة والفعالة لا تفيد روسيا فحسب، بل العالم أجمع. ما نواجهه حاليًا هو أن منظمة التجارة العالمية، المصممة لتعزيز التجارة العادلة، هي، للأسف، مؤسسة معطلة إلى حد كبير، مما يحول دون تجاوز هذه العقبات والقيود".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала