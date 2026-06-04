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موسكو: انهيار عصر الوقود الأحفوري غير مؤكد لرجوح كفته في ميزان الطاقة العالمي
موسكو: انهيار عصر الوقود الأحفوري غير مؤكد لرجوح كفته في ميزان الطاقة العالمي
سبوتنيك عربي
اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن التوقعات بشأن انهيار عصر المواد الهيدروكربونية ( النفط والغاز....) لم تتحقق: إذ تُشكل هذه... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T13:28+0000
2026-06-04T13:28+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وصرح نوفاك في منتدى "سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" خلال جلسة بعنوان "أنظمة الطاقة العالمية: كيف يستجيب قطاع الطاقة العالمي للتحديات والمخاطر": "نرى أن ما توقعته بعض الوكالات التحليلية سابقًا بشأن انهيار عصر الهيدروكربونات لم يتحقق. لا تزال حصة الهيدروكربونات في ميزان الطاقة مرتفعة للغاية وتبلغ حاليًا 84%".وقال نوفاك: "قام العديد من المحللين والوكالات بالفعل بتخفيض توقعاتهم للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026 بنسبة 0.3% نحو الانخفاض، لكنني أعتقد أنه سيزداد أكثر إذا طال أمد النزاع في الشرق الأوسط".وأضاف نوفاك، خلال جلسة المنتدى بعنوان "أنظمة الطاقة العالمية: كيف يستجيب قطاع الطاقة العالمي للتحديات والمخاطر": " في واقع الأمر لا أحد يعلم اليوم ما هي التوقعات على الطلب (على النفط)، أي أن حالة عدم اليقين قد تزايدت بشكلٍ كبير، ولا تقتصر هذه الحالة على قطاع الطاقة فحسب، بل تشمل الاقتصاد ككل".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي، وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.الكشف عن سيارة "سينات" الروسية الفارهة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... صور
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

موسكو: انهيار عصر الوقود الأحفوري غير مؤكد لرجوح كفته في ميزان الطاقة العالمي

13:28 GMT 04.06.2026
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور"روسنفط" في موسكو
روسنفط في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن التوقعات بشأن انهيار عصر المواد الهيدروكربونية ( النفط والغاز....) لم تتحقق: إذ تُشكل هذه المواد الهيدروكربونية 84% من ميزان الطاقة الحالي.
وصرح نوفاك في منتدى "سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" خلال جلسة بعنوان "أنظمة الطاقة العالمية: كيف يستجيب قطاع الطاقة العالمي للتحديات والمخاطر": "نرى أن ما توقعته بعض الوكالات التحليلية سابقًا بشأن انهيار عصر الهيدروكربونات لم يتحقق. لا تزال حصة الهيدروكربونات في ميزان الطاقة مرتفعة للغاية وتبلغ حاليًا 84%".
وكشف نوفاك عن توقعاته بزيادة التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي إذا طال أمد النزاع في الشرق الأوسط.
وقال نوفاك: "قام العديد من المحللين والوكالات بالفعل بتخفيض توقعاتهم للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026 بنسبة 0.3% نحو الانخفاض، لكنني أعتقد أنه سيزداد أكثر إذا طال أمد النزاع في الشرق الأوسط".
وأضاف نوفاك، خلال جلسة المنتدى بعنوان "أنظمة الطاقة العالمية: كيف يستجيب قطاع الطاقة العالمي للتحديات والمخاطر": " في واقع الأمر لا أحد يعلم اليوم ما هي التوقعات على الطلب (على النفط)، أي أن حالة عدم اليقين قد تزايدت بشكلٍ كبير، ولا تقتصر هذه الحالة على قطاع الطاقة فحسب، بل تشمل الاقتصاد ككل".
مضخات نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
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ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي، وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
الكشف عن سيارة "سينات" الروسية الفارهة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... صور
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