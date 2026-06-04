https://sarabic.ae/20260604/موسكو-انهيار-عصر-الوقود-الأحفوري-غير-مؤكد-لرجوح-كفته-في-ميزان-الطاقة-العالمي-1114050404.html

موسكو: انهيار عصر الوقود الأحفوري غير مؤكد لرجوح كفته في ميزان الطاقة العالمي

موسكو: انهيار عصر الوقود الأحفوري غير مؤكد لرجوح كفته في ميزان الطاقة العالمي

سبوتنيك عربي

اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن التوقعات بشأن انهيار عصر المواد الهيدروكربونية ( النفط والغاز....) لم تتحقق: إذ تُشكل هذه... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T13:28+0000

2026-06-04T13:28+0000

2026-06-04T13:28+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

اقتصاد

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

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وصرح نوفاك في منتدى "سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" خلال جلسة بعنوان "أنظمة الطاقة العالمية: كيف يستجيب قطاع الطاقة العالمي للتحديات والمخاطر": "نرى أن ما توقعته بعض الوكالات التحليلية سابقًا بشأن انهيار عصر الهيدروكربونات لم يتحقق. لا تزال حصة الهيدروكربونات في ميزان الطاقة مرتفعة للغاية وتبلغ حاليًا 84%".وقال نوفاك: "قام العديد من المحللين والوكالات بالفعل بتخفيض توقعاتهم للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026 بنسبة 0.3% نحو الانخفاض، لكنني أعتقد أنه سيزداد أكثر إذا طال أمد النزاع في الشرق الأوسط".وأضاف نوفاك، خلال جلسة المنتدى بعنوان "أنظمة الطاقة العالمية: كيف يستجيب قطاع الطاقة العالمي للتحديات والمخاطر": " في واقع الأمر لا أحد يعلم اليوم ما هي التوقعات على الطلب (على النفط)، أي أن حالة عدم اليقين قد تزايدت بشكلٍ كبير، ولا تقتصر هذه الحالة على قطاع الطاقة فحسب، بل تشمل الاقتصاد ككل".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي، وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.الكشف عن سيارة "سينات" الروسية الفارهة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... صور

https://sarabic.ae/20260601/أسعار-النفط-تشهد-قفزة-قياسية-بعد-أنباء-تعليق-إيران-اتصالاتها-مع-واشنطن-1113943107.html

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