https://sarabic.ae/20260605/بوتين-التكنولوجيا-الروسية-يمكنها-تخفيض-تكلفة-إنتاج-الغاز-المسال-الأمريكي-في-ألاسكا-1114097784.html

بوتين: التكنولوجيا الروسية يمكنها تخفيض تكلفة إنتاج الغاز المسال الأمريكي في ألاسكا

بوتين: التكنولوجيا الروسية يمكنها تخفيض تكلفة إنتاج الغاز المسال الأمريكي في ألاسكا

سبوتنيك عربي

صروح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن التكنولوجيا الروسية يمكنها تخفيض تكلفة إنتاج الغاز المسال الأمريكي في ألاسكا. 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T16:25+0000

2026-06-05T16:25+0000

2026-06-05T16:25+0000

روسيا

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في ولاية ألاسكا باستخدام التقنيات الروسية قد يكون أقل تكلفة بكثير من البدائل المطروحة.وأضاف: "إذا استخدموا تقنياتنا، فإن استخراج الغاز وتسييله ومن ثم تسويقه في ألاسكا سيكون، على ما أعتقد، أكثر كفاءة بكثير مما كان مخططًا له في البداية عبر إنشاء شبكات أنابيب. بل بكثير جدًا، وبفارق كبير".وتابع الرئيس الروسي: "فيما يتعلق بالطاقة الهيدروكربونية، على سبيل المثال، فإننا نعمل على تطوير إمكاناتنا الخاصة بهذا المجال".وأكد أن "روسيا سترحب بعودة الشركاء الذين غادروا السوق الروسية إذا كان سلوكهم حسنا ولم يتركوا أثراً سيئاً".وقال بوتين: "الضرر يقع على منطقة اليورو بسبب فرض العقوبات علينا. ولكن الآن يجري إعادة تقييم لهذا الوضع. وهذا التقييم يقود الكثيرين إلى فكرة أنه ربما من الأفضل العودة إلى التعاون مع الشركاء الروس. سنراقب ذلك عن كثب. إذا كان شركاؤنا الذين غادروا سوقنا منذ سنتين أو ثلاث سنوات لم يتركوا أثراً سيئاً كبيرا ولم يتصرفوا بأساليب فجة، ، فسنرحب بعودتهم".وأشار الرئيس الروسي إلى تطور التعاون مع الهند قائلا: "نحن نتعاون بنشاط (مع الهند). شركتنا "روس نفط" هي واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في اقتصاد الهند".وأضاف: "استثمرت شركة "روس نفط" نحو 25 مليار دولار في الاقتصاد الهندي: مصفاة نفط، ميناء، نظام محطات وقود، وغيرها".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

https://sarabic.ae/20260605/بوتين-لاجدوى-من-الإجتماع-مع-زيلينسكي-في-الوقت-الحالي-1114097118.html

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روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, فلاديمير بوتين