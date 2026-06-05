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بوتين: روسيا لم تزود إيران بأي أسلحة وطهران لم تطلبها
بوتين: روسيا لم تزود إيران بأي أسلحة وطهران لم تطلبها
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا لم تُزوّد إيران بأي أسلحة، وطهران لم تطلب ذلك. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T17:33+0000
2026-06-05T17:33+0000
روسيا
العالم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إيران لم تطلب منا ذلك، ولم نُزوّد إيران بأي أسلحة".وقال بوتين: "إن مخاوف إسرائيل معروفة جيداً، وهي مرتبطة باعتقادها بأن إيران تسعى لصنع سلاح نووي... ليس لدينا نحن أي أدلة على أن إيران تسعى لصنع سلاح نووي، لكن إسرائيل لديها هذه المخاوف، والمشكلة الرئيسية في هذا الوضع تكمن في انعدام الثقة المتبادلة".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
https://sarabic.ae/20260605/بوتين-أوكرانيا-تحاول-تطوير-طائرات-مسيرة-لكنها-لا-تحقق-نجاحا-يذكر-1114099042.html
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روسيا, العالم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, العالم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

بوتين: روسيا لم تزود إيران بأي أسلحة وطهران لم تطلبها

17:33 GMT 05.06.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الدولي 2026
بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الدولي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا لم تُزوّد إيران بأي أسلحة، وطهران لم تطلب ذلك.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إيران لم تطلب منا ذلك، ولم نُزوّد إيران بأي أسلحة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن انعدام الثقة بين إسرائيل وإيران هو المشكلة الرئيسية لتسوية العلاقات.
وقال بوتين: "إن مخاوف إسرائيل معروفة جيداً، وهي مرتبطة باعتقادها بأن إيران تسعى لصنع سلاح نووي... ليس لدينا نحن أي أدلة على أن إيران تسعى لصنع سلاح نووي، لكن إسرائيل لديها هذه المخاوف، والمشكلة الرئيسية في هذا الوضع تكمن في انعدام الثقة المتبادلة".
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16:50 GMT

ووفقا للرئيس الروسي، فإن روسيا ترى استعدادا لدى إسرائيل لضمان سلامة محطة بوشهر النووية في إيران.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
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