https://sarabic.ae/20260605/بوتين-روسيا-لم-تزود-إيران-بأي-أسلحة-وطهران-لم-تطلبها-1114100064.html

بوتين: روسيا لم تزود إيران بأي أسلحة وطهران لم تطلبها

بوتين: روسيا لم تزود إيران بأي أسلحة وطهران لم تطلبها

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا لم تُزوّد إيران بأي أسلحة، وطهران لم تطلب ذلك. 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T17:33+0000

2026-06-05T17:33+0000

2026-06-05T17:33+0000

روسيا

العالم

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

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وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إيران لم تطلب منا ذلك، ولم نُزوّد إيران بأي أسلحة".وقال بوتين: "إن مخاوف إسرائيل معروفة جيداً، وهي مرتبطة باعتقادها بأن إيران تسعى لصنع سلاح نووي... ليس لدينا نحن أي أدلة على أن إيران تسعى لصنع سلاح نووي، لكن إسرائيل لديها هذه المخاوف، والمشكلة الرئيسية في هذا الوضع تكمن في انعدام الثقة المتبادلة".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

https://sarabic.ae/20260605/بوتين-أوكرانيا-تحاول-تطوير-طائرات-مسيرة-لكنها-لا-تحقق-نجاحا-يذكر-1114099042.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026