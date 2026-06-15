https://sarabic.ae/20260615/بوتين-يمدد-السماح-للدول-غير-الصديقة-بسداد-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-حتى-1-أكتوبر-1114377193.html
بوتين يمدد السماح للدول غير الصديقة بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل حتى 1 أكتوبر
بوتين يمدد السماح للدول غير الصديقة بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل حتى 1 أكتوبر
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمدد حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026 السماح للمشترين الأجانب من الدول غير الصديقة بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل عبر... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T19:34+0000
2026-06-15T19:34+0000
2026-06-15T19:34+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
اقتصاد
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وجاء في المرسوم المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية أن المهلة، التي كان من المقرر أن تنتهي في الأول من تموز/يوليو، مُددت حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصدر في مارس/ آذار الماضي، مرسومًا يقضي بتمديد الترخيص للأجانب بدفع قيمة الغاز الروسي بالروبل، وليس عبر بنك "غازبروم بنك"، بل عبر بنوك أخرى.
https://sarabic.ae/20260519/الاتحاد-الأوروبي-يضاعف-مشترياته-من-الغاز-الطبيعي-الروسي-المسال-1113534126.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, اقتصاد
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, اقتصاد
بوتين يمدد السماح للدول غير الصديقة بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل حتى 1 أكتوبر
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمدد حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026 السماح للمشترين الأجانب من الدول غير الصديقة بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل عبر مؤسسات ائتمانية روسية، وليس عبر "غازبروم بنك" فقط.
وجاء في المرسوم المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية أن المهلة، التي كان من المقرر أن تنتهي في الأول من تموز/يوليو، مُددت حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وينص التعديل على أن المشترين من الدول غير الصديقة يمكنهم سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل عبر بنوك روسية أخرى إلى جانب "غازبروم بنك".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصدر في مارس/ آذار الماضي، مرسومًا يقضي بتمديد الترخيص للأجانب بدفع قيمة الغاز الروسي بالروبل، وليس عبر بنك "غازبروم بنك"، بل عبر بنوك أخرى.