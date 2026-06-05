https://sarabic.ae/20260605/بوتين-أوكرانيا-تحاول-تطوير-طائرات-مسيرة-لكنها-لا-تحقق-نجاحا-يذكر-1114099042.html
بوتين: أوكرانيا تحاول تطوير طائرات مسيرة لكنها لا تحقق نجاحا يذكر
بوتين: أوكرانيا تحاول تطوير طائرات مسيرة لكنها لا تحقق نجاحا يذكر
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن الطائرات المسيّرة تصل إلى أوكرانيا بشكل رئيسي من الدول الغربية، ومع ذلك لا تحقق إي نتائج تذكر. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T16:50+0000
2026-06-05T16:50+0000
2026-06-05T16:50+0000
روسيا
العالم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113871462_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53e46b2a6b0438b679341b5fc263205b.jpg
وأوضح بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "الوسائل الحديثة، بما فيها الطيران المسيّر، تمثل واقعًا جديدًا"، مشيرًا إلى أن "الطائرات المسيّرة تصل إلى أوكرانيا في الأساس من الدول الغربية، وأن الدور الأوكراني في كثير من الأحيان "يقتصر على عملية التجميع فقط".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن دولاً كثيرة تتخلى عن اتفاقيات عدم استخدام أنواع معينة من الأسلحة، بما في ذلك دول غربية تزود أوكرانيا بها.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
https://sarabic.ae/20260605/بوتين-التكنولوجيا-الروسية-يمكنها-تخفيض-تكلفة-إنتاج-الغاز-المسال-الأمريكي-في-ألاسكا-1114097784.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113871462_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_bf73e55487dc39ce38f5b9bb5aab2ff7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, فلاديمير بوتين
بوتين: أوكرانيا تحاول تطوير طائرات مسيرة لكنها لا تحقق نجاحا يذكر
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن الطائرات المسيّرة تصل إلى أوكرانيا بشكل رئيسي من الدول الغربية، ومع ذلك لا تحقق إي نتائج تذكر.
وأوضح بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "الوسائل الحديثة، بما فيها الطيران المسيّر، تمثل واقعًا جديدًا"، مشيرًا إلى أن "الطائرات المسيّرة تصل إلى أوكرانيا في الأساس من الدول الغربية، وأن الدور الأوكراني في كثير من الأحيان "يقتصر على عملية التجميع فقط".
وأضاف: "رغم أنهم يحاولون تطوير بعض الأشياء بأنفسهم، إلا أن النتائج ضعيفة".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن دولاً كثيرة تتخلى عن اتفاقيات عدم استخدام أنواع معينة من الأسلحة، بما في ذلك دول غربية تزود أوكرانيا بها.
وقال بوتين: "فيما يتعلق بأساليب ووسائل الحرب الجديدة، فهي تظهر باستمرار، ويحاول المجتمع الدولي باستمرار التصدي لها. على سبيل المثال، قرار عدم استخدام الألغام الأرضية وما إلى ذلك. ولكن، للأسف، تتخلى دول كثيرة عن هذه الاتفاقيات، ونرى كيف تزود الدول الغربية القوات الأوكرانية، بما في ذلك بهذه الأنواع من الأسلحة".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.