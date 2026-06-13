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موسكو: روسيا لن تسمح للولايات المتحدة بالهيمنة على قطاع الطاقة العالمي
موسكو: روسيا لن تسمح للولايات المتحدة بالهيمنة على قطاع الطاقة العالمي
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، مارات بيردييف، اليوم السبت، أن... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T02:20+0000
2026-06-13T02:20+0000
الخارجية الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيردييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بدلًا من وفرة الطاقة للجميع، تسعى واشنطن، عمليًا، إلى الهيمنة على الطاقة. ولا يمكننا، نحن وحلفاؤنا من الأغلبية العالمية، السماح بذلك، وسنواجه هذه الطموحات الاستعمارية الجديدة، بما في ذلك استخدام الأدوات الواردة في وثائق مجموعة العشرين ذات الصلة".وأشار إلى أن رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة العشرين أعلنت عن رغبتها في تحقيق وفرة في الطاقة، إلا أن سياسات واشنطن لا تتوافق مع هذا التوجه حتى الآن.والسبت الماضي، أكد إيغور سيتشين، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية المعنية بإستراتيجية تطوير قطاع الوقود والطاقة والسلامة البيئية في روسيا، ورئيس شركة "روسنفط"، أن روسيا تمثل أحد الضامنين الرئيسيين لأمن الطاقة العالمي، مشددًا على استحالة استبعادها من سلاسل الإمداد الدولية.وقال سيتشين، إن "روسيا تمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، بما يقارب 60 مليار طن من مكافئ النفط، أي ما يعادل نحو 14% من الاحتياطي العالمي، إضافة إلى احتلالها المرتبة الخامسة عالميًا في احتياطيات الفحم"وأضاف أن "التحولات الجارية في قطاع الطاقة العالمي تعزز من أهمية الشراكات الاقتصادية الروسية، لا سيما مع الصين والهند"، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تضمن استقرار إمدادات الطاقة للدولتين.
https://sarabic.ae/20260606/رئيس-روسنفط-روسيا-ركيزة-أساسية-لضمان-أمن-الطاقة-العالمي-1114112941.html
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الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو: روسيا لن تسمح للولايات المتحدة بالهيمنة على قطاع الطاقة العالمي

02:20 GMT 13.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، مارات بيردييف، اليوم السبت، أن روسيا لن تسمح للولايات المتحدة بالهيمنة على قطاع الطاقة العالمي، وستواجه محاولات إرساء ذلك بالتعاون مع شركائها داخل مجموعة العشرين.
وقال بيردييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بدلًا من وفرة الطاقة للجميع، تسعى واشنطن، عمليًا، إلى الهيمنة على الطاقة. ولا يمكننا، نحن وحلفاؤنا من الأغلبية العالمية، السماح بذلك، وسنواجه هذه الطموحات الاستعمارية الجديدة، بما في ذلك استخدام الأدوات الواردة في وثائق مجموعة العشرين ذات الصلة".
إيغور سيتشين، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية المعنية باستراتيجية تطوير قطاع الوقود والطاقة والسلامة البيئية ورئيس شركة روسنفط، - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
رئيس "روسنفط": روسيا ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة العالمي
6 يونيو, 09:42 GMT
وأشار إلى أن رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة العشرين أعلنت عن رغبتها في تحقيق وفرة في الطاقة، إلا أن سياسات واشنطن لا تتوافق مع هذا التوجه حتى الآن.
والسبت الماضي، أكد إيغور سيتشين، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية المعنية بإستراتيجية تطوير قطاع الوقود والطاقة والسلامة البيئية في روسيا، ورئيس شركة "روسنفط"، أن روسيا تمثل أحد الضامنين الرئيسيين لأمن الطاقة العالمي، مشددًا على استحالة استبعادها من سلاسل الإمداد الدولية.
وقال سيتشين، إن "روسيا تمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، بما يقارب 60 مليار طن من مكافئ النفط، أي ما يعادل نحو 14% من الاحتياطي العالمي، إضافة إلى احتلالها المرتبة الخامسة عالميًا في احتياطيات الفحم"
وأضاف أن "التحولات الجارية في قطاع الطاقة العالمي تعزز من أهمية الشراكات الاقتصادية الروسية، لا سيما مع الصين والهند"، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تضمن استقرار إمدادات الطاقة للدولتين.
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