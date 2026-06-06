https://sarabic.ae/20260606/رئيس-روسنفط-روسيا-ركيزة-أساسية-لضمان-أمن-الطاقة-العالمي-1114112941.html
رئيس "روسنفط": روسيا ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة العالمي
رئيس "روسنفط": روسيا ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة العالمي
سبوتنيك عربي
أكد إيغور سيتشين، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية المعنية بإستراتيجية تطوير قطاع الوقود والطاقة والسلامة البيئية في روسيا، ورئيس شركة "روسنفط"، اليوم السبت،... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T09:42+0000
2026-06-06T09:42+0000
2026-06-06T09:49+0000
روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسنفط
سان بطرسبرغ
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/06/1114113105_0:68:2755:1618_1920x0_80_0_0_c4c3d2d8222425ae0e1abd07e71a5cc4.jpg
وقال سيتشين، خلال كلمته في جلسة الطاقة ضمن فعاليات الدورة الـ29 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "روسيا تمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، بما يقارب 60 مليار طن من مكافئ النفط، أي ما يعادل نحو 14% من الاحتياطي العالمي، إضافة إلى احتلالها المرتبة الخامسة عالميًا في احتياطيات الفحم".وأوضح رئيس شركة "روسنفط" أن صادرات النفط الروسية تحقق فوائد اقتصادية ملموسة لشركاء موسكو، لافتًا إلى أن المكاسب التراكمية للصين والهند، منذ أبريل/ نيسان 2022، تجاوزت 40 مليار دولار.وعُقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/ حزيران الجاري. وشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، ونائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة موسكو: انهيار عصر الوقود الأحفوري غير مؤكد لرجوح كفته في ميزان الطاقة العالميبوتين: ممثلون من أكثر من 130 دولة يشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
https://sarabic.ae/20260605/بوتين-روسيا-لم-تزود-إيران-بأي-أسلحة-وطهران-لم-تطلبها-1114100064.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/06/1114113105_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_1295a653cb04a3494315cc4c684d4443.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسنفط, سان بطرسبرغ, موسكو
روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسنفط, سان بطرسبرغ, موسكو
رئيس "روسنفط": روسيا ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة العالمي
09:42 GMT 06.06.2026 (تم التحديث: 09:49 GMT 06.06.2026)
أكد إيغور سيتشين، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية المعنية بإستراتيجية تطوير قطاع الوقود والطاقة والسلامة البيئية في روسيا، ورئيس شركة "روسنفط"، اليوم السبت، أن روسيا تمثل أحد الضامنين الرئيسيين لأمن الطاقة العالمي، مشددًا على استحالة استبعادها من سلاسل الإمداد الدولية.
وقال سيتشين، خلال كلمته في جلسة الطاقة ضمن فعاليات الدورة الـ29 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "روسيا تمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، بما يقارب 60 مليار طن من مكافئ النفط، أي ما يعادل نحو 14% من الاحتياطي العالمي، إضافة إلى احتلالها المرتبة الخامسة عالميًا في احتياطيات الفحم".
وأضاف أن "التحولات الجارية في قطاع الطاقة العالمي تعزز من أهمية الشراكات الاقتصادية الروسية، لا سيما مع الصين والهند"، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تضمن استقرار إمدادات الطاقة للدولتين.
وأوضح رئيس شركة "روسنفط" أن صادرات النفط الروسية تحقق فوائد اقتصادية ملموسة لشركاء موسكو، لافتًا إلى أن المكاسب التراكمية للصين والهند، منذ أبريل/ نيسان 2022، تجاوزت 40 مليار دولار.
وشدد سيتشين على أن روسيا ستظل لاعبًا محوريًا في أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لمواردها الطبيعية الضخمة وموقعها الإستراتيجي في سلاسل الإمداد الدولية.
وعُقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026،
في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/ حزيران الجاري. وشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، ونائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.